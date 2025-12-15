Βαθμολογία Super League: Πρώτος ο Ολυμπιακός – Μεγάλη κερδισμένη η ΑΕΚ, στον πόντο από την κορυφή

Στην κορυφή της βαθμολογίας της Super League παρέμεινε ο Ολυμπιακός μετά το πέρας και της 14ης αγωνιστικής παρά την λευκή ισοπαλία στο Κλεάνθης Βικελίδης με τον Άρη.

Ωστόσο οι «ερυθρόλευκοι» πλέον νιώθουν την καυτή ανάσα της ΑΕΚ, η οποία πέρασε σαν σίφουνας από το Αγρίνιο επικρατώντας με 5-0 του Παναιτωλικού και σε συνδυασμό με την ήττα του ΠΑΟΚ με 2-0 από τον Ατρόμητο στο Περιστέρι πέρασαν στην 2η θέση και στο -1 από την κορυφή.

Από την άλλη ο Δικέφαλος του Βορρά υποχώρησε στην 3η θέση και απέχει 3 βαθμούς από τον Ολυμπιακό.

Στους κερδισμένους της αγωνιστικής είναι και ο Λεβαδειακός με τον Παναθηναϊκό που μείωσαν κάπως την απόσταση από την πρώτη τριάδα.

Στις αναμετρήσεις που έχουν διεξαχθεί για τη 14η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League σημειώθηκαν τα αποτελέσματα:

Λεβαδειακός – ΑΕΛ 3-0

ΟΦΗ – Πανσερραϊκός 3-0

Κηφισιά – Αστέρας Τρίπολης 0-0

Παναιτωλικός – ΑΕΚ 0-5

Ατρόμητος – ΠΑΟΚ 2-0

Άρης – Ολυμπιακός 0-0

Παναθηναϊκός – Βόλος 2-1

Αναλυτικά η βαθμολογία:

01. Ολυμπιακός 35

02. ΑΕΚ 34

03. ΠΑΟΚ 32

04. Λεβαδειακός 25

05. Παναθηναϊκός 22

06. Βόλος 22

07. Άρης 17

08. Κηφισιά 17

09. Παναιτωλικός 15

10. Αστέρας Τρίπολης 13

11. ΟΦΗ 12

12. Ατρόμητος 12

13. ΑΕΛ 8

14. Πανσερραϊκός 5

