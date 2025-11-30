Super League 2: Καταγγελία για χαστούκι του προέδρου του Αιγάλεω στον τερματοφύλακα της ομάδας

Απροσδόκητη τροπή πήρε, το Σάββατο (29/11), η ποδοσφαιρική αναμέτρηση Μαρκό – Αιγάλεω για τη Super League 2, καθώς στο ημίχρονο σημειώθηκε επεισόδιο που έχει προκαλέσει αναταράξεις στον σύλλογο του Αιγάλεω, μιας και ο τερματοφύλακας της ομάδας, Ηλίας Κυρίτσης, κατήγγειλε ότι δέχθηκε χαστούκι από τον πρόεδρο του σωματείου, Αχιλλέα Καραχάλιο.

Πάντως, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, στα αποδυτήρια του Αιγάλεω επικράτησε αναστάτωση όταν ο πρόεδρος της ομάδας, Αχιλλέας Καραχάλιος, χαστούκισε τον τερματοφύλακα Ηλία Κυρίτση. Η κίνησή του «πάγωσε» όσους βρίσκονταν στον χώρο, με τον προπονητή Κώστα Βελιτζέλο και άλλους ανθρώπους της ομάδας να επεμβαίνουν για να εκτονωθεί η κατάσταση.

Ο Ηλίας Κυρίτσης συνέχισε κανονικά στο δεύτερο ημίχρονο, παρά το περιστατικό, καθώς ο Κώστας Βελιτζέλος δεν αποδέχτηκε την παρότρυνση του προέδρου να τον αντικαταστήσει.

Μετά τον αγώνα, ο προπονητής του Αιγάλεω, Κώστας Βελιτζέλος, ενημέρωσε ότι παραιτείται από τη θέση του. Η αποχώρηση θεωρείται δεδομένη και για τον Ηλία Κυρίτση. Ο 28χρονος τερματοφύλακας, ο οποίος βρίσκεται στην ομάδα από το καλοκαίρι του 2024, έχει ήδη αρχίσει τις νομικές διαδικασίες για να υπερασπιστεί τον εαυτό του μετά το συμβάν.

Όπως και να έχει, το επεισόδιο έχει δημιουργήσει έντονη αναστάτωση στις τάξεις του Αιγάλεω, την ώρα που η ομάδα αγωνιστικά αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις. Η ομάδα, αργότερα, ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας με το σύνολο του προπονητικού επιτελείου, υποστηρίζοντας ότι «η εικόνα που παρουσίασε η ομάδα στα τελευταία τρία παιχνίδια πρωταθλήματος, δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες μας ούτε στη δουλειά που πιστεύαμε ότι θα παράξουν».

Η ανακοίνωση της ομάδας

«Η ΠΑΕ Αιγάλεω ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας με το σύνολο του προπονητικού επιτελείου, μετά τη δυσάρεστη και απογοητευτική εμφάνιση της ομάδας μας στον αγώνα με τη Μαρκό. Ως διοίκηση, παρέχουμε πάντα απόλυτη εμπιστοσύνη και πλήρη ελευθερία στους συνεργάτες μας, ώστε να μπορούν να υλοποιήσουν απερίσπαστοι το έργο τους. Δυστυχώς, η εικόνα που παρουσίασε η ομάδα στα τελευταία τρία παιχνίδια πρωταθλήματος, δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες μας ούτε στη δουλειά που πιστεύαμε ότι θα παράξουν.

Θεωρούμε ότι κάθε μέλος του οργανισμού οφείλει να αναλαμβάνει τις ευθύνες του και να μην αναζητά άλλοθι ή δικαιολογίες. Προχωράμε άμεσα στον σχεδιασμό της επόμενης ημέρας, με σκοπό τη γρήγορη αγωνιστική ανάκαμψη και την επιστροφή της ομάδας στο επίπεδο που της αξίζει.

Η εμφάνιση αυτή της ομάδας προκάλεσε εύλογη αναστάτωση σε ολόκληρο τον οργανισμό και, ως εκ τούτου, η ΠΑΕ δεν θα τοποθετηθεί επίσημα για τα υπόλοιπα δημοσιεύματα, τα οποία δεν αντανακλούν την άμεση προτεραιότητα της ομάδας. Σε αυτή τη φάση, η πλήρης συγκέντρωση στο αγωνιστικό κομμάτι είναι επιβεβλημένη, καθώς τις επόμενες ημέρες ακολουθούν κρίσιμα παιχνίδια που θα καθορίσουν την πορεία και το μέλλον του συλλόγου».

