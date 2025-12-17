Κύπελλο Ελλάδος: Ολοκληρώνεται η League Phase με «αγγαρείες» για Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ

Με τρεις αναμετρήσεις ολοκληρώνεται η League Phase του ανανεωμένου Κυπέλλου Ελλάδας.

Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θέλουν νίκη ώστε να σκαρφαλώσουν στην τετράδα ενώ ο ΠΑΟΚ ψάχνει «τρίποντο» για καλύτερο πλασάρισμα.

Ο Παναθηναϊκός πηγαίνει στο «Ανθή Καραγιάννη» για το ματς με την Καβάλα που μόνο μαθηματικά έχει ελπίδες εισόδου στη 12άδα.

Ο Ολυμπιακός περιμένει τον Ηρακλή στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης». Ο πρωτοπόρος της Super League κόντρα στον πρωτοπόρο του Α’ Ομίλου της Super League 2.

Στην Τούμπα, τέλος, ο ΠΑΟΚ θα προσπαθήσει να κλείσει τις πληγές που του άνοιξε η ήττα στο Περιστέρι από τον Ατρόμητο, αντιμετωπίζοντας τη Μαρκό.

Το πρόγραμμα

16:00 Καβάλα – Παναθηναϊκός

18:00 Ολυμπιακός – Ηρακλής

20:00 ΠΑΟΚ – Μαρκό

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Λεβαδειακός 12 ΑΕΚ 12 Αρης 10 Ολυμπιακός 9 ΟΦΗ 9 Παναθηναϊκός 9 Βόλος 7 Ατρόμητος 7 Κηφισιά 5 Αστέρας Τρίπολης 4 Παναιτωλικός 4 ΠΑΟΚ 4 Ηρακλής 4 Καλλιθέα 3 Ελλάς Σύρου 3 Μαρκό 1 Καβάλα 1 Λάρισα 1 Ηλιούπολη 0 Αιγάλεω 0

