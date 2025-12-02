search
02.12.2025
02.12.2025 15:10

Η Μάντσεστερ Σίτι θέλει τον Καρέτσα

karetsas-genk

Η Μάντσεστερ Σίτι θα κάνει κίνηση για να αποκτήσει τον Κωνσταντίνο Καρέτσα από την Γκενκ.

Αυτό αναφέρει η Het Laatste Nieuws και το onefootball, καθώς η ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα φέρεται να έχει ανανεώσει το ενδιαφέρον της για τον Έλληνα διεθνή μέσο, για τον οποίο ενδιαφέρθηκε πριν ενταχθεί στην Γκενκ από την Άντερλεχτ.

«Αναγνωρισμένος ως μια υποσχόμενη λύση στο κέντρο με ένα συναρπαστικό μέλλον, ο 18χρονος φαίνεται να έχει τραβήξει την προσοχή του Πεπ Γκουαρντιόλα και της ομάδας σκάουτινγκ σε πολλές περιπτώσεις, ενώ ο Καταλανός αναζητά ενεργά εναλλακτικές επιλογές πριν από το άνοιγμα του παραθύρου του Ιανουαρίου», σημειώνει χαρακτηριστικά το δημοσίευμα.

«Ο Ιανουάριος αναμένεται να είναι πολύ πιο ήσυχος, παρά το γεγονός ότι η ομάδα της Premier League παρακολουθεί προσεκτικά την αγορά. Η Σίτι έχει αναβιώσει την πρόθεσή της να φέρει τον Κωνσταντίνο Καρέτσα στην Αγγλία και ήταν μία από τις 23 ομάδες που έστειλαν ανιχνευτές στην Cegeka Arena για να παρακολουθήσουν τον επιθετικό μέσο ζωντανά σε δράση την περασμένη εβδομάδα. Πέρυσι, ο πατέρας του Καρέτσα επιβεβαίωσε ότι η Σίτι μαζί με τη Λειψία και τη Μίλαν παρακολούθησαν τον παίκτη σε αρκετές περιπτώσεις. Μίλαν, Μονακό, Μπάγερ Λεβερκούζεν και Μπορούσια Ντόρτμουντ δείχνουν ενδιαφέρον» προσθέτει, σημειώνοντας πως ο Καρέτσας «μπορεί να ελέγχει την μπάλα σε στενούς χώρους και να περνάει δυνατά τους αντιπάλους, αξιοποιώντας μια ικανότητα και με τα δύο πόδια».

