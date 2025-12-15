search
ΔΕΥΤΕΡΑ 15.12.2025 16:46
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.12.2025 15:33

Μουντιάλ: Πέντε εκατ. αιτήσεις εισιτήρια μέσα σε 24 ώρες – Ποια είναι τα πιο περιζήτητα παιχνίδια

15.12.2025 15:33
brazil_mundial_new

Απομένουν 7 μήνες για την διεξαγωγή του Μουντιάλ στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Μεξικού και του Καναδά και η FIFA ανακοίνωσε πως μέσα στο τελευταίο 24ωρο έχουν γίνει αιτήσεις για 5 εκατομμύρια εισιτήρια, με τους αιτούντες να προέρχονται από 200 συνολικά χώρες.

Προφανώς η Λατινική Αμερική έχει τη μερίδα του λέοντος, πλην των τριών χωρών που διοργανώνουν το Μουντιάλ.

Οι περισσότερες αιτήσεις έχουν γίνει από: Κολομβία, Αγγλία, Ισημερινό, Αργεντινή, Βραζιλία, Σκωτία, Γερμανία, Αυστραλία, Γαλλία και Παναμά.

Σύμφωνα με την FIFA, το πιο δημοφιλές παιχνίδι σε όσους ζήτησαν εισιτήριο, είναι το Κολομβία – Πορτογαλία στο Μαϊάμι (27 Ιουνίου), ενώ ακολουθεί το Βραζιλία – Μαρόκο (Νέα Υόρκη, 13 Ιουνίου) και την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν οι αναμετρήσεις Μεξικό – Νότια Κορέα (Γουαδαλαχάρα 18 Ιουνίου), Ισημερινός – Γερμανία (Νέα Υόρκη, 25 Ιουνίου) και Σκωτία – Βραζιλία (Μαϊάμι 24 Ιουνίου).

Η κλήρωση για τους τυχερούς θα γίνει τις 13 Ιανουαρίου.

Τον περασμένο Σεπτέμβιο έγιναν άλλες 4,7 εκατ. αιτήσεις, ενώ συνολικά για τα 104 παιχνίδια θα είναι διαθέσιμα 7,1 εκατ. Εισιτήρια, συμπεριλαμβανομένων ωστόσο και αυτών που θα πάνε σε χορηγούς.

Διαβάστε επίσης:

Ιστορική επιτυχία του Παυλίδη με την Μπενφίκα – Έπιασε ρεκόρ που έγινε πριν 50 χρόνια από τον Εουσέμπιο

Βαθμολογία Super League: Πρώτος ο Ολυμπιακός – Μεγάλη κερδισμένη η ΑΕΚ, στον πόντο από την κορυφή

Παναθηναϊκός-Βόλος 2-1: Με «σφραγίδα» Ντέσερς και «σωτήρα» Λαφόν

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
alberto eskenazy
ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε στα 73 του o ηθοποιός Αλμπέρτο Εσκενάζυ

gripi new
ΥΓΕΙΑ

Ιατρικός Σύλλογος Λάρισας: Αυξημένη εγρήγορση για τη σούπερ γρίπη Η3Ν2 – υποκλάδος Κ

russia_xilo_1512_1460-820_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: «Μαλλιά κουβάρια» έγιναν ο… Άγιος Βασίλης με τον… Spider-man και τον… Μίκι Μάους (video)

clooney amal 887- new
LIFESTYLE

Τζορτζ Κλούνεϊ: «Έχω αποφασίσει να μην φιλάω πια γυναίκες στις ταινίες» – Η συζήτηση με την Αμάλ που τον…επηρέασε

rob-reiner
ΚΟΣΜΟΣ

Με κομμένο το λαιμό βρέθηκαν ο σκηνοθέτης Ρομπ Ράινερ και η σύζυγος του – «Είναι επικίνδυνος», είπε η κόρη του ζευγαριού στην αστυνομία για τον δράστη

Δείτε όλες τις ειδήσεις
NIKOS-ROMANOS_NEW
ΕΛΛΑΔΑ

100 πανεπιστημιακοί στο πλευρό του Νίκου Ρωμανού: «Καταγγέλλουμε την εκδικητική μεταχείριση»

nikos-androulakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Η δεύτερη διαγραφή του Γιώργου Λαμπράκη, κουμπάρου του Νίκου Ανδρουλάκη και η αμηχανία πριν την αντεπίθεση

ioanna liouta
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Ο αποκλεισμός πολλών χαμηλοσυνταξιούχων από την έκτακτη ενίσχυση των 250 ευρώ

foureira-new
LIFESTYLE

Ελένη Φουρέιρα: «Επειδή ήμουν παιδί από την Αλβανία, έπρεπε να κάνω μεγαλύτερη προσπάθεια» (Video)

TSIPRAS PIERRAKAKIS DOUKAS PAPPAS
ΚΑΛΧΑΣ

Ο ανασχηματισμός έπεται του προϋπολογισμού, ο Φραπές εξοργίζει τα μπλόκα και το μπέρδεμα με τις κουμπαριές, τα συγχαρητήρια σε Πιερρακάκη και τα όρια με Τσίπρα 

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 15.12.2025 16:43
alberto eskenazy
ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε στα 73 του o ηθοποιός Αλμπέρτο Εσκενάζυ

gripi new
ΥΓΕΙΑ

Ιατρικός Σύλλογος Λάρισας: Αυξημένη εγρήγορση για τη σούπερ γρίπη Η3Ν2 – υποκλάδος Κ

russia_xilo_1512_1460-820_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: «Μαλλιά κουβάρια» έγιναν ο… Άγιος Βασίλης με τον… Spider-man και τον… Μίκι Μάους (video)

1 / 3