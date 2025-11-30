Στον Τιμ Βαν Ντε Βέλντε το Διεθνές Βραβείο Fair Play για τη βοήθεια στον Σαν Μαρτίν – «Δεν χρειάστηκε ποτέ να το σκεφθώ δύο φορές»

Ο Βέλγος πρωταθλητής των 3.000 μέτρων στιπλ, Τιμ Βαν Ντε Βέλντε, κατέκτησε το Διεθνές Βραβείο Fair Play, μετά την ανιδιοτελή πράξη του να βοηθήσει τον Κάρλος Σαν Μαρτίν, προκειμένου να τερματίσει στον προκριματικό αγώνα του παγκοσμίου πρωταθλήματος, που διεξήχθη στο Τόκιο, παρά το γεγονός ότι με αυτήν την ενέργεια κινδύνευε να χάσει την πρόκριση στον τελικό του αγωνίσματος.

Υπενθυμίζεται, ότι ο Κολομβιανός δρομέας, Σαν Μαρτίν τραυματίσθηκε κατά τη διάρκεια μιας πτώσης νωρίτερα στον αγώνα και, καθώς πλησίαζαν στη γραμμή τερματισμού, ο Βαν Ντε Βέλντε αποφάσισε να γυρίσει πίσω για να βοηθήσει τον συναθλητή του να περάσει τη γραμμή τερματισμού, σε μια πραγματική επίδειξη αθλητικού πνεύματος και ανθρωπιάς.

«Όσο περισσότερο θυμάμαι τη στιγμή, τόσο περισσότερο μπορώ να την απολαύσω», δήλωσε ο Βέλγος δρομέας και πρόσθεσε: «Δεν χρειάστηκε ποτέ να το σκεφθώ δύο φορές κατά την διάρκεια του αγώνα για να πάρω την απόφαση να γυρίσω πίσω και να τον υποστηρίξω. Ήταν μια ημέρα που υποφέραμε και οι δύο καθώς ο Κάρλος έπεσε σε ένα εμπόδιο και εγώ έπεσα στο άλμα από το νερό, αλλά με κάποιο τρόπο, δημιουργήσαμε αναμνήσεις για μια ζωή. Μέσα από τη στιγμή μας, καταφέραμε να μοιρασθούμε αυτά τα αρχικά συναισθήματα απογοήτευσης και αυτό ήταν μια μεγάλη βοήθεια στην αντιμετώπιση όλων αυτών».

»Η ένταση είναι η σωστή λέξη για εκείνη την ημέρα, αλλά η ένταση άφησε χώρο για μια πολύ θετική ιστορία μακροπρόθεσμα. Ποτέ δεν θα μπορούσα να φαντασθώ ότι θα λάμβανα τόση αναγνώριση για κάτι που μου φάνηκε πολύ φυσικό. Για εμένα, αυτό το βραβείο είναι κάτι μεγαλύτερο από τον απλό αθλητισμό ή την απόδοση. Εστιάζει στην ανθρώπινη πλευρά των πραγμάτων και αυτό είναι κάτι που πάντα προσπαθούσα να προωθήσω, ειδικά όταν πρόκειται για την ψυχική υγεία. Πριν από μερικά χρόνια, μπορεί να είχα επικεντρωθεί στα ρεκόρ, αλλά αυτό αξίζει πολύ περισσότερο από αυτό. Θεωρώ τιμή μου να γίνω μέρος της ιστορίας αυτού του βραβείου και θα συνεχίσω να λατρεύω τη στιγμή που μοιρασθήκαμε ο Κάρλος και εγώ στο Τόκιο», επισήμανε.

Ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Στίβου, Σεμπάστιαν Κόου, δήλωσε: «Είμαι ενθουσιασμένος που το άθλημά μας συνεχίζει να αναδεικνύει τα καλύτερα του ευ αγωνίζεσθαι. Ο εφετινός νικητής του βραβείου Fair Play απέδειξε ότι η αληθινή επιτυχία δεν προέρχεται μόνο από την απόδοση, αλλά από την ακεραιότητα και τον σεβασμό. Αποτελεί παράδειγμα της ισχυρής πεποίθησης ότι ο τρόπος που αγωνιζόμαστε έχει εξίσου μεγάλη σημασία με το αποτέλεσμα και τον συγχαίρω για αυτή την άξια τιμή».

Υποψήφιος και ο Καραλής

Σημειώνεται, ότι υποψήφιος για το βραβείο ήταν και ο Εμμανουήλ Καραλής. Ο Ελληνας επικοντιστής, ο οποίος κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι το 2024 και το αργυρό στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Τόκιο το 2025, εντυπωσίασε με τη συμπεριφορά του μέσα στον τελικό και θεωρήθηκε υπόδειγμα αθλητικού πολιτισμού, καθώς στήριξε ενεργά τους συναθλητές του μετά τις χαμένες τους προσπάθειες και ενθάρρυνε το κοινό να πράξει το ίδιο.

Μάλιστα πανηγύρισε ένθερμα το ρεκόρ του Μόντο Ντουπλάντις στον τελικό της διοργάνωσης.

Επίσης, στην αρχή της περιόδου συμφώνησε να μοιρασθεί το χρυσό μετάλλιο με τον Ολλανδό, Μένο Βλον, στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κλειστού στίβου.

Διαβάστε επίσης:

Ο Greek Freak «έσπασε το φράγμα» των 21.000 πόντων – Το «παιδί από τα Σεπόλια» έγινε ο 6ος νεαρότερος παίκτης που το κατάφερε στα χρονικά του ΝΒΑ (Video)

Super League 2: Καταγγελία για χαστούκι του προέδρου του Αιγάλεω στον τερματοφύλακα της ομάδας

Κηφισιά-Πανσερραϊκός 3-0: Εμφατική επιστροφή στις νίκες για την ομάδα του Λέτο