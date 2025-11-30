search
30.11.2025 09:09

Ο Greek Freak «έσπασε το φράγμα» των 21.000 πόντων – Το «παιδί από τα Σεπόλια» έγινε ο 6ος νεαρότερος παίκτης που το κατάφερε στα χρονικά του ΝΒΑ (Video)

30.11.2025 09:09
giannis_antetokounbo

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σημείωσε 29 πόντους οδηγώντας τους Μιλγουόκι Μπακς στη νίκη με 116-99 επί των Μπρούκλιν Νετς, τερματίζοντας το σερί επτά ηττών που είχαν τα «ελάφια». Παράλληλα, ο Έι Τζέι Γκριν πρόσθεσε 15 πόντους με 5/7 σουτ και ο Μπόμπι Πόρτις πέτυχε 13 πόντους, βοηθώντας σημαντικά από τον πάγκο.

Ο Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ, ο οποίος επέστρεψε από χειρουργική επέμβαση μετά από τραυματισμό στο μηνίσκο του δεξιού γονάτου, που τον έθεσε εκτός αγώνων των Μπακς στις 22 Οκτωβρίου, πρόσθεσε επίσης 13 πόντους με έξι ασίστ, καθώς και οι πέντε βασικοί του Μιλγουόκι σημείωσαν διψήφιο αριθμό πόντων.

Το σερί ηττών του Μπρούκλιν έφτασε στις τέσσερις, με τον αναπληρωματικό, Ντάνι Γουλφ να αναδεικνύεται σε πρώτο σκόρερ της ομάδας με 22 πόντους (σ.σ. ρεκόρ καριέρας), ενώ ο Τζέιλεν Γουίλσον πρόσθεσε 13 πόντους.
 
Αυτή ήταν η πρώτη φορά που οι Μπακς κράτησαν έναν αντίπαλο κάτω από 100 πόντους αυτήν την σεζόν. 

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο «πήρε μπροστά» στη δεύτερη περίοδο, ευστοχώντας και στα πέντε σουτ του και σκοράροντας 12 πόντους, καθώς οι Μπακς κυριάρχησαν με 39-24 και προηγήθηκαν στο ημίχρονο με 71-53.

Στην τρίτη περίοδο, ο Ελληνας άσος ξεπέρασε τους 21.000 πόντους στην καριέρα του, και έγινε ο έκτος νεαρότερος παίκτης που το κατάφερε στα χρονικά του NBA (30 ετών και 358 ημερών). Οι μόνοι παίκτες που το έκαναν σε μικρότερη ηλικία είναι οι ΛεΜπρόν Τζέιμς, Γουίλτ Τσάμπερλεϊν, Κόμπι Μπράιαντ, Κέβιν Ντουράντ και Μάικλ Τζόρνταν. 

Με αυτήν τη νίκη, τα «ελάφια» έβαλαν τέλος στο μεγαλύτερο σερί ηττών τους από την περίοδο 2013-14 (σ.σ. την πρώτη σεζόν του Αντετοκούνμπο), όταν η ομάδα από το Μιλγουόκι νίκησε σε μόλις 15 αγώνες.

«Όντας ένα παιδί από τα Σεπόλια, το εκτιμώ πολύ»

Στις δηλώσεις που έκανε μετά το ματς εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για όσα έχει πετύχει, όντας ένα παιδί από τα Σεπόλια.

«Νομίζω ότι όταν ήμουν νεαρότερος, μερικά χρόνια πριν, ήμουν κάπως “ναι, είναι άλλη μία ημέρα στο γραφείο. Αφήστε με να κάνω τη δουλειά μου να πάω σπίτι”. Τώρα όσο μεγαλώνεις, αρχίζεις να εκτιμας αυτές τις στιγμές δεν τις παίρνεις ως δεδομένες. Ο κόουτς Ντοκ ήρθε και μου είπε ότι υπάρχουν μόνο 11, 12 παίκτες που έχουν σκοράρει 21.000 πόντους με μία ομάδα στην ιστορία του παιχνιδιού και είσαι κάπως “ουάου”», δήλωσε.

»Όντας ένα παιδί από την Ελλάδα, από τα Σεπόλια, όπου μεγάλωσα σε μία μικρή γειτονιά, όπου δεν συμβαίνουν πολλά μεγάλα πράγματα, το να μπορείς να είσαι σε αυτό το επίπεδο και 13 χρόνια αργότερα να σκοράρεις 21.000 πόντους, το εκτιμώ πολύ. Είχα σπουδαία υποστήριξη, την οικογένειά μου, τον Θεό, με έχουν οδηγήσει μέσα από όλη αυτή την πορεία. Είμαι χαρούμενος. Έχω πολλά πράγματα, πολλά κεφάλαια, θέλω να συνεχίσω μπροστά, οπότε μένω συγκεντρωμένος. Η δουλειά δεν έχει τελειώσει. Τώρα πρέπει να αρχίσεις από τα μικρά πράγματα», πρόσθεσε.

«Πρέπει να νικήσεις δύο παιχνίδια στη σειρά. Έχουμε άλλο ένα σε δύο ημέρες και δεν έχει σημασία ποιοι είναι οι στόχοι μου σε πέντε, επτά, δέκα χρόνια. Πρέπει να επιβιώσουμε. Τη Δευτέρα πρέπει να επιβιώσουμε σε αυτό το παιχνίδι. Παίρνουμε ένα ματς τη φορά. Αυτό έχω κάνει σε ολόκληρη την καριέρα μου. Ποτέ δεν σκέφτηκα, ότι θα είμαι σε αυτή τη θέση, σε αυτή την καρέκλα για τόσα πολλά χρόνια», συνέχισε.

«Δεν ξέρω τι έχει ο Θεός για εμένα στο μέλλον. Πρέπει να συνεχίσω με το κεφάλι κάτω, να δουλεύω σκληρά, να παραμένω πειθαρχημένος, να είμαι διαθέσιμος για τους συμπαίκτες μου και ξέρω ότι σπουδαία πράγματα θα συμβούν, επειδή βάζω δουλειά. Δε νομίζω ότι υπάρχει κάποιος πιο πειθαρχημένος από μένα, οπότε ξέρω ότι σπουδαία πράγματα έρχονται», κατέληξε.

