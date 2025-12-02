search
ΤΕΤΑΡΤΗ 03.12.2025
02.12.2025 23:29

Ο Χάαλαντ έγινε ο ταχύτερος ποδοσφαιριστής που φτάνει τα 100 γκολ στην Premier League

02.12.2025 23:29
haaland 100goal

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ της Μάντσεστερ Σίτι έγινε ο ταχύτερος ποδοσφαιριστής που έφτασε τα 100 γκολ στην Premier League, με ένα εκρηκτικό αριστερό σουτ στο 17ο λεπτό του εν εξελίξει αγώνα με τη Φούλαμ.

Ο εξτρέμ της Σίτι, Ζερεμί Ντοκού, έβγαλε τη σέντρα προς τον Νορβηγό, ο οποίος τελείωσε τη φάση με ένα μονοκόμματο σουτ, πετυχαίνοντας το επίτευγμα σε μόλις 111 αγώνες – 13 λιγότερους από τον προηγούμενο ταχύτερο ποδοσφαιριστή που έφτασε τα 100 γκολ, τον Άλαν Σίρερ, ο οποίος χρειάστηκε 124 εμφανίσεις.

Ο Σίρερ εξακολουθεί να κατέχει το ρεκόρ των περισσότερων τερμάτων στην ιστορία της Premier League με 260.

Ο 25χρονος Χάαλαντ, με τον πατέρα του, Άλφ-Ίνγκε, να παρακολουθεί από τις εξέδρες του Craven Cottage, ήταν έτοιμος να σπάσει το ρεκόρ και στα δύο προηγούμενα παιχνίδια, αλλά δεν κατάφερε να σκοράρει ούτε απέναντι στη Νιούκαστλ ούτε απέναντι στη Λιντς.

