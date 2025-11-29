Άρης-ΑΕΛ 2-1: Επιστροφή στις νίκες με… buzzer beater

Σε παιχνίδι με συγκλονιστικό φινάλε στο «Κλεάνθης Βικελίδης», καθώς στις καθυστερήσεις σημειώθηκαν δυο γκολ, ο Άρης βγήκε νικητής με 2-1 από την αναμέτρηση με την ΑΕΛ, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Η ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ φάνηκε πως θα έχει εύκολο έργο, καθώς προηγήθηκε με τον Λορέν Μορόν (27’) και βρέθηκε με παίκτη παραπάνω στο ξεκίνημα της επανάληψης λόγω αποβολής του Λεάντρο Γκάρατε. Το «αλογάκι» φάνηκε να παίρνει το βαθμό της ισοπαλίας χάρη στο πέναλτι του Γιάννη Πασά (90’+7’) αλλά με… buzzer beater ο Ντούντου Ροντρίγκες (90’+9’) χάρισε το «τρίποντο» στους Θεσσαλονικείς.

Το παιχνίδι είχε αρκετές διακοπές στα πρώτα του λεπτά. Πάντως, οι γηπεδούχοι απείλησαν πρώτοι, στο 7ο λεπτό, με τον Κάρλες Πέρεθ. Ο Ισπανός εξτρέμ έκανε ωραία κούρσα από τα δεξιά, σούταρε με το αριστερό, αλλά ο Νίκος Μελίσσας έδιωξε σε κόρνερ. Με τη συμπλήρωση του πρώτου τέταρτου, ο Άρης έχασε σπουδαία ευκαιρία. Από εκτέλεση φάουλ, ο Ούρος Ράτσιτς πήρε την κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι, με τον Λίντσεϊ Ρόουζ στο δεύτερο να μην μπορεί με το κεφάλι να προωθήσει την μπάλα στα δίχτυα.

Δυο λεπτά μετά, ο Μορόν αστόχησε αφύλακτος από το ύψος του πέναλτι, μετά από εξαιρετική ενέργεια και γύρισμα του Νοά Φαντιγκά. Στο 24’ ο Πέρεθ επανέλαβε την προσπάθεια του 7ου λεπτού, μόνο που το σουτ του αυτή τη φορά κατέληξε δίπλα από το δεξί δοκάρι της εστίας του Μελίσσα. Η τρίτη φορά, όμως, ήταν κι η… φαρμακερή. Ο Πέρεθ σούταρε, ο Μελίσσας απέκρουσε, με τον Μορόν να παίρνει την επαναφορά και να ανοίγει σε κενή εστία το σκορ.

Οι «βυσσινί» αναγκάστηκαν να βγουν… από το καβούκι τους. Στο 32’ το πλασέ του Λιούμπομιρ Τούπτα πέρασε πάνω από τα δοκάρια, στο 38’ ο Σλοβάκος ζήτησε πέναλτι σε μαρκάρισμά του από τον Πέδρο Άλβαρο – όμως Φώτης Πολυχρόνης και VAR – συμφώνησαν πως δεν υπήρχε κάτι – και στο 44’ νόμιζε, αρχικά πως ισοφάρισε. Τακουνάκι του Λεάντρο Γκάρατε στον Σάββα Μούργο, υπέροχη μπαλιά με το εξωτερικό, με τον Τούπτα να κάνει το 1-1 αλλά να είναι οριακά εκτός παιχνιδιού και το γκολ να ακυρώνεται.

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με την αποβολή του Γκάρατε με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Κάτι που δυσχέρανε ακόμη περισσότερο το έργο της ομάδας του Στέλιου Μαλεζά. Ο Μελίσσας πρόλαβε με γρήγορη έξοδο το διαγώνιο τετ α τετ με τον Φαντιγκά, μετά την ωραία κάθετη πάσα του Μορόν, με τον ρυθμό να πέφτει κατακόρυφα από εκεί και μετά.

Στα τελευταία λεπτά, με το 1-0 να μένει, ο Μαλεζάς πέρασε ό,τι είχε σε επιθετικό στο ματς αναζητώντας την ισοφάριση. Και στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων τα κατάφεραν οι φιλοξενούμενοι: έπαιξαν γρήγορα ένα κερδισμένο φάουλ στη μεσαία γραμμή, ο Τούπτα μπήκε στην περιοχή και ανατράπηκε από τον Ρόουζ. Ο Πολυχρόνης έδειξε την άσπρη βούλα και το VAR (Στέφανος Κουμπαράκης, Ελένη Αντωνίου) συμφώνησε.

Ο Πασάς ευστόχησε στην εσχάτη των ποινών ισοφαρίζοντας σε 1-1, παρά την προσπάθεια του Σωκράτη Διούδη, στο έβδομο λεπτό των καθυστερήσεων. Τέλος; Όχι. Σε στημένη φάση, η μπάλα έφτασε στον Φαντιγκά, αυτός σούταρε, ο Μελίσσας απέκρουσε στη δεξιά του γωνία, με τον Ντούντου από πολύ δύσκολη γωνία να σουτάρει με τη μία για το τελικό 2-1, σε ένα συγκλονιστικό φινάλε.

Ο Άρης επέστρεψε, έτσι, μετά από επτά αγωνιστικές στις επιτυχίες, ανέβηκε στην 7η θέση με 16 βαθμούς και με καλή ψυχολογία θα ετοιμαστεί για τα δύο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ σε Κύπελλο και Super League. Η ΑΕΛ, από την άλλη, γνώρισε τέταρτη διαδοχική ήττα και παρέμεινε στην προτελευταία θέση, δυο βαθμούς πάνω από τον Πανσερραϊκό.

Διαιτητής: Φώτιος Πολυχρόνης (Πιερίας)

Κίτρινες: Ράτσιτς, Ρόουζ, Μορόν, Ντούντου – Παντελάκης, Μούργος, Γκάρατε, Φεριγκρά, Αποστολάκης.

Κόκκινη: Γκάρατε (46’).

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Άρης (Μανόλο Χιμένεθ): Διούδης, Τεχέρο, Φαντιγκά, Ρόουζ, Άλβαρο, Ράτσιτς (87’ Νινγκ), Γαλανόπουλος, Μορουτσάν (71’ Παναγίδης), Πέρεθ, Γιαννιώτας (58’ Ντούντου), Μορόν.

ΑΕΛ (Στέλιος Μαλεζάς): Μελίσσας, Αποστολάκης, Ουατταρά (63’ Δεληγιαννίδης), Παντελάκης (81’ Πασάς), Τσάκλα, Φεριγκρά, Αντράντα (81’ Φαϊζάλ), Στάικος (63’ Ατανάσοφ), Γκάρατε, Τούπτα, Μούργος (50’ Σουρλής).

