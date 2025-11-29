search
ΚΥΡΙΑΚΗ 30.11.2025 05:49
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

29.11.2025 22:27

Κηφισιά-Πανσερραϊκός 3-0: Εμφατική επιστροφή στις νίκες για την ομάδα του Λέτο

29.11.2025 22:27
kifisia1

Η Κηφισιά άφησε γρήγορα πίσω την ήττα από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα κι επέστρεψε στις επιτυχίες, επικρατώντας του Πανσερραϊκού με το ευρύ 3-0 στη Νεάπολη, για τη 12η αγωνιστική της Super League.

Η ομάδα των βορείων προαστίων έφτασε στους 15 βαθμούς κάνοντας άλμα στη βαθμολογική κατάταξη, ενώ η μακεδονική ομάδα παραμένει ουραγός με 5 βαθμούς, ευρισκόμενη σαφέστατα σε δυσχερή θέση.

Το παιχνίδι ήταν μοιρασμένο στο πρώτο ημίχρονο, με τους Σερραίους να βλέπουν στο 9ο λεπτό το γκολ του Ιβάν να ακυρώνεται ως οφσάιντ.

Η απάντηση της Κηφισιάς ήρθε με το προβάδισμα στο σκορ στο 15ο λεπτό, όταν μετά από κομπίνα ο Πόμπο βρήκε με κάθετη τον Αντόνισε που σούταρε, ο Τιναλίνι απέκρουσε και ο Λαρουσί στο ριμπάουντ έκανε το 1-0.

Οι τυπικά γηπεδούχοι έφτασαν μια ανάσα από το 2-0 στο 26ο λεπτό, αλλά το πολύ δυνατό σουτ τράνταξε το δοκάρι. Στο 44ο λεπτό ο διαιτητής Τσιμεντερίδης έδειξε κίτρινη κάρτα στον Λιάσο για σκληρό φάουλ στον Αντόνισε, αλλά μετά την κλήση του VAR και το on field revew που ακολούθησε την αναβάθμισε σε κόκκινη.

Ο μεγάλος… άτυχος του αγώνα, Αντόνισε, είχε νέο δοκάρι στο 51ο λεπτό στην εξαιρετική ατομική ενέργειά του με την προσποίηση στον Ντε Μάρκο και το διαγώνιο σουτ που κατάληξε στο αριστερό του Τιναλίνι.

Αν και με αριθμητικό μειονέκτημα ο Πανσερραϊκός συνέχισε να παλεύει και στο 61΄ έχασε μεγάλη ευκαιρία: ο Ιβάν βγήκε απέναντι στον Ραμίρες, τον πρόλαβε και γύρισε στον Νάνελι αλλά την ύστατη στιγμή έδιωξε ο Λαρουσί.

Πέντε λεπτά αργότερα ο Μάρας βγήκε απέναντι στον Ραμίρες και πλάσαρε αλλά ο τερματοφύλακας της Κηφισιάς αποσόβησε το 1-1 στη νέα τεράστια ευκαιρία των φιλοξενούμενων.

Και αφού δεν ήρθε η ισοφάριση έγινε το 2-0 στο 74΄ με τον Πόμπο, με τον Ισπανό άσο της Κηφισιάς να διασφαλίζει τη νίκη της ομάδας του και τον Λαρουσί να δίνει εύρος γράφοντας το τελικό 3-0 με το δεύτερο τέρμα του, στο 85΄.

Διαιτητής: Σταύρος Τσιμεντερίδης

Κόκκινες: 45΄+2 Λιάσος, 90΄+6 Ρουκουνάκης

Κίτρινες: Σιμόν, Έμπο – Καλίνιν, Γκιγιόμε, Φέλτες

Συνθέσεις:

Κηφισιά (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρες, Σιμόν (87΄ Σμπώκος), Πέτκοφ, Πόμπο, Αντόνισε, Παντελίδης (87΄ Χριστόπουλος), Έμπο (73΄ Αμανί), Πέρεθ (73΄ Ρουκουνάκης), Πόκορνι, Μούσιολικ (73΄ Σόουζα), Λαρουσί

Πανσερραϊκός (Χοσέ Σαραγόσα): Τιναλίνι, Λύρατζης, Φέλτες, Ντε Μάρκο, Καλίνιν (87΄ Τσαούσης), Λιάσος, Ομεονγκά (73΄ Μπρουκς), Γκιγιομέ, Γκριν (87΄ Μπανζάκι), Νάνελι (65΄ Καρέλης), Ιβάν (65΄ Μάρας)

Διαβάστε επίσης:

Άρης-ΑΕΛ 2-1: Επιστροφή στις νίκες με… buzzer beater

ΟΦΗ-Βόλος 0-1: Απόδραση με «διπλό» από την Κρήτη

Μουντιάλ 2026: Το Ιράν απειλεί με μποϊκοτάζ την κλήρωση λόγω άρνησης χορήγησης βίζας

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
agrotes
ΕΛΛΑΔΑ

Βγαίνουν στους δρόμους οι αγρότες: Πού στήνονται τα πρώτα μπλόκα

super_league
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Super League 2: Καταγγελία για χαστούκι του προέδρου του Αιγάλεω στον τερματοφύλακα της ομάδας

maduro trump
ΚΟΣΜΟΣ

Εντείνεται η πίεση Τραμπ στη Βενεζουέλα – Για «αποικιοκρατική απειλή» μιλάει το ΥΠΕΞ της κυβέρνησης Μαδούρο

thessaloniki_astynomia_2908_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ωρωπός: Εντοπίστηκε παράνομο κέντρο απεξάρτησης – Δύο συλλήψεις

kievo oukrania 99- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Οικονομική «μαύρη τρύπα» – Το αστρονομικό ποσό που θα χρειαζόταν για την ανοικοδόμηση αν η ανακωχή ερχόταν… αύριο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
nikos-oikonomopoulos-new
LIFESTYLE

Νίκος Οικονομόπουλος: «Είμαι παραδομένος στον Χριστό, με ενδιαφέρει μόνο να κερδίσω την αιώνια ζωή» (Video)

kokkidou-new
LIFESTYLE

Ελένη Κοκκίδου: «Ήμουν ένα δυστυχισμένο παιδί, έψαχνα απεγνωσμένα να βρω ανθρώπους να μου δείξουν τον δρόμο» (Video)

dimos-verikios-new
MEDIA

Βερύκιος: «Λέω αυτά που θέλω και μετά το βουλώνω» - H αναφορά στον Τσουρό και τον Λιάγκα

ΚΘΒΕ-AYTH_H_NYXTA-PROMO-Mike-Rafail-3
ADVERTORIAL

ΚΘΒΕ: «Αυτή η Νύχτα Μένει» έρχεται τον Δεκέμβριο στο Βασιλικό Θέατρο

tokas-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Η Χαρά Τόκα για τα δικαιώματα των συνθετών - «Το κέρδος που δεν μετριέται σε χρήμα»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 30.11.2025 01:25
agrotes
ΕΛΛΑΔΑ

Βγαίνουν στους δρόμους οι αγρότες: Πού στήνονται τα πρώτα μπλόκα

super_league
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Super League 2: Καταγγελία για χαστούκι του προέδρου του Αιγάλεω στον τερματοφύλακα της ομάδας

maduro trump
ΚΟΣΜΟΣ

Εντείνεται η πίεση Τραμπ στη Βενεζουέλα – Για «αποικιοκρατική απειλή» μιλάει το ΥΠΕΞ της κυβέρνησης Μαδούρο

1 / 3