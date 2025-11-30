search
ΔΕΥΤΕΡΑ 01.12.2025
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web

30.11.2025 20:49

Προκριματικά Μουντομπάσκετ: Πέρασε από την Πορτογαλία η εθνική (68-76) και έκανε το 2 στα 2 στον όμιλο για την πρόκριση στα τελικά

30.11.2025 20:49
larentzakis-ellada-portogalia

Η Εθνική ομάδα μπάσκετ απέφυγε τις παγίδες και κέρδισε την Πορτογαλία εκτός έδρας (68-76) κάνοντας το 2 στα 2 στα προκριματικά του Μουντομπάσκετ.

Με την άμυνα να κάνει τη διαφορά, κρατώντας την Πορτογαλία κάτω από τους 20 πόντους σε κάθε δεκάλεπτο, καλά ποσοστά ευστοχίας και κυριαρχώντας στα ριμπάουντ, η «γαλανόλευκη» πήρε αυτό που ήθελε απόψε χωρίς να χρειαστεί να πατήσει… γκάζι.

Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης οδήγησε και απόψε την επίθεση της Εθνικής με 15 πόντους και 4/7 τρίποντα, ενώ… διψήφιοι ήταν και οι Αλέξανδρος Σαμοντούροβ (12π.), Ναζρ Μήτρου-Λονγκ (11π.), Κώστας Παπανικολάου (10π.).

Η Πορτογαλία ξεκίνησε με προβάδισμα 13-4, με την εθνική να κάνει σερί 13-0 και να αποκαθιστά την τάξη. Με Λαρεντζάκη έφτασε στο 21-33, αλλά με ένα σερί οι Πορτογάλοι έκλεισαν το ημίχρονο στο -1 (36-37).

Ο Ντιόγκο Μπρίτο έδωσε το προβάδισμα στους γηπεδούχους στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου (38-37, 21′), με τους γηπεδούχους να πιέζουν, αλλά την εθνική να βρίσκει λύσεις με τρίποντα από τους Φλιώνη και Λαρεντζάκη που ανέβασαν τη διαφορά στο +8 (54-62, 32′).

Ο Ναζ Μήτρου-Λονγκ διαμόρφωσε το 59-68 στο 36′ για την Εθνική, η οποία άντεξε στην πίεση των Πορτογάλων και έφτασε στη νίκη με 68-76.

Τα δεκάλεπτα: 17-24, 36-37, 49-56, 68-76

Ατρόμητος-Αστέρας Τρίπολης 0-1: Διπλό παραμονής για τους Αρκάδες

Παναιτωλικός-Ολυμπιακός 0-1: «Λυτρωτής» Ελ Κααμπί και στο Αγρίνιο

Στέφανος Τζίμας: Πρώτο γκολ στην Premier League για τον 19χρονο (Video)

ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 3,2 Ρίχτερ στην Ηλεία

maduro
ΚΟΣΜΟΣ

Μαδούρο στον ΟΠΕΚ+: «Οι ΗΠΑ θέλουν στρατιωτική κατάληψη των πετρελαϊκών αποθεμάτων της Βενεζουέλας – Κινδυνεύει διεθνώς η σταθερότητα»

witkoff – putin 6654- new
ΚΟΣΜΟΣ

CNN: Στην Μόσχα για τον τερματισμό του πολέμου ο Γουίτκοφ

Trump
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Καλές πιθανότητες για συμφωνία Ουκρανίας και Ρωσίας – Όλοι θέλουν να τελειώσει αυτό»

superLeagu
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Βαθμολογία Super League: Στην κορυφή ο Ολυμπιακός, τεράστια διπλά για ΠΑΟΚ, ΑΕΚ

kairos vroxi 776- new
ΕΛΛΑΔΑ

Σάκης Αρναούτογλου: Πότε έρχεται νέα επιδείνωση του καιρού (Video)

germanou
LIFESTYLE

Γερμανού για απιστία: «Συμφωνά με τον Νίκο Κουρή - Είναι εγωιστική σχέση αλλά είναι ανθρώπινη»

dimos-verikios-new
MEDIA

Βερύκιος: «Λέω αυτά που θέλω και μετά το βουλώνω» - H αναφορά στον Τσουρό και τον Λιάγκα

eurovision-2026-vienna
MEDIA

Eurovision: Η Ισπανία εκτός διαγωνισμού λόγω του Ισραήλ - Πιθανή η κατάρρευση του θεσμού (Video)

san martin_Tim Van de Velde
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στον Τιμ Βαν Ντε Βέλντε το Διεθνές Βραβείο Fair Play για τη βοήθεια στον Σαν Μαρτίν - «Δεν χρειάστηκε ποτέ να το σκεφθώ δύο φορές»

1 / 3