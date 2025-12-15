search
ΤΡΙΤΗ 16.12.2025 01:14
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.12.2025 23:45

Παναθηναϊκός: Ξαφνικό πρόβλημα με Ναν, αμφίβολος για τον αγώνα με τη Φενέρ

15.12.2025 23:45
nunn panathinaikos

Ένας «μέσα» κι ένας «έξω». Πάνω που στην ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού υποδέχθηκαν με μεγάλη ανακούφιση την ενσωμάτωση του Τσέντι Όσμαν σε φουλ προπονητικό πρόγραμμα, έπειτα από αρκετές εβδομάδες, προέκυψε νέο πρόβλημα με τον Κέντρικ Ναν, ο οποίος «γύρισε» τον αστράγαλο του αριστερού ποδιού του στην προπόνηση της Δευτέρας (15/12) που διεξήχθη στην Κωνσταντινούπολη.

 Ο Αμερικανός σούπερ σταρ ακολούθησε θεραπεία και μολονότι σε πρώτη φάση το πρόβλημα δεν δείχνει να είναι πολύ ανησυχητικό, θα γίνει επανεκτίμηση της κατάστασής του το πρωί της Τρίτης (16/12) κι εκεί θα ξεκαθαρίσει το κατά πόσο θα είναι διαθέσιμος για το μεγάλο ματς με την πρωταθλήτρια Ευρώπης, Φενερμπαχτσέ στην Κωνσταντινούπολη το ίδιο βράδυ (19:45).

Διαβάστε επίσης:

Ο πρίγκιπας της Σαουδικής Αραβίας εξετάζει την αγορά της Μπαρτσελόνα – Προσφέρει 10 δισ. ευρώ

Μουντιάλ: Πέντε εκατ. αιτήσεις εισιτήρια μέσα σε 24 ώρες – Ποια είναι τα πιο περιζήτητα παιχνίδια

Πληρωμές με… κουπόνια σε ομοσπονδία και γκρίνια για αλαζονικές συμπεριφορές

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
saleh-gerapetritis
ΚΟΣΜΟΣ

«Άκυρο» το τουρκολιβυκό μνημόνιο λέει ο πρόεδρος της λιβυκής Βουλής – Προοπτική διαλόγου με Ελλάδα, Αίγυπτο και Τουρκία

zelensky 6654- new
ΚΟΣΜΟΣ

Βερολίνο: «Μικρά βήματα σε μακρύ δρόμο» η πρόοδος στις συνομιλίες για την Ουκρανία – «Κόκκινη γραμμή» το Ντονμπάς

foinikounta dolofonia apologia
ΕΛΛΑΔΑ

Προφυλακίστηκαν οι δύο κατηγορούμενοι για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα μετά από τη μαραθώνια απολογία τους

peripoliko new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 44χρονου που επιχείρησε να πνίξει τη σύντροφό του με κορδόνια

nunn panathinaikos
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Ξαφνικό πρόβλημα με Ναν, αμφίβολος για τον αγώνα με τη Φενέρ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
NIKOS-ROMANOS_NEW
ΕΛΛΑΔΑ

100 πανεπιστημιακοί στο πλευρό του Νίκου Ρωμανού: «Καταγγέλλουμε την εκδικητική μεταχείριση»

nikos-androulakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Η δεύτερη διαγραφή του Γιώργου Λαμπράκη, κουμπάρου του Νίκου Ανδρουλάκη και η αμηχανία πριν την αντεπίθεση

ioanna liouta
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Ο αποκλεισμός πολλών χαμηλοσυνταξιούχων από την έκτακτη ενίσχυση των 250 ευρώ

foureira-new
LIFESTYLE

Ελένη Φουρέιρα: «Επειδή ήμουν παιδί από την Αλβανία, έπρεπε να κάνω μεγαλύτερη προσπάθεια» (Video)

TSIPRAS PIERRAKAKIS DOUKAS PAPPAS
ΚΑΛΧΑΣ

Ο ανασχηματισμός έπεται του προϋπολογισμού, ο Φραπές εξοργίζει τα μπλόκα και το μπέρδεμα με τις κουμπαριές, τα συγχαρητήρια σε Πιερρακάκη και τα όρια με Τσίπρα 

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 16.12.2025 01:00
saleh-gerapetritis
ΚΟΣΜΟΣ

«Άκυρο» το τουρκολιβυκό μνημόνιο λέει ο πρόεδρος της λιβυκής Βουλής – Προοπτική διαλόγου με Ελλάδα, Αίγυπτο και Τουρκία

zelensky 6654- new
ΚΟΣΜΟΣ

Βερολίνο: «Μικρά βήματα σε μακρύ δρόμο» η πρόοδος στις συνομιλίες για την Ουκρανία – «Κόκκινη γραμμή» το Ντονμπάς

foinikounta dolofonia apologia
ΕΛΛΑΔΑ

Προφυλακίστηκαν οι δύο κατηγορούμενοι για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα μετά από τη μαραθώνια απολογία τους

1 / 3