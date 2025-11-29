Κηφισιά-Πανσερραϊκός 3-0: Εμφατική επιστροφή στις νίκες για την ομάδα του Λέτο

Η Κηφισιά άφησε γρήγορα πίσω την ήττα από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα κι επέστρεψε στις επιτυχίες, επικρατώντας του Πανσερραϊκού με το ευρύ 3-0 στη Νεάπολη, για τη 12η αγωνιστική της Super League.

Η ομάδα των βορείων προαστίων έφτασε στους 15 βαθμούς κάνοντας άλμα στη βαθμολογική κατάταξη, ενώ η μακεδονική ομάδα παραμένει ουραγός με 5 βαθμούς, ευρισκόμενη σαφέστατα σε δυσχερή θέση.

Το παιχνίδι ήταν μοιρασμένο στο πρώτο ημίχρονο, με τους Σερραίους να βλέπουν στο 9ο λεπτό το γκολ του Ιβάν να ακυρώνεται ως οφσάιντ.

Η απάντηση της Κηφισιάς ήρθε με το προβάδισμα στο σκορ στο 15ο λεπτό, όταν μετά από κομπίνα ο Πόμπο βρήκε με κάθετη τον Αντόνισε που σούταρε, ο Τιναλίνι απέκρουσε και ο Λαρουσί στο ριμπάουντ έκανε το 1-0.

Οι τυπικά γηπεδούχοι έφτασαν μια ανάσα από το 2-0 στο 26ο λεπτό, αλλά το πολύ δυνατό σουτ τράνταξε το δοκάρι. Στο 44ο λεπτό ο διαιτητής Τσιμεντερίδης έδειξε κίτρινη κάρτα στον Λιάσο για σκληρό φάουλ στον Αντόνισε, αλλά μετά την κλήση του VAR και το on field revew που ακολούθησε την αναβάθμισε σε κόκκινη.

Ο μεγάλος… άτυχος του αγώνα, Αντόνισε, είχε νέο δοκάρι στο 51ο λεπτό στην εξαιρετική ατομική ενέργειά του με την προσποίηση στον Ντε Μάρκο και το διαγώνιο σουτ που κατάληξε στο αριστερό του Τιναλίνι.

Αν και με αριθμητικό μειονέκτημα ο Πανσερραϊκός συνέχισε να παλεύει και στο 61΄ έχασε μεγάλη ευκαιρία: ο Ιβάν βγήκε απέναντι στον Ραμίρες, τον πρόλαβε και γύρισε στον Νάνελι αλλά την ύστατη στιγμή έδιωξε ο Λαρουσί.

Πέντε λεπτά αργότερα ο Μάρας βγήκε απέναντι στον Ραμίρες και πλάσαρε αλλά ο τερματοφύλακας της Κηφισιάς αποσόβησε το 1-1 στη νέα τεράστια ευκαιρία των φιλοξενούμενων.

Και αφού δεν ήρθε η ισοφάριση έγινε το 2-0 στο 74΄ με τον Πόμπο, με τον Ισπανό άσο της Κηφισιάς να διασφαλίζει τη νίκη της ομάδας του και τον Λαρουσί να δίνει εύρος γράφοντας το τελικό 3-0 με το δεύτερο τέρμα του, στο 85΄.

Διαιτητής: Σταύρος Τσιμεντερίδης

Κόκκινες: 45΄+2 Λιάσος, 90΄+6 Ρουκουνάκης

Κίτρινες: Σιμόν, Έμπο – Καλίνιν, Γκιγιόμε, Φέλτες

Συνθέσεις:

Κηφισιά (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρες, Σιμόν (87΄ Σμπώκος), Πέτκοφ, Πόμπο, Αντόνισε, Παντελίδης (87΄ Χριστόπουλος), Έμπο (73΄ Αμανί), Πέρεθ (73΄ Ρουκουνάκης), Πόκορνι, Μούσιολικ (73΄ Σόουζα), Λαρουσί

Πανσερραϊκός (Χοσέ Σαραγόσα): Τιναλίνι, Λύρατζης, Φέλτες, Ντε Μάρκο, Καλίνιν (87΄ Τσαούσης), Λιάσος, Ομεονγκά (73΄ Μπρουκς), Γκιγιομέ, Γκριν (87΄ Μπανζάκι), Νάνελι (65΄ Καρέλης), Ιβάν (65΄ Μάρας)

