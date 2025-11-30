Προκριματικά Μουντομπάσκετ: Πέρασε από την Πορτογαλία η εθνική (68-76) και έκανε το 2 στα 2 στον όμιλο για την πρόκριση στα τελικά

Η Εθνική ομάδα μπάσκετ απέφυγε τις παγίδες και κέρδισε την Πορτογαλία εκτός έδρας (68-76) κάνοντας το 2 στα 2 στα προκριματικά του Μουντομπάσκετ.

Με την άμυνα να κάνει τη διαφορά, κρατώντας την Πορτογαλία κάτω από τους 20 πόντους σε κάθε δεκάλεπτο, καλά ποσοστά ευστοχίας και κυριαρχώντας στα ριμπάουντ, η «γαλανόλευκη» πήρε αυτό που ήθελε απόψε χωρίς να χρειαστεί να πατήσει… γκάζι.

Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης οδήγησε και απόψε την επίθεση της Εθνικής με 15 πόντους και 4/7 τρίποντα, ενώ… διψήφιοι ήταν και οι Αλέξανδρος Σαμοντούροβ (12π.), Ναζρ Μήτρου-Λονγκ (11π.), Κώστας Παπανικολάου (10π.).

Η Πορτογαλία ξεκίνησε με προβάδισμα 13-4, με την εθνική να κάνει σερί 13-0 και να αποκαθιστά την τάξη. Με Λαρεντζάκη έφτασε στο 21-33, αλλά με ένα σερί οι Πορτογάλοι έκλεισαν το ημίχρονο στο -1 (36-37).

Ο Ντιόγκο Μπρίτο έδωσε το προβάδισμα στους γηπεδούχους στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου (38-37, 21′), με τους γηπεδούχους να πιέζουν, αλλά την εθνική να βρίσκει λύσεις με τρίποντα από τους Φλιώνη και Λαρεντζάκη που ανέβασαν τη διαφορά στο +8 (54-62, 32′).

Ο Ναζ Μήτρου-Λονγκ διαμόρφωσε το 59-68 στο 36′ για την Εθνική, η οποία άντεξε στην πίεση των Πορτογάλων και έφτασε στη νίκη με 68-76.

Τα δεκάλεπτα: 17-24, 36-37, 49-56, 68-76

