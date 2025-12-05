search
Μουντιάλ 2026: Αυτοί είναι οι 12 όμιλοι της διοργάνωσης – Τραμπ, Ινφαντίνο, βραβεία Ειρήνης και δημοφιλείς σταρς στην λαμπερή εκδήλωση

mundial klirosi

Η κλήρωση του Μουντιάλ 2026, που πραγματοποιήθηκε στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ, Ουάσινγκτον, ολοκληρώθηκε και πλέον γνωρίζουμε τους 12 ομίλους της διοργάνωσης που θα διεξαχθεί στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού μεταξύ 11 Ιουνίου – 19 Ιουλίου.

Το Μουντιάλ 2026 μπήκε και τυπικά στην τελική του ευθεία για τη σέντρα, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Μεξικό στις 11 Ιουνίου.

Το απόγευμα της Παρασκευής (05/12) έγινε η κλήρωση της μεγαλύτερης διοργάνωσης στην ιστορία με τη συμμετοχή για πρώτη φορά 48 ομάδων, για πρώτη φορά θα διαρκέσει 38 ημέρες και για πρώτη φορά ο αριθμός των αγώνων θα είναι διψήφιος (104).

Η κλήρωση έγινε στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ, Ουάσινγκτον, και πλέον γνωρίζουμε τους 12 ομίλους, χωρίς φυσικά τις έξι από τις δύο ομάδες που δεν έχουν εξασφαλίσει ακόμα τη συμμετοχή τους στη μεγαλύτερη γιορτή του ποδοσφαίρου.

Θα είναι το πρώτο Παγκόσμιο Κύπελλο που θα φιλοξενηθεί από τρεις χώρες, καθώς το Μεξικό και ο Καναδάς ενώνουν τις δυνάμεις τους με τις ΗΠΑ για να διοργανώσουν το γιγαντιαίο θέαμα, που θα πραγματοποιηθεί σε 16 πόλεις σε όλη τη Βόρεια Αμερική, από το Λος Άντζελες μέχρι τη Νέα Υόρκη, μέσω της Πόλης του Μεξικού και του Τορόντο.

Οι 12 όμιλοι της τελικής φάσης

1ος Όμιλος

  • Μεξικό
  • Νότια Αφρική
  • Νότια Κορέα
  • Δανία – Βόρεια Μακεδονία / Τσεχία – Ιρλανδία

2ος Όμιλος

  • Καναδάς
  • Ιταλία – Νορβηγία / Ουαλία – Βοσνία Ερζεγοβίνη
  • Κατάρ
  • Ελβετία

3ος Όμιλος

  • Βραζιλία
  • Μαρόκο
  • Αϊτή
  • Σκωτία

4ος Όμιλος

  • ΗΠΑ
  • Παραγουάη
  • Αυστραλία
  • Τουρκία – Ρουμανία / Σλοβακία – Κόσοβο

5ος Όμιλος

  • Γερμανία
  • Κουρασάο
  • Ακτή Ελεφαντοστού
  • Εκουαδόρ

6ος Όμιλος

  • Ολλανδία
  • Ιαπωνία
  • Ουκρανία – Σουηδία / Αλβανία – Πολωνία
  • Τυνησία

7ος Όμιλος

  • Βέλγιο
  • Αίγυπτος
  • Ιράν
  • Νέα Ζηλανδία

8ος Όμιλος

  • Ισπανία
  • Πράσινο Ακρωτήρι
  • Σαουδική Αραβία
  • Ουρουγουάη

9ος Όμιλος

  • Γαλλία
  • Σενεγάλη
  • Ιράκ / Βολιβία – Σουρινάμ
  • Νορβηγία

10ος Όμιλος

  • Αργεντινή
  • Αλγερία
  • Αυστρία
  • Ιορδανία

11ος Όμιλος

  • Πορτογαλία
  • Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό / Τζαμάικα – Νέα Καληδονία
  • Ουζμπεκιστάν
  • Κολομβία

12ος Όμιλος

  • Αγγλία
  • Κροατία
  • Γκάνα
  • Παναμάς

Τα τελευταία έξι εισιτήρια:

Playoffs UEFA (4 εισιτήρια)

Ημιτελικός 1: Ιταλία-Βόρεια Ιρλανδία, Ημιτελικός 2: Ουαλία-Βοσνία/Ερζεγοβίνη

Τελικός: Νικητής 2-Νικητής 1

Ημιτελικός 1: Ουκρανία-Σουηδία, Ημιτελικός 2: Πολωνία-Αλβανία

Τελικός: Νικητής 1-Νικητής 2

Ημιτελικός 1: Τουρκία-Ρουμανία, Ημιτελικός 2: Σλοβακία-Κόσοβο

Τελικός: Νικητής 2-Νικητής 1

Ημιτελικός 1: Δανία-Βόρεια Μακεδονία, Ημιτελικός 2: Τσεχία-Ιρλανδία

Τελικός: Νικητής 2-Νικητής 1

Διηπειρωτικά playoffs (2 εισιτήρια)

Ημιτελικός: Νέα Καληδονία-Τζαμάικα

Τελικός: Λ.Δ. Κονγκό-Νικητής Ημιτελικού

Ημιτελικός: Βολιβία-Σουρινάμ

Τελικός: Ιράκ-Νικητής Ημιτελικού

Τα γήπεδα

Τα γήπεδα των ΗΠΑ

  • New York New Jersey Stadium (MetLife) – 82.500
  • Dallas Stadium – 80.000
  • Kansas City Stadium – 76.416
  • Houston Stadium – 72.220
  • Atlanta Stadium – 71.000
  • Los Angeles Stadium – 70.000
  • Philadelphia Stadium – 69.879
  • Seattle Stadium – 68.740
  • San Francisco Bay Area Stadium – 68.500
  • Miami Stadium – 65.326
  • Boston Stadium – 40.000

Τα γήπεδα του Καναδά

  • BC Place Vancouver Stadium: 54,500
  • Toronto Stadium: 39,150

Τα γήπεδα του Μεξικού

  • Estadio Azteca Mexico City: 83,264
  • Estadio Monterrey: 53,529
  • Estadio Guadalajara: 46,355

Νωρίτερα, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ τιμήθηκε με το νεοσύστατο Βραβείο Ειρήνης της FIFA.

Η παγκόσμια ομοσπονδία ποδοσφαίρου ανακοίνωσε τον Νοέμβριο ότι φέτος θα καθιερωθεί το βραβείο — μια νέα ετήσια βράβευση που απονέμεται σε κάποιον που, σύμφωνα με τη FIFA, έχει λάβει «εξαιρετικές και ασυνήθιστες δράσεις για την ειρήνη και με αυτόν τον τρόπο έχει ενώσει ανθρώπους σε όλο τον κόσμο».

Ο τρόπος με τον οποίο επιλέγεται ο νικητής δεν είναι απολύτως σαφής.

Η FIFA κράτησε μυστικό το ποιος θα τιμηθεί με το πρώτο Βραβείο Ειρήνης, εν μέσω φημών ότι προοριζόταν για τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Ντόναλντ Τραμπ: «Έχουμε σώσει εκατομμύρια και εκατομμύρια ζωές»

Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι αυτή είναι μια από τις μεγαλύτερες τιμές της ζωής του.

Έκανε λόγο για τα «εκατομμύρια και εκατομμύρια ζωές» που έχουν σώσει αυτός και ο Ινφαντίνο, προτού αναφερθεί στον τεράστιο αριθμό εισιτηρίων που έχει πουλήσει η FIFA για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Επίσης, έκανε νεύμα στην πρόεδρο του Μεξικού Κλαούντια Σάινμπαουμ και τον πρωθυπουργό του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ που τον πλαισίωσαν στην εκδήλωση.

