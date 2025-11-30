search
ΚΥΡΙΑΚΗ 30.11.2025 06:20
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.11.2025 00:18

Super League 2: Καταγγελία για χαστούκι του προέδρου του Αιγάλεω στον τερματοφύλακα της ομάδας

30.11.2025 00:18
super_league

Απροσδόκητη τροπή πήρε, το Σάββατο (29/11), η ποδοσφαιρική αναμέτρηση Μαρκό – Αιγάλεω για τη Super League 2, καθώς στο ημίχρονο σημειώθηκε επεισόδιο που έχει προκαλέσει αναταράξεις στον σύλλογο του Αιγάλεω, μιας και ο τερματοφύλακας της ομάδας, Ηλίας Κυρίτσης, κατήγγειλε ότι δέχθηκε χαστούκι από τον πρόεδρο του σωματείου, Αχιλλέα Καραχάλιο.

Πάντως, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, στα αποδυτήρια του Αιγάλεω επικράτησε αναστάτωση όταν ο πρόεδρος της ομάδας, Αχιλλέας Καραχάλιος, χαστούκισε τον τερματοφύλακα Ηλία Κυρίτση. Η κίνησή του «πάγωσε» όσους βρίσκονταν στον χώρο, με τον προπονητή Κώστα Βελιτζέλο και άλλους ανθρώπους της ομάδας να επεμβαίνουν για να εκτονωθεί η κατάσταση.

Ο Ηλίας Κυρίτσης συνέχισε κανονικά στο δεύτερο ημίχρονο, παρά το περιστατικό, καθώς ο Κώστας Βελιτζέλος δεν αποδέχτηκε την παρότρυνση του προέδρου να τον αντικαταστήσει.

Μετά τον αγώνα, ο προπονητής του Αιγάλεω, Κώστας Βελιτζέλος, ενημέρωσε ότι παραιτείται από τη θέση του. Η αποχώρηση θεωρείται δεδομένη και για τον Ηλία Κυρίτση. Ο 28χρονος τερματοφύλακας, ο οποίος βρίσκεται στην ομάδα από το καλοκαίρι του 2024, έχει ήδη αρχίσει τις νομικές διαδικασίες για να υπερασπιστεί τον εαυτό του μετά το συμβάν.

Όπως και να έχει, το επεισόδιο έχει δημιουργήσει έντονη αναστάτωση στις τάξεις του Αιγάλεω, την ώρα που η ομάδα αγωνιστικά αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις. Η ομάδα, αργότερα, ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας με το σύνολο του προπονητικού επιτελείου, υποστηρίζοντας ότι «η εικόνα που παρουσίασε η ομάδα στα τελευταία τρία παιχνίδια πρωταθλήματος, δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες μας ούτε στη δουλειά που πιστεύαμε ότι θα παράξουν».

Η ανακοίνωση της ομάδας

«Η ΠΑΕ Αιγάλεω ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας με το σύνολο του προπονητικού επιτελείου, μετά τη δυσάρεστη και απογοητευτική εμφάνιση της ομάδας μας στον αγώνα με τη Μαρκό. Ως διοίκηση, παρέχουμε πάντα απόλυτη εμπιστοσύνη και πλήρη ελευθερία στους συνεργάτες μας, ώστε να μπορούν να υλοποιήσουν απερίσπαστοι το έργο τους. Δυστυχώς, η εικόνα που παρουσίασε η ομάδα στα τελευταία τρία παιχνίδια πρωταθλήματος, δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες μας ούτε στη δουλειά που πιστεύαμε ότι θα παράξουν.

Θεωρούμε ότι κάθε μέλος του οργανισμού οφείλει να αναλαμβάνει τις ευθύνες του και να μην αναζητά άλλοθι ή δικαιολογίες. Προχωράμε άμεσα στον σχεδιασμό της επόμενης ημέρας, με σκοπό τη γρήγορη αγωνιστική ανάκαμψη και την επιστροφή της ομάδας στο επίπεδο που της αξίζει.

Η εμφάνιση αυτή της ομάδας προκάλεσε εύλογη αναστάτωση σε ολόκληρο τον οργανισμό και, ως εκ τούτου, η ΠΑΕ δεν θα τοποθετηθεί επίσημα για τα υπόλοιπα δημοσιεύματα, τα οποία δεν αντανακλούν την άμεση προτεραιότητα της ομάδας. Σε αυτή τη φάση, η πλήρης συγκέντρωση στο αγωνιστικό κομμάτι είναι επιβεβλημένη, καθώς τις επόμενες ημέρες ακολουθούν κρίσιμα παιχνίδια που θα καθορίσουν την πορεία και το μέλλον του συλλόγου».

Διαβάστε επίσης:

Κηφισιά-Πανσερραϊκός 3-0: Εμφατική επιστροφή στις νίκες για την ομάδα του Λέτο

Άρης-ΑΕΛ 2-1: Επιστροφή στις νίκες με… buzzer beater

ΟΦΗ-Βόλος 0-1: Απόδραση με «διπλό» από την Κρήτη

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
agrotes
ΕΛΛΑΔΑ

Βγαίνουν στους δρόμους οι αγρότες: Πού στήνονται τα πρώτα μπλόκα

super_league
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Super League 2: Καταγγελία για χαστούκι του προέδρου του Αιγάλεω στον τερματοφύλακα της ομάδας

maduro trump
ΚΟΣΜΟΣ

Εντείνεται η πίεση Τραμπ στη Βενεζουέλα – Για «αποικιοκρατική απειλή» μιλάει το ΥΠΕΞ της κυβέρνησης Μαδούρο

thessaloniki_astynomia_2908_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ωρωπός: Εντοπίστηκε παράνομο κέντρο απεξάρτησης – Δύο συλλήψεις

kievo oukrania 99- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Οικονομική «μαύρη τρύπα» – Το αστρονομικό ποσό που θα χρειαζόταν για την ανοικοδόμηση αν η ανακωχή ερχόταν… αύριο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
nikos-oikonomopoulos-new
LIFESTYLE

Νίκος Οικονομόπουλος: «Είμαι παραδομένος στον Χριστό, με ενδιαφέρει μόνο να κερδίσω την αιώνια ζωή» (Video)

kokkidou-new
LIFESTYLE

Ελένη Κοκκίδου: «Ήμουν ένα δυστυχισμένο παιδί, έψαχνα απεγνωσμένα να βρω ανθρώπους να μου δείξουν τον δρόμο» (Video)

dimos-verikios-new
MEDIA

Βερύκιος: «Λέω αυτά που θέλω και μετά το βουλώνω» - H αναφορά στον Τσουρό και τον Λιάγκα

ΚΘΒΕ-AYTH_H_NYXTA-PROMO-Mike-Rafail-3
ADVERTORIAL

ΚΘΒΕ: «Αυτή η Νύχτα Μένει» έρχεται τον Δεκέμβριο στο Βασιλικό Θέατρο

tokas-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Η Χαρά Τόκα για τα δικαιώματα των συνθετών - «Το κέρδος που δεν μετριέται σε χρήμα»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 30.11.2025 01:25
agrotes
ΕΛΛΑΔΑ

Βγαίνουν στους δρόμους οι αγρότες: Πού στήνονται τα πρώτα μπλόκα

super_league
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Super League 2: Καταγγελία για χαστούκι του προέδρου του Αιγάλεω στον τερματοφύλακα της ομάδας

maduro trump
ΚΟΣΜΟΣ

Εντείνεται η πίεση Τραμπ στη Βενεζουέλα – Για «αποικιοκρατική απειλή» μιλάει το ΥΠΕΞ της κυβέρνησης Μαδούρο

1 / 3