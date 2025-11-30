search
30.11.2025 23:46

Με βαριά ήττα ολοκλήρωσε την καριέρα του στην Εθνική Γεωργίας ο Γκιόργκι Σερμαντίνι

30.11.2025 23:46
sermantini

Η Εθνική Γεωργίας δεν κατάφερε να αποχαιρετήσει όπως έπρεπε τον Γκιόργκι Σερμαντίνι, ο οποίος ολοκλήρωσε την καριέρα του στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας. Στη 2η αγωνιστική των προκριματικών για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2027 (ρεκόρ 0-2), η ομάδα του Αλεξάνδρο Τζικίτσιου ηττήθηκε εκτός έδρας με το βαρύ 61-90 από την Ισπανία (ρεκόρ 2-0).

Ο 36χρονος σέντερ, γνώριμος στο ελληνικό κοινό από τη θητεία του σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, αγωνιζόταν στην Εθνική Γεωργίας από το 2007 και απόψε φόρεσε για τελευταία φορά τη φανέλα με το εθνόσημο στην Τενερίφη, εκεί όπου θα συνεχίσει σε συλλογικό επίπεδο αγωνιζόμενος με την τοπική ομάδα. 

Στα 25 λεπτά που αγωνίστηκε, ο Σερμαντίνι σημείωσε 8 πόντους (4/5 δίποντα, 0/2 βολές), μάζεψε 6 ριμπάουντ, υπέπεσε σε 1 φάουλ και συγκέντρωσε 13 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης.

«Φυσικά και είναι μια δύσκολη απόφαση. Βαθιά μέσα μου, εξακολουθώ να πιστεύω ότι αυτό δεν θα έπρεπε να συμβεί, αλλά όλα έχουν μια αρχή και ένα τέλος. Τώρα νομίζω ότι πρέπει να αποχαιρετήσω και να αφήσω τη θέση μου σε νεαρότερους παίκτες μπάσκετ», δήλωσε μετά τον αγώνα ο Σερμαντίνι. 

