Euroleague: «Άλωσε» την Πόλη o Παναθηναϊκός, 81-77 την Φενέρμπαχτσε

Στην Πόλη, ο Παναθηναϊκός δεν αναζήτησε εντυπώσεις, αλλά επιστροφή στις αρχές του και μετά τις δύο σερί ήττες, όπου η αμυντική του ταυτότητα είχε αλλοιωθεί, η ομάδα έδειξε να ανακτά τη συλλογική της μνήμη.

Με θεμέλιο την άμυνα, οι «πράσινοι» έβαλαν… φρένο στην πρωταθλήτρια Ευρώπης, Φενέρμπαχτσε, που προερχόταν από έξι διαδοχικές νίκες και με το τελικό 81-77, για την 16η αγωνιστική της Euroleague, μπήκαν και πάλι σε τροχιά θετικών αποτελεσμάτων και εξάδας, φτάνοντας τις 10 νίκες. Στον αντίποδα, η τουρκική ομάδα υποχώρησε στο 9-6.

Τα δεκάλεπτα: 16-17, 37-41, 57-50, 77-81.

