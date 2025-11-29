ΟΦΗ-Βόλος 0-1: Απόδραση με «διπλό» από την Κρήτη

Ο Βόλος έβγαλε αντίδραση μετά την εντός έδρας ήττα από τον Λεβαδειακό, «απάντησε» με εκτός έδρας νίκη επί του ΟΦΗ στο Παγκρήτιο κι έφτασε ξανά τους Βοιωτούς στην τέταρτη θέση, με παιχνίδι περισσότερο, στην εναρκτήρια συνάντηση της 12ης αγωνιστικής της Super League.

Οι Θεσσαλοί επικράτησαν με 1-0 χάρη στο γκολ του Λάμπρου στο 49ο λεπτό, με τον σύλλογο του Ηρακλείου να μην μπορεί να δώσει συνέχεια στη νίκη του στη Λάρισα, την περασμένη αγωνιστική.

Το παιχνίδι είχε καλό ρυθμό και ήταν ισορροπημένο στο πρώτο τέταρτο, με τους γηπεδούχους να φτάνουν πρώτοι κοντά στο γκολ στο 10΄: ο Σενγκέλια βρήκε τον Φούντα, εκείνος γύρισε από αριστερά και Ανδρούτσος σούταρε, αναγκάζοντας τον Σιαμπάνη να πέσει στη δεξιά γωνία για να αποσοβήσει τον κίνδυνο.

Προϊόντος του χρόνου οι Θεσσαλοί πήραν την κατοχή της μπάλας και απείλησαν άμεσα στο 30ό λεπτό, όταν σε φάουλ του Τζόκα ο Λίλο άγγιξε την μπάλα και την έστειλε στο αριστερό δοκάρι της εστίας του. Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε 0-0, με τον Βόλο να έχει 64% κατοχή και 9-2 τελικές.

Το δεύτερο μισό ξεκίνησε με «ψυχρολουσία» για τους γηπεδούχους, καθώς η ομάδα της Μαγνησίας άνοιξε το σκορ νωρίς. Στο 49ο λεπτό μια κάθετη πάσα έβγαλε τον Λάμπρου απέναντι στον Λίλο, τον οποίο πέρασε και πλάσαρε σε άδειο τέρμα για το 0-1, με το πέμπτο γκολ του στο πρωτάθλημα.

Δύο λεπτά αργότερα ο διαιτητής Ζαμπαλάς καταλόγισε πέναλτι για χέρι του Ανδρούτσου στη σέντρα του Τζόκα, αλλά η παρέμβαση του VAR οδήγησε σε on field revew κι ανάκληση της απόφασης, καθώς και το χέρι ήταν κολλημένο στο σώμα και το σουτ ήταν από πολύ κοντινή απόσταση.

Ο ΟΦΗ φάνηκε ξανά στο παιχνίδι στο 65΄, με τον Θεοδοσουλάκη να παίρνει την μπάλα στην περιοχή από γύρισμα του Νους αλλά να καθυστερεί στην εκτέλεση και να τον ανακόπτει ο Κάργας την ύστατη στιγμή, στην τελευταία μεγάλη φάση της αναμέτρησης.

Διαιτητής: Σπύρος Ζαμπαλάς (Ηπείρου)

Κίτρινες: Θεοδοσουλάκης, Σαλσίδο – Μύγας, Μαρτίνες, Κάργας

Συνθέσεις:

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Λίλο, Χατζηθεοδωρίδης, Γκονθάλεθ, Κρίζμανιτς, Λαμπρόπουλος, Ανδρούτσος (81΄ Ράκονιατς), Καραχάλιος, Φούντας, Σαλσίδο, Σενγκέλια (59΄ Νους), Θεοδοσουλάκης (72΄ Αποστολάκης)

Βόλος (Χουάν Φεράντο): Σιαμπάνης, Μύγας, Κάργας, Χέρμανσον, Σόρια (36΄ Τασιούρας), Μαρτίνες, Κόμπα (84΄ Γρόσδης), Πίντσι (71΄ Μπουζούκης), Τζόκα, Λάμπρου (84΄ Ασεχνούν), Μακνί (71΄ Χάμουλιτς)

