Στέφανος Τζίμας: Πρώτο γκολ στην Premier League για τον 19χρονο (Video)

Ο Στέφανος Τζίμας «άνοιξε λογαριασμό» με την φανέλα της Μπράιτον και στην Premier League, ενώ η Λίβερπουλ συνήλθε μετά το «χαστούκι» από την PSV κι επέστρεψε στις νίκες μετά από σειρά αρνητικών αποτελεσμάτων εντός κι εκτός των συνόρων.

Λογαριασμό στην Premier League, μετά τον Μπάμπη Κωστούλα, άνοιξε και ο έτερος Έλληνας της Μπράιτον, Στέφανος Τζίμας.

Με γκολ του 19χρονου στράικερ στο 88′, ο οποίος είχε περάσει αλλαγή στο ξεκίνημα του β’ μέρους αντί του Γουέλμπεκ, οι «γλάροι» προσγείωσαν την Νότιγχαμ μέσα στο «Σίτι Γκράουντ» με 2-0 και ανέβηκαν ακόμη πιο ψηλά στη βαθμολογία.

Stefanos Tzimas 88'



Premier League | 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Nottingham 0-2 Brightonpic.twitter.com/x5tjVNLMpQ — Goals Xtra (@GoalsXtra) November 30, 2025

Η Λίβερπουλ που προερχόταν από σειρά αρνητικών αποτελεσμάτων κατάφερε ν’ αποδράσει από το Λονδίνο επί της Γουέστ Χαμ μς 2-0, χάρις σε γκολ του Ίσακ («παρθενικό» στο πρωτάθλημα) στο 60ό λεπτό και Χάκπο στις καθυστερήσεις (90’+2). Ήταν μία νίκη που ζητούσε εναγωνίως η ομάδα του Μερσεϊσάιντ για να μπορέσει να ηρεμήσει και παράλληλα να πάρει «παράταση ζωής» ο Άρνε Σλοτ. Ο τελευταίος μετά τη συντριβή από την Αϊντχόφεν στο Champions League, μέσα στο «Άνφιλντ», είχε ενημερωθεί από τη διοίκηση ότι τα ματς με Γουέστ Χαμ κι αυτό που ακολουθεί με Σάντερλαντ θα ήταν καθοριστικά για το μέλλον του στο «τιμόνι» των «κόκκινων».

Τέλος, έστω και δύσκολα η Άστον Βίλα συνέχισε την ανοδική της πορεία. Το τέρμα του Καμαρά στο 67′ αποδείχθηκε αρκετό για τους «χωριάτες» να επικρατήσουν της ουραγού και σχεδόν «καταδικασμένης», Γουλβς, με 1-0 και να «σκαρφαλώσουν» προσωρινά στην 3η θέση.

Διαβάστε επίσης:

Στον Τιμ Βαν Ντε Βέλντε το Διεθνές Βραβείο Fair Play για τη βοήθεια στον Σαν Μαρτίν – «Δεν χρειάστηκε ποτέ να το σκεφθώ δύο φορές»

Ο Greek Freak «έσπασε το φράγμα» των 21.000 πόντων – Το «παιδί από τα Σεπόλια» έγινε ο 6ος νεαρότερος παίκτης που το κατάφερε στα χρονικά του ΝΒΑ (Video)

Super League 2: Καταγγελία για χαστούκι του προέδρου του Αιγάλεω στον τερματοφύλακα της ομάδας