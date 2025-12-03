Μουντιάλ 2026: Με Robbie Williams και Andrea Bocelli η κληρωση της Παρασκευής

Η πολυαναμενόμενη κλήρωση των ομίλων της τελικής φάσης του Παγκόσμιου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου του επόμενου έτους πρόκειται να πραγματοποιηθεί από τη FIFA στην Ουάσινγκτον την Παρασκευή, με πολλούς διάσημους καλλιτέχνες.

Ο Ιταλός τενόρος Αντρέα Μποτσέλι, η Νικόλ Σέρζινγκερ πρώην τραγουδίστρια των Pussycat Dolls και ο Βρετανός σούπεσταρ Ρόμπι Γουίλιαμς είναι μεταξύ των αστέρων που έχουν επιβεβαιώσει ότι θα εμφανιστούν.

Το αμερικανικό συγκρότημα της disco Village People επίσης θα εμφανιστεί στην εκδήλωση της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου και θα ερμηνεύσει τη θρυλική του επιτυχία του 1970, ‘YMCA’, που πρόσφατα έγινε ύμνος της προεκλογικής εκστρατείας του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με το BBC.

Στην εκδήλωση, που θα φιλοξενηθεί στο Κέντρο Παραστατικών Τεχνών Τζον Φ. Κένεντι παρουσιαστές θα είναι το σούπερ μόντελ Χάιντι Κλουμ, ο κωμικός Κέβιν Χαρτ και ο ηθοποιός Ντάνι Ραμίρεζ που θα προσθέσουν μια πινελιά χολιγουντιανής λάμψης στη διαδικασία.

Η Κλουμ, η οποία είχε συμμετάσχει στο παρελθόν στην κλήρωση του τουρνουά του 2006 στη γενέτειρά της, τη Γερμανία, εξέφρασε τον ενθουσιασμό της, δηλώνοντας: «Το να παρουσιάζω ξανά την τελική κλήρωση, αφού συμμετείχα σε αυτό το σόου πριν από 20 χρόνια στην πατρίδα μου, είναι πραγματικά εξαιρετικό».

«Το Παγκόσμιο Κύπελλο ενώνει τον κόσμο όσο τίποτα άλλο, και το να αποτελείς μέρος αυτής της μαγείας ξανά, σε μια ακόμη μεγαλύτερη σκηνή που περιλαμβάνει τρεις χώρες διοργανώτριες και 48 ομάδες, είναι μια απίστευτη τιμή» επισήμανε.

To Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 θα πραγματοποιηθεί στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Καναδά και του Μεξικού από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου 2026.

Ο Ραμίρεζ εξέφρασε επίσης τον ενθουσιασμό του, τονίζοντας τον προσωπικό του δεσμό με δύο από τις διοργανώτριες χώρες. «Ως κάποιος που μεγάλωσε παίζοντας ποδόσφαιρο, το να συμπαρουσιάζω την κλήρωση και να συναντήσω και να μιλήσω με θρύλους του Παγκοσμίου Κυπέλλου σε μια τόσο υψηλού προφίλ εκδήλωση είναι ένα όνειρο» σχολίασε.

Ο ηθοποιός συνέχισε: «Με αυτό το τουρνουά να έρχεται στις ΗΠΑ, όπου γεννήθηκα, και στο Μεξικό, όπου βρίσκονται μερικές από τις ρίζες μου, είναι ακόμα πιο ξεχωριστό – και είμαι πολύ ενθουσιασμένος που συμμετέχω σε αυτή την εκδήλωση».

