search
ΤΕΤΑΡΤΗ 17.12.2025 11:50
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.12.2025 11:09

Κύπελλο Ελλάδος: Ολοκληρώνεται η League Phase με «αγγαρείες» για Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ

17.12.2025 11:09
olympiakos kypello 99- new

Με τρεις αναμετρήσεις ολοκληρώνεται η League Phase του ανανεωμένου Κυπέλλου Ελλάδας.

Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θέλουν νίκη ώστε να σκαρφαλώσουν στην τετράδα ενώ ο ΠΑΟΚ ψάχνει «τρίποντο» για καλύτερο πλασάρισμα.

 Ο Παναθηναϊκός πηγαίνει στο «Ανθή Καραγιάννη» για το ματς με την Καβάλα που μόνο μαθηματικά έχει ελπίδες εισόδου στη 12άδα. 

Ο Ολυμπιακός περιμένει τον Ηρακλή στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης». Ο πρωτοπόρος της Super League κόντρα στον πρωτοπόρο του Α’ Ομίλου της Super League 2. 

Στην Τούμπα, τέλος, ο ΠΑΟΚ θα προσπαθήσει να κλείσει τις πληγές που του άνοιξε η ήττα στο Περιστέρι από τον Ατρόμητο, αντιμετωπίζοντας τη Μαρκό.

Το πρόγραμμα

  • 16:00 Καβάλα – Παναθηναϊκός
  • 18:00 Ολυμπιακός – Ηρακλής
  • 20:00 ΠΑΟΚ – Μαρκό

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

  1. Λεβαδειακός 12
  2. ΑΕΚ 12
  3. Αρης 10
  4. Ολυμπιακός 9
  5. ΟΦΗ 9
  6. Παναθηναϊκός 9
  7. Βόλος 7
  8. Ατρόμητος 7
  9. Κηφισιά 5
  10. Αστέρας Τρίπολης 4
  11. Παναιτωλικός 4
  12. ΠΑΟΚ 4
  13. Ηρακλής 4
  14. Καλλιθέα 3
  15. Ελλάς Σύρου 3
  16. Μαρκό 1
  17. Καβάλα 1
  18. Λάρισα 1
  19. Ηλιούπολη 0
  20. Αιγάλεω 0

Διαβάστε επίσης:

Euroleague: Ο Ολυμπιακός έπαθε «μπλακ άουτ» στο 4ο δεκάλεπτο και γνώρισε την 3η σερί ήττα του, 92-99 η Βαλένθια στο ΣΕΦ

FIFA The Best 2025: Κορυφαίος ποδοσφαιριστής ο Ουσμάν Ντεμπελέ

Κιλιάν Εμπαπέ: Νικητής στη δικαστική διαμάχη με την Παρί ΣΖ – Αποζημίωση-μαμούθ 61 εκατ. ευρώ από τη γαλλική ομάδα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
aggeliki-iliadi-new
LIFESTYLE

Αγγελική Ηλιάδη: «Ο άνθρωπος που με παρενόχλησε σεξουαλικά, έχασε τη δουλειά του μετά από αυτό που έκανε» (Video)

lefkos-pirgos-12-new
ΕΛΛΑΔΑ

Η Θεσσαλονίκη… επιβεβαιώνει τους καλοφαγάδες – Εντάσσεται στον οδηγό Michelin

morgue_shutterstock
ΚΟΣΜΟΣ

Χάρβαρντ: Ο πρώην διευθυντής του νεκροτομείου της Ιατρικής Σχολής καταδικάστηκε σε 8 χρόνια κάθειρξης για εμπορία οργάνων

parkingk new
ΕΛΛΑΔΑ

Ο Χάρης Δούκας εγκαινιάζει το νέο δημοτικό πάρκινγκ Κοτζιά – «Ένα έργο που επιστρέφει στους πολίτες»

ippokrateio_athina_new
ΥΓΕΙΑ

Έξι μήνες απλήρωτες οι εφημερίες των γιατρών στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Αθήνας

Δείτε όλες τις ειδήσεις
bin salman
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο πρίγκιπας της Σαουδικής Αραβίας εξετάζει την αγορά της Μπαρτσελόνα - Προσφέρει 10 δισ. ευρώ

christos-nikolopoulos-new
LIFESTYLE

Ο Χρήστος Νικολόπουλος ξεκαθαρίζει: «Ο Πασχάλης Τερζής δεν θα επιστρέψει στις πίστες» (Video)

mitsotakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η πίεση των δημοσκοπήσεων οδηγεί την κυβέρνηση να ικανοποιήσει αιτήματα των αγροτών

alexis-papahelas
MEDIA

Ασκήσεις προληπτικής λογοκρισίας: Ο ΕΚΚΟΜΕΔ έκοψε τη χρηματοδότηση από το ντοκιμαντέρ του Παπαχελά λόγω ... Κουφοντίνα

pierrakakis eurogroup 77- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Στον «Καραβίτη» εορταστικό τραπέζι Πιερρακάκη με δημοσιογράφους

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 17.12.2025 11:50
<div style="width:1px;height:1px"></div>aggeliki-iliadi-new
LIFESTYLE

Αγγελική Ηλιάδη: «Ο άνθρωπος που με παρενόχλησε σεξουαλικά, έχασε τη δουλειά του μετά από αυτό που έκανε» (Video)

<div style="width:1px;height:1px"></div>lefkos-pirgos-12-new
ΕΛΛΑΔΑ

Η Θεσσαλονίκη… επιβεβαιώνει τους καλοφαγάδες – Εντάσσεται στον οδηγό Michelin

<div style="width:1px;height:1px"></div>morgue_shutterstock
ΚΟΣΜΟΣ

Χάρβαρντ: Ο πρώην διευθυντής του νεκροτομείου της Ιατρικής Σχολής καταδικάστηκε σε 8 χρόνια κάθειρξης για εμπορία οργάνων

1 / 3