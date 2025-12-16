search
ΤΡΙΤΗ 16.12.2025 23:00
16.12.2025 20:30

FIFA The Best 2025: Κορυφαίος ποδοσφαιριστής ο Ουσμάν Ντεμπελέ 

16.12.2025 20:30
Ousmane Dembélé

Ο εξτρέμ της Παρί Σεν Ζερμέν και της εθνικής Γαλλίας, Ουσμάν Ντεμπελέ, αναδείχθηκε κορυφαίος ποδοσφαιριστής για τη χρονιά που φεύγει, στα βραβεία FIFA The Best 2025, που διεξήχθηκαν σε μία υπέρλαμπρη τελετή στην Ντόχα του Κατάρ.

Ο 28χρονος άσος είχε κερδίσει τον Σεπτέμβριο και τη «Χρυσή Μπάλα» για το 2025, φτάνοντας σε ένα εμφατικό «νταμπλ» ατομικών διακρίσεων, στα κορυφαία βραβεία του παγκοσμίου ποδοσφαίρου.

Ο Ντεμπελέ είχε καθοριστική συμβολή στην πρώτη κατάκτηση Champions League της Παρί Σεν Ζερμέν, όταν η ομάδα του επικράτησε με 5-0 της Ίντερ στον τελικό, ενώ την περασμένη σεζόν σημείωσε συνολικά 35 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις.

Από αυτά, τα 21 τα πέτυχε στη Ligue 1, ολοκληρώνοντας το πρωτάθλημα ως πρώτος σκόρερ.

Επίσης, ήταν μέλος της ομάδας της Παρί που κατέκτησε επίσης όλους τους εγχώριους τίτλους και έφτασε στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων.

Η Μπονματί, που αναδείχθηκε Παίκτρια της Χρονιάς στο Champions League, κατέκτησε επίσης για τρίτη φορά φέτος τη γυναικεία Χρυσή Μπάλα και συνέβαλε στην κατάκτηση του εγχώριου τριπλού τίτλου της Μπαρτσελόνα, φτάνοντας παράλληλα στον τελικό του Champions League. Η 27χρονη έφτασε επίσης στον τελικό του Euro 2025 με την Ισπανία, χάνοντας στα πέναλτι από την Αγγλία, και αναδείχθηκε Παίκτρια του Τουρνουά.

Η Σάρινα Βίεγκμαν κατέκτησε για πέμπτη φορά το βραβείο καλύτερης προπονήτριας, οδηγώντας την Αγγλία στην υπεράσπιση του τίτλου της στο EURO Γυναικών, ενώ ο Λουίς Ενρίκε κέρδισε το βραβείο καλύτερου ανδρικού προπονητή μετά την πρώτη κατάκτηση Champions League με την Παρί Σεν Ζερμέν.

Η καλύτερη γυναικεία τερματοφύλακας αναδείχθηκε η Άγγλίδα Χάνα Χάμπτον της Τσέλσι, η οποία είχε καθοριστικό ρόλο στη νίκη της Αγγλίας στο EURO 2025 με τις αποκρούσεις της στα πέναλτι και κατέκτησε επίσης το εγχώριο τριπλό με την ομάδα της.

Ο Ιταλός Τζανλουίτζι Ντοναρούμα, πλέον παίκτης της Μάντσεστερ Σίτι, κέρδισε το βραβείο ανδρικού τερματοφύλακα για τη συμβολή του στην κατάκτηση του τριπλού τίτλου από την Παρί Σεν Ζερμέν.

Το βραβείο FIFA Marta για το καλύτερο γκολ σε γυναικείο ποδόσφαιρο απονεμήθηκε στη Μεξικανή Λιζμπεθ Οβάλ, για το «scorpion kick» που σημείωσε με την Τίγκρες απέναντι στην Γουαδαλαχάρα τον Μάρτιο.

Το βραβείο Πούσκας για το καλύτερο ανδρικό γκολ απονεμήθηκε στον Σαντιάγο Μοντιέλ για την «overhead» εκτέλεση του με την Ιντεπεντιέντε απέναντι στην Ιντεπεντιέντε Ριβαδία κατά τη διάρκεια αγώνα της Αργεντίνικης Primera τον Μάιο.

