Έξαλλοι οι παράγοντες της Φενέρμπαχτσε για την αναβολή του αγώνα με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ: «Τι έχει αλλάξει σήμερα;»

Έντονη δυσαρέσκεια προκάλεσε στην τουρκική πλευρά η αναβολή του αγώνα Ολυμπιακού–Φενέρμπαχτσε μετά από απόφαση της ελληνικής πολιτείας και της Euroleague, λόγω της κακοκαιρίας Byron.

O παράγοντας της Φενέρ, Τσεμ Τσιρίτσι, σχολίασε την απόφαση της EuroLeague και αποκάλυψε τις εναλλακτικές λύσεις τις λύσεις που πρότεινε ο τουρκικός σύλλογος.

Όπως δήλωσε, περίπου δύο ώρες πριν από το τζάμπολ, οι ομάδες ενημερώθηκαν από τη διοργάνωση ότι το παιχνίδι δεν θα διεξαχθεί, λόγω των κακών καιρικών συνθηκών και της σχετικής απόφασης της ελληνικής κυβέρνησης.

Ο Τσιρίτσι υπογράμμισε ότι η Φενέρ πρότεινε το ματς να γίνει την επόμενη ημέρα, όμως η EuroLeague απέρριψε το αίτημα, επικαλούμενη τον κανονισμό που δεν επιτρέπει σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό να αγωνιστούν την ίδια ημερομηνία.

Στη συνέχεια, η τουρκική ομάδα κατέθεσε δεύτερη πρόταση, ώστε το παιχνίδι να μεταφερθεί το Σάββατο. Ωστόσο, όπως ανέφερε, και αυτή απορρίφθηκε λόγω του προγραμματισμένου αγώνα Ολυμπιακός–ΑΕΚ, ο οποίος δεν μπορούσε να μετατεθεί εξαιτίας των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων της ΑΕΚ.

Ο παράγοντας της Φενέρ σημείωσε ότι όλες οι εναλλακτικές που κατατέθηκαν απορρίφθηκαν, ενώ άφησε αιχμές ενόψει του σημερινού αγώνα Παναθηναϊκού–Βαλένθια, επισημαίνοντας ότι οι καιρικές συνθήκες παραμένουν ίδιες με της προηγούμενης ημέρας.

«Αν χθες ο αγώνας δεν έγινε για λόγους ασφαλείας, τι έχει αλλάξει σήμερα;» ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι το πραγματικό ζήτημα είναι «η διαρροή νερού από την οροφή στο γήπεδο του Ολυμπιακού».

Ο Τσεμ Τσιρίτσι ανέφερε κλείνοντας ότι η Φενέρ έχει ήδη καταθέσει επίσημα την ένστασή της: «Ήρθαμε εδώ για να παίξουμε μπάσκετ. Αλλά αν θέλουν να παίξουν σκάκι, είμαστε καλοί και σε αυτό».

Αναλυτικά η δήλωση του μέλους του ΔΣ της Φενέρ

«Δύο ώρες πριν από τον αγώνα, οι εκπρόσωποι της EuroLeague μάς ενημέρωσαν πως, λόγω της απόφασης ασφαλείας της ελληνικής κυβέρνησης εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών, το παιχνίδι ακυρώνεται και μεταφέρεται σε άλλη ημερομηνία. Αμέσως ήρθαμε σε επαφή με όλους τους αρμόδιους και προτείναμε να διεξαχθεί ο αγώνας αύριο (σήμερα). Όμως η πρότασή μας απορρίφθηκε, επειδή ομάδες της ίδιας πόλης (Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός) δεν μπορούν να παίξουν την ίδια μέρα. Κι όμως στο παρελθόν, σε αντίστοιχες ιδιαίτερες περιπτώσεις, είχαμε αγωνιστεί την ίδια ημέρα με την Αναντολού Εφές.

Ήρθαμε από την Τουρκία, υπάρχει απώλεια χρόνου και κόστους. Καταθέσαμε νέα πρόταση για διεξαγωγή του ματς το Σάββατο, όμως και αυτή απορρίφθηκε λόγω του αγώνα Ολυμπιακός – ΑΕΚ. Θα μπορούσε να αναβληθεί εκείνος ο αγώνας, όμως μας είπαν ότι αυτό δεν είναι δυνατό, επειδή η ΑΕΚ έχει υποχρεώσεις στο Basketball Champions League. Όλες οι προτάσεις μας απορρίφθηκαν.

Απόψε υπάρχει το παιχνίδι Παναθηναϊκός – Βαλένθια. Περιμένουμε με ενδιαφέρον. Οι καιρικές συνθήκες είναι ίδιες με χθες. Χθες, η αναβολή έγινε για λόγους ασφαλείας των φιλάθλων, βάσει κυβερνητικής απόφασης. Τι θα αλλάξει σήμερα ώστε αυτός ο αγώνας να διεξαχθεί; Αν τελικά παιχτεί, τότε δεν μιλάμε για ζήτημα ασφαλείας, αλλά για πρόβλημα που σχετίζεται με τη διαρροή νερού στο γήπεδο του Ολυμπιακού.

Ήδη από το πρωί έχουμε στείλει τα απαραίτητα έγγραφα και έχουμε καταθέσει την ένστασή μας στην EuroLeague. Θα παρακολουθήσουμε στενά το αποψινό ματς, γιατί θα αποτελέσει ένδειξη. Εμείς ήρθαμε εδώ για να παίξουμε μπάσκετ. Αν όμως κάποιοι θέλουν να παίξουν σκάκι, να ξέρουν πως και στο σκάκι είμαστε καλοί».

