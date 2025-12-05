Μουντιάλ 2026: Αυτοί είναι οι 12 όμιλοι της διοργάνωσης – Τραμπ, Ινφαντίνο, βραβεία Ειρήνης και δημοφιλείς σταρς στην λαμπερή εκδήλωση

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Η κλήρωση του Μουντιάλ 2026, που πραγματοποιήθηκε στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ, Ουάσινγκτον, ολοκληρώθηκε και πλέον γνωρίζουμε τους 12 ομίλους της διοργάνωσης που θα διεξαχθεί στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού μεταξύ 11 Ιουνίου – 19 Ιουλίου.
Το Μουντιάλ 2026 μπήκε και τυπικά στην τελική του ευθεία για τη σέντρα, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Μεξικό στις 11 Ιουνίου.
Το απόγευμα της Παρασκευής (05/12) έγινε η κλήρωση της μεγαλύτερης διοργάνωσης στην ιστορία με τη συμμετοχή για πρώτη φορά 48 ομάδων, για πρώτη φορά θα διαρκέσει 38 ημέρες και για πρώτη φορά ο αριθμός των αγώνων θα είναι διψήφιος (104).
Η κλήρωση έγινε στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ, Ουάσινγκτον, και πλέον γνωρίζουμε τους 12 ομίλους, χωρίς φυσικά τις έξι από τις δύο ομάδες που δεν έχουν εξασφαλίσει ακόμα τη συμμετοχή τους στη μεγαλύτερη γιορτή του ποδοσφαίρου.
Θα είναι το πρώτο Παγκόσμιο Κύπελλο που θα φιλοξενηθεί από τρεις χώρες, καθώς το Μεξικό και ο Καναδάς ενώνουν τις δυνάμεις τους με τις ΗΠΑ για να διοργανώσουν το γιγαντιαίο θέαμα, που θα πραγματοποιηθεί σε 16 πόλεις σε όλη τη Βόρεια Αμερική, από το Λος Άντζελες μέχρι τη Νέα Υόρκη, μέσω της Πόλης του Μεξικού και του Τορόντο.
1ος Όμιλος
2ος Όμιλος
3ος Όμιλος
4ος Όμιλος
5ος Όμιλος
6ος Όμιλος
7ος Όμιλος
8ος Όμιλος
9ος Όμιλος
10ος Όμιλος
11ος Όμιλος
12ος Όμιλος
Ημιτελικός 1: Ιταλία-Βόρεια Ιρλανδία, Ημιτελικός 2: Ουαλία-Βοσνία/Ερζεγοβίνη
Τελικός: Νικητής 2-Νικητής 1
Ημιτελικός 1: Ουκρανία-Σουηδία, Ημιτελικός 2: Πολωνία-Αλβανία
Τελικός: Νικητής 1-Νικητής 2
Ημιτελικός 1: Τουρκία-Ρουμανία, Ημιτελικός 2: Σλοβακία-Κόσοβο
Τελικός: Νικητής 2-Νικητής 1
Ημιτελικός 1: Δανία-Βόρεια Μακεδονία, Ημιτελικός 2: Τσεχία-Ιρλανδία
Τελικός: Νικητής 2-Νικητής 1
Ημιτελικός: Νέα Καληδονία-Τζαμάικα
Τελικός: Λ.Δ. Κονγκό-Νικητής Ημιτελικού
Ημιτελικός: Βολιβία-Σουρινάμ
Τελικός: Ιράκ-Νικητής Ημιτελικού
Τα γήπεδα των ΗΠΑ
Τα γήπεδα του Καναδά
Τα γήπεδα του Μεξικού
Νωρίτερα, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ τιμήθηκε με το νεοσύστατο Βραβείο Ειρήνης της FIFA.
Η παγκόσμια ομοσπονδία ποδοσφαίρου ανακοίνωσε τον Νοέμβριο ότι φέτος θα καθιερωθεί το βραβείο — μια νέα ετήσια βράβευση που απονέμεται σε κάποιον που, σύμφωνα με τη FIFA, έχει λάβει «εξαιρετικές και ασυνήθιστες δράσεις για την ειρήνη και με αυτόν τον τρόπο έχει ενώσει ανθρώπους σε όλο τον κόσμο».
Ο τρόπος με τον οποίο επιλέγεται ο νικητής δεν είναι απολύτως σαφής.
Η FIFA κράτησε μυστικό το ποιος θα τιμηθεί με το πρώτο Βραβείο Ειρήνης, εν μέσω φημών ότι προοριζόταν για τον πρόεδρο των ΗΠΑ.
Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι αυτή είναι μια από τις μεγαλύτερες τιμές της ζωής του.
Έκανε λόγο για τα «εκατομμύρια και εκατομμύρια ζωές» που έχουν σώσει αυτός και ο Ινφαντίνο, προτού αναφερθεί στον τεράστιο αριθμό εισιτηρίων που έχει πουλήσει η FIFA για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Επίσης, έκανε νεύμα στην πρόεδρο του Μεξικού Κλαούντια Σάινμπαουμ και τον πρωθυπουργό του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ που τον πλαισίωσαν στην εκδήλωση.
