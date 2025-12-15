Μουντιάλ: Πέντε εκατ. αιτήσεις εισιτήρια μέσα σε 24 ώρες – Ποια είναι τα πιο περιζήτητα παιχνίδια

Απομένουν 7 μήνες για την διεξαγωγή του Μουντιάλ στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Μεξικού και του Καναδά και η FIFA ανακοίνωσε πως μέσα στο τελευταίο 24ωρο έχουν γίνει αιτήσεις για 5 εκατομμύρια εισιτήρια, με τους αιτούντες να προέρχονται από 200 συνολικά χώρες.

Προφανώς η Λατινική Αμερική έχει τη μερίδα του λέοντος, πλην των τριών χωρών που διοργανώνουν το Μουντιάλ.

Οι περισσότερες αιτήσεις έχουν γίνει από: Κολομβία, Αγγλία, Ισημερινό, Αργεντινή, Βραζιλία, Σκωτία, Γερμανία, Αυστραλία, Γαλλία και Παναμά.

Σύμφωνα με την FIFA, το πιο δημοφιλές παιχνίδι σε όσους ζήτησαν εισιτήριο, είναι το Κολομβία – Πορτογαλία στο Μαϊάμι (27 Ιουνίου), ενώ ακολουθεί το Βραζιλία – Μαρόκο (Νέα Υόρκη, 13 Ιουνίου) και την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν οι αναμετρήσεις Μεξικό – Νότια Κορέα (Γουαδαλαχάρα 18 Ιουνίου), Ισημερινός – Γερμανία (Νέα Υόρκη, 25 Ιουνίου) και Σκωτία – Βραζιλία (Μαϊάμι 24 Ιουνίου).

Η κλήρωση για τους τυχερούς θα γίνει τις 13 Ιανουαρίου.

Τον περασμένο Σεπτέμβιο έγιναν άλλες 4,7 εκατ. αιτήσεις, ενώ συνολικά για τα 104 παιχνίδια θα είναι διαθέσιμα 7,1 εκατ. Εισιτήρια, συμπεριλαμβανομένων ωστόσο και αυτών που θα πάνε σε χορηγούς.

