Κύπελλο Ελλάδος: Ολοκληρώνεται η League Phase με «αγγαρείες» για Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ

Με τρεις αναμετρήσεις ολοκληρώνεται η League Phase του ανανεωμένου Κυπέλλου Ελλάδας.
Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θέλουν νίκη ώστε να σκαρφαλώσουν στην τετράδα ενώ ο ΠΑΟΚ ψάχνει «τρίποντο» για καλύτερο πλασάρισμα.
Ο Παναθηναϊκός πηγαίνει στο «Ανθή Καραγιάννη» για το ματς με την Καβάλα που μόνο μαθηματικά έχει ελπίδες εισόδου στη 12άδα.
Ο Ολυμπιακός περιμένει τον Ηρακλή στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης». Ο πρωτοπόρος της Super League κόντρα στον πρωτοπόρο του Α’ Ομίλου της Super League 2.
Στην Τούμπα, τέλος, ο ΠΑΟΚ θα προσπαθήσει να κλείσει τις πληγές που του άνοιξε η ήττα στο Περιστέρι από τον Ατρόμητο, αντιμετωπίζοντας τη Μαρκό.
Το πρόγραμμα
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
