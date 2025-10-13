Ο Άλεξ Αντετοκούνμπο ανακοινώθηκε από τους Μπακς

Οι Μιλογούοκι Μπακς ανακοίνωσαν τον Άλεξ Αντετοκούνμπο. Ο Άλεξ Αντετοκούνμπο θα παίξει στο πλευρό των αδελφών του Γιάννη και Θανάση.

Ο 24χρονος περιφερειακός έκανε προετοιμασία με τον Άρη, πριν αποχωρήσει από τη Θεσσαλονίκη για να επιστρέψει στις ΗΠΑ. Με τους Μπακς συνεργάστηκε από το 2022 έως το 2024, ως μέλος της θυγατρικής τους ομάδας στη G-League, των Ουισκόνσιν Χερντ.

Ο Άλεξ Αντετοκούνμπο έχει αγωνιστεί για τη Μούρθια, τους Ράπτορς 905, τη Μαζεϊκιάι, την Ποντγκόριτσα και τον ΠΑΟΚ. Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του NBA που τρία αδέλφια αγωνίζονται στην ίδια ομάδα.

