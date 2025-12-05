Μουντιάλ 2026: Αυτοί είναι οι 12 όμιλοι της διοργάνωσης – Τραμπ, Ινφαντίνο, βραβεία Ειρήνης και δημοφιλείς σταρς στην λαμπερή εκδήλωση

Η κλήρωση του Μουντιάλ 2026, που πραγματοποιήθηκε στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ, Ουάσινγκτον, ολοκληρώθηκε και πλέον γνωρίζουμε τους 12 ομίλους της διοργάνωσης που θα διεξαχθεί στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού μεταξύ 11 Ιουνίου – 19 Ιουλίου.

Το Μουντιάλ 2026 μπήκε και τυπικά στην τελική του ευθεία για τη σέντρα, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Μεξικό στις 11 Ιουνίου.

🚨🏆 𝐇𝐄𝐑𝐄 𝐖𝐄 𝐆𝐎! FIFA 2026 WORLD CUP 𝐃𝐑𝐀𝐖 HAS BEEN OFFICIALLY DROPPED 🤩🌎



𝐖𝐇𝐎’𝐒 𝐆𝐎𝐍𝐍𝐀 𝐖𝐈𝐍 𝐓𝐇𝐄 𝐖𝐎𝐑𝐋𝐃 𝐂𝐔𝐏? 😮‍💨✨ pic.twitter.com/LwKPdU8xpA — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 5, 2025

Το απόγευμα της Παρασκευής (05/12) έγινε η κλήρωση της μεγαλύτερης διοργάνωσης στην ιστορία με τη συμμετοχή για πρώτη φορά 48 ομάδων, για πρώτη φορά θα διαρκέσει 38 ημέρες και για πρώτη φορά ο αριθμός των αγώνων θα είναι διψήφιος (104).

Η κλήρωση έγινε στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ, Ουάσινγκτον, και πλέον γνωρίζουμε τους 12 ομίλους, χωρίς φυσικά τις έξι από τις δύο ομάδες που δεν έχουν εξασφαλίσει ακόμα τη συμμετοχή τους στη μεγαλύτερη γιορτή του ποδοσφαίρου.

Θα είναι το πρώτο Παγκόσμιο Κύπελλο που θα φιλοξενηθεί από τρεις χώρες, καθώς το Μεξικό και ο Καναδάς ενώνουν τις δυνάμεις τους με τις ΗΠΑ για να διοργανώσουν το γιγαντιαίο θέαμα, που θα πραγματοποιηθεί σε 16 πόλεις σε όλη τη Βόρεια Αμερική, από το Λος Άντζελες μέχρι τη Νέα Υόρκη, μέσω της Πόλης του Μεξικού και του Τορόντο.

Οι 12 όμιλοι της τελικής φάσης

1ος Όμιλος

Μεξικό

Νότια Αφρική

Νότια Κορέα

Δανία – Βόρεια Μακεδονία / Τσεχία – Ιρλανδία

2ος Όμιλος

Καναδάς

Ιταλία – Νορβηγία / Ουαλία – Βοσνία Ερζεγοβίνη

Κατάρ

Ελβετία

3ος Όμιλος

Βραζιλία

Μαρόκο

Αϊτή

Σκωτία

4ος Όμιλος

ΗΠΑ

Παραγουάη

Αυστραλία

Τουρκία – Ρουμανία / Σλοβακία – Κόσοβο

THE OFFICIAL WORLD CUP 2026 DRAW IN FULL! 🏆🌎



Thoughts? 🤩 pic.twitter.com/PBiDCYRy3b — BBC Sport (@BBCSport) December 5, 2025

5ος Όμιλος

Γερμανία

Κουρασάο

Ακτή Ελεφαντοστού

Εκουαδόρ

6ος Όμιλος

Ολλανδία

Ιαπωνία

Ουκρανία – Σουηδία / Αλβανία – Πολωνία

Τυνησία

7ος Όμιλος

Βέλγιο

Αίγυπτος

Ιράν

Νέα Ζηλανδία

8ος Όμιλος

Ισπανία

Πράσινο Ακρωτήρι

Σαουδική Αραβία

Ουρουγουάη

9ος Όμιλος

Γαλλία

Σενεγάλη

Ιράκ / Βολιβία – Σουρινάμ

Νορβηγία

10ος Όμιλος

Αργεντινή

Αλγερία

Αυστρία

Ιορδανία

11ος Όμιλος

Πορτογαλία

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό / Τζαμάικα – Νέα Καληδονία

Ουζμπεκιστάν

Κολομβία

12ος Όμιλος

Αγγλία

Κροατία

Γκάνα

Παναμάς

Τα τελευταία έξι εισιτήρια:

Playoffs UEFA (4 εισιτήρια)

Ημιτελικός 1: Ιταλία-Βόρεια Ιρλανδία, Ημιτελικός 2: Ουαλία-Βοσνία/Ερζεγοβίνη

Τελικός: Νικητής 2-Νικητής 1

Ημιτελικός 1: Ουκρανία-Σουηδία, Ημιτελικός 2: Πολωνία-Αλβανία

Τελικός: Νικητής 1-Νικητής 2

Ημιτελικός 1: Τουρκία-Ρουμανία, Ημιτελικός 2: Σλοβακία-Κόσοβο

Τελικός: Νικητής 2-Νικητής 1

Ημιτελικός 1: Δανία-Βόρεια Μακεδονία, Ημιτελικός 2: Τσεχία-Ιρλανδία

Τελικός: Νικητής 2-Νικητής 1

Διηπειρωτικά playoffs (2 εισιτήρια)

Ημιτελικός: Νέα Καληδονία-Τζαμάικα

Τελικός: Λ.Δ. Κονγκό-Νικητής Ημιτελικού

Ημιτελικός: Βολιβία-Σουρινάμ

Τελικός: Ιράκ-Νικητής Ημιτελικού

Τα γήπεδα

Τα γήπεδα των ΗΠΑ

New York New Jersey Stadium (MetLife) – 82.500

– 82.500 Dallas Stadium – 80.000

– 80.000 Kansas City Stadium – 76.416

– 76.416 Houston Stadium – 72.220

– 72.220 Atlanta Stadium – 71.000

– 71.000 Los Angeles Stadium – 70.000

– 70.000 Philadelphia Stadium – 69.879

– 69.879 Seattle Stadium – 68.740

– 68.740 San Francisco Bay Area Stadium – 68.500

– 68.500 Miami Stadium – 65.326

– 65.326 Boston Stadium – 40.000

Τα γήπεδα του Καναδά

BC Place Vancouver Stadium : 54,500

: 54,500 Toronto Stadium: 39,150

Τα γήπεδα του Μεξικού

Estadio Azteca Mexico City: 83,264

83,264 Estadio Monterrey: 53,529

53,529 Estadio Guadalajara: 46,355

Νωρίτερα, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ τιμήθηκε με το νεοσύστατο Βραβείο Ειρήνης της FIFA.

Η παγκόσμια ομοσπονδία ποδοσφαίρου ανακοίνωσε τον Νοέμβριο ότι φέτος θα καθιερωθεί το βραβείο — μια νέα ετήσια βράβευση που απονέμεται σε κάποιον που, σύμφωνα με τη FIFA, έχει λάβει «εξαιρετικές και ασυνήθιστες δράσεις για την ειρήνη και με αυτόν τον τρόπο έχει ενώσει ανθρώπους σε όλο τον κόσμο».

Ο τρόπος με τον οποίο επιλέγεται ο νικητής δεν είναι απολύτως σαφής.

Η FIFA κράτησε μυστικό το ποιος θα τιμηθεί με το πρώτο Βραβείο Ειρήνης, εν μέσω φημών ότι προοριζόταν για τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Ντόναλντ Τραμπ: «Έχουμε σώσει εκατομμύρια και εκατομμύρια ζωές»

Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι αυτή είναι μια από τις μεγαλύτερες τιμές της ζωής του.

Έκανε λόγο για τα «εκατομμύρια και εκατομμύρια ζωές» που έχουν σώσει αυτός και ο Ινφαντίνο, προτού αναφερθεί στον τεράστιο αριθμό εισιτηρίων που έχει πουλήσει η FIFA για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Επίσης, έκανε νεύμα στην πρόεδρο του Μεξικού Κλαούντια Σάινμπαουμ και τον πρωθυπουργό του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ που τον πλαισίωσαν στην εκδήλωση.

Διαβάστε επίσης:

Νέο φιάσκο λόγω της κακοκαιρίας: Μπλακ άουτ στον αγώνα βόλεϊ ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός – Η στιγμή που έσβησαν τα φώτα (Photos/Video)

Έξαλλοι οι παράγοντες της Φενέρμπαχτσε για την αναβολή του αγώνα με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ: «Τι έχει αλλάξει σήμερα;»

Ο Παναθηναϊκός διαψεύδει τα περί πώλησης της ΠΑΕ – Έμμεση απάντηση στις φήμες για Αγγελικούση