ΑΘΛΗΤΙΚΑ

19.10.2025 18:14

Νέα «καμπανάκια» Αντετοκούνμπο στους Μπακς: «Δεν είμαι ικανοποιημένος με το να είμαι κάπου που δεν είμαστε ανταγωνιστικοί»

19.10.2025 18:14
Την ώρα που οι Μιλγουόκι Μπακς έχουν μαζέψει… σύσσωμη την οικογένεια Αντετοκούνμπο, ο Γιάννης εξακολουθεί να αφήνει ανοιχτή την πόρτα της εξόδου.

Με τον Θανάση και τον Αλεξ να του κάνουν παρέα πλέον στην ομάδα, το ρόστερ εξακολουθεί να μην είναι ικανοποιητικό και ο Greek Freak δεν αποκλείει τίποτα για την επόμενη σεζόν.

«Από την πρώτη μέρα, ο στόχος μου είναι να είμαι στην ίδια ομάδα για 20+ χρόνια… Αλλά στο τέλος της ημέρας, το ανταγωνιστικό μου πνεύμα είναι πάνω από αυτό. Θέλω να κερδίζω. Δεν είμαι ικανοποιημένος να βρίσκομαι στο comfort zone και να είμαι κάπου που δεν είμαστε ανταγωνιστικοί. Είναι εύκολο για εμένα να πω: “Είμαι εδώ 13 χρόνια, η πόλη με αγαπάει, νιώθω άνετα, μπορώ να οδηγήσω μέχρι το γήπεδο με κλειστά μάτια, ξέρω την κάθε στροφή μέχρι το γήπεδο, ξέρω πώς παίζουμε, ξέρω τους πάντες στο γήπεδο”. Αλλά αυτό είναι το comfort zone. Προσπαθώ να βγω από αυτό, γιατί έτσι τα πάω καλύτερα και πιέζω τον εαυτό μου να νιώθει άβολα. Δεν θέλω να είμαι στη ζώνη άνεσής μου» δήλωσε από τις ΗΠΑ λίγα 24ωρα πριν ξεκινήσει κι επίσημα η νέα σεζόν στο NBA.

