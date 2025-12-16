FIFA The Best 2025: Κορυφαίος ποδοσφαιριστής ο Ουσμάν Ντεμπελέ 

Ο εξτρέμ της Παρί Σεν Ζερμέν και της εθνικής Γαλλίας, Ουσμάν Ντεμπελέ, αναδείχθηκε κορυφαίος ποδοσφαιριστής για τη χρονιά που φεύγει, στα βραβεία FIFA The Best 2025, που διεξήχθηκαν σε μία υπέρλαμπρη τελετή στην Ντόχα του Κατάρ.

Ο 28χρονος άσος είχε κερδίσει τον Σεπτέμβριο και τη «Χρυσή Μπάλα» για το 2025, φτάνοντας σε ένα εμφατικό «νταμπλ» ατομικών διακρίσεων, στα κορυφαία βραβεία του παγκοσμίου ποδοσφαίρου.

Ο Ντεμπελέ είχε καθοριστική συμβολή στην πρώτη κατάκτηση Champions League της Παρί Σεν Ζερμέν, όταν η ομάδα του επικράτησε με 5-0 της Ίντερ στον τελικό, ενώ την περασμένη σεζόν σημείωσε συνολικά 35 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις.

Ousmane Dembélé remporte le trophée du 𝐉𝐨𝐮𝐞𝐮𝐫 𝐝𝐞 𝐥’𝐚𝐧𝐧𝐞́𝐞 𝐅𝐈𝐅𝐀 𝐓𝐡𝐞 𝐁𝐞𝐬𝐭 𝟐𝟎𝟐𝟓 🏆✨



Présent également dans le 11 de l’année FIFA, notre Bleu a été honoré lors de la cérémonie organisée à Doha 👏💙 pic.twitter.com/eHQwMMxLWY — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) December 16, 2025

Από αυτά, τα 21 τα πέτυχε στη Ligue 1, ολοκληρώνοντας το πρωτάθλημα ως πρώτος σκόρερ.

Επίσης, ήταν μέλος της ομάδας της Παρί που κατέκτησε επίσης όλους τους εγχώριους τίτλους και έφτασε στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων.

Η Μπονματί, που αναδείχθηκε Παίκτρια της Χρονιάς στο Champions League, κατέκτησε επίσης για τρίτη φορά φέτος τη γυναικεία Χρυσή Μπάλα και συνέβαλε στην κατάκτηση του εγχώριου τριπλού τίτλου της Μπαρτσελόνα, φτάνοντας παράλληλα στον τελικό του Champions League. Η 27χρονη έφτασε επίσης στον τελικό του Euro 2025 με την Ισπανία, χάνοντας στα πέναλτι από την Αγγλία, και αναδείχθηκε Παίκτρια του Τουρνουά.

[ Winner ] Ousmane Dembélé réagit face nous juste après son sacre avec des mots forts en sa famille : " Il n’y a QUE MA FAMILLE qui a cru en moi, c’est beaucoup de travail. Content de recevoir ces trophées " ❤️💙 pic.twitter.com/URx5l96vdo December 16, 2025

Η Σάρινα Βίεγκμαν κατέκτησε για πέμπτη φορά το βραβείο καλύτερης προπονήτριας, οδηγώντας την Αγγλία στην υπεράσπιση του τίτλου της στο EURO Γυναικών, ενώ ο Λουίς Ενρίκε κέρδισε το βραβείο καλύτερου ανδρικού προπονητή μετά την πρώτη κατάκτηση Champions League με την Παρί Σεν Ζερμέν.

Η καλύτερη γυναικεία τερματοφύλακας αναδείχθηκε η Άγγλίδα Χάνα Χάμπτον της Τσέλσι, η οποία είχε καθοριστικό ρόλο στη νίκη της Αγγλίας στο EURO 2025 με τις αποκρούσεις της στα πέναλτι και κατέκτησε επίσης το εγχώριο τριπλό με την ομάδα της.

Ο Ιταλός Τζανλουίτζι Ντοναρούμα, πλέον παίκτης της Μάντσεστερ Σίτι, κέρδισε το βραβείο ανδρικού τερματοφύλακα για τη συμβολή του στην κατάκτηση του τριπλού τίτλου από την Παρί Σεν Ζερμέν.

Το βραβείο FIFA Marta για το καλύτερο γκολ σε γυναικείο ποδόσφαιρο απονεμήθηκε στη Μεξικανή Λιζμπεθ Οβάλ, για το «scorpion kick» που σημείωσε με την Τίγκρες απέναντι στην Γουαδαλαχάρα τον Μάρτιο.

Το βραβείο Πούσκας για το καλύτερο ανδρικό γκολ απονεμήθηκε στον Σαντιάγο Μοντιέλ για την «overhead» εκτέλεση του με την Ιντεπεντιέντε απέναντι στην Ιντεπεντιέντε Ριβαδία κατά τη διάρκεια αγώνα της Αργεντίνικης Primera τον Μάιο.

