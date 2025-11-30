Λεβαδειακός-ΠΑΟΚ 2-3: Απόδραση με διπλό από τη Λιβαδειά στις καθυστερήσεις για τον «Δικέφαλο»

Αν και με παίκτη λιγότερο, ο ΠΑΟΚ κατάφερε να φύγει με τους τρεις βαθμούς από το «Λάμπρος Κατσώνης», κερδίζοντας με 3-2 τον Λεβαδειακό στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League, επιστρέφοντας στο -2 από την κορυφή.

Οι «πράσινοι» του Νίκου Παπαδόπουλου προηγήθηκαν δις, με τους Γιάννη Κωστή (10’) και Μπένχαμιν Βέρμπιτς (50’) ενώ έπαιξαν και με αριθμητικό πλεονέκτημα από το 77’ λόγω της αποβολής του Σουαλιό Μεϊτέ. Ωστόσο, η ομάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου αφενός ισοφάρισε από ισάριθμες στημένες φάσεις με τον Μαγκομέντ Οζντόεφ (45’, 55’), αφετέρου έφτασε στη σπουδαία νίκη με τον Γιώργο Γιακουμάκη στο 90’.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με καλό ρυθμό. Στο 2’ ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς και στο 9’ ο Άλεν Όζμπολτ δοκίμασαν την τύχη τους, όμως ήταν άστοχοι. Όχι, όμως, και ο Κωστή στο 10ο λεπτό. Ο Σεμπάστιαν Παλάσιος βρήκε τον Τριαντάφυλλο Τσάπρα που σούταρε, η μπάλα κόντραρε κι έφτασε στον Κωστή που με νέο σουτ νίκησε τον Γίρι Παβλένκα για το 1-0.

Ένα καλό, μα άστοχο σουτ του Λούκα Ιβανούσετς (18’) ένα γύρισμα του Οζντόεφ (23’) που έγινε με καλές προϋποθέσεις κι ένα άστοχο, διαγώνιο σουτ του Τάισον (40’) ήταν ό,τι καλύτερο είχε να επιδείξει ο ΠΑΟΚ ως τα τελευταία δευτερόλεπτα του πρώτου μέρους, με τον Λεβαδειακό να ελέγχει το ρυθμό, αλλά να μην απειλεί πλην ενός μακρινού σουτ του Παλάσιος (27’).

Στο 45’, όμως, από εκτέλεση κόρνερ του Ιβανούσετς, ο Οζντόεφ πήρε την κεφαλιά, η μπάλα κόντραρε στο κεφάλι του Όζμπολτ και κατέληξε στα δίχτυα του Γιούρι Λοντίγκιν για το 1-1 – θύμισε πολύ το πρώτο γκολ κόντρα στην Κηφισιά την περασμένη αγωνιστική. Με ανεβασμένη ψυχολογία, όπως ήταν λογικό, οι «ασπρόμαυροι» έψαξαν ένα γρήγορο γκολ στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου.

Θα μπορούσαν να το πετύχουν αν το σουτ του Ζίβκοβιτς δεν πήγαινε στην αγκαλιά του καλά τοποθετημένου Λοντίγκιν. Αντ’ αυτού, ήρθε το 2-1 στο 50ο λεπτό. Εξαιρετική αντεπίθεση των «πράσινων» με πρωτεργάτη τον Παναγιώτη Λιάγκα, ο Παλάσιος έκανε το παράλληλο γύρισμα από τα δεξιά, η μπάλα πέρασε μπροστά από τον Παβλένκα και ο επερχόμενος Βέρμπιτς απλά την έσπρωξε στα δίχτυα.

Αλλά η χαρά των γηπεδούχων δεν κράτησε παρά πέντε λεπτά. Νέα εκτέλεση κόρνερ, πρώτη κεφαλιά του Ντέγιαν Λόβρεν, με τον Οζντόεφ – και πάλι – να στέλνει με… τον ώμο από κοντά την μπάλα στα δίχτυα για το 2-2.

Στο 58’ ο Λεβαδειακός έχασε απίθανη ευκαιρία να πάρει εκ νέου προβάδισμα – για την ακρίβεια του το στέρησε ο Παβλένκα, βγάζοντας με το πόδι το κοντινό, χαλαρό πλασέ του Όζμπολτ μετά την παράλληλη σέντρα του Τσάπρα.

Οι φιλοξενούμενοι ζήτησαν πέναλτι στο 63’ όταν σε σουτ του Τάισον η μπάλα βρήκε στο χέρι του Λιάγκα που είχε γυρίσει την πλάτη, όμως Τάσος Σιδηρόπουλος και VAR (Βασίλειος Φωτιάς, Κωνσταντίνος Κατοίκος) συμφώνησαν πως δεν υπήρχε παράβαση.

Στο 77ο λεπτό, ο Σιδηρόπουλος έδειξε απευθείας κόκκινη κάρτα στον Μεϊτέ, με τον Γάλλο να πατάει από πίσω πάνω από τον αριστερό αστράγαλο τον Κωστή. Από το VAR ο Δωδεκανήσιος κλήθηκε για on field review, αλλά δεν άλλαξε την απόφασή του, με τον Λεβαδειακό να αποκτά αριθμητικό πλεονέκτημα.

Ο Λουτσέσκου έκανε αλλαγή στην αλλαγή τον Κίριλ Ντεσπόντοφ ενώ ο Παπαδόπουλος έκανε πιο επιθετική την ομάδα του. Ο Γιακουμάκης δεν μπόρεσε να βάλει καλά το σώμα του στη σέντρα του Τζόντζο Κένι στο 88’ ενώ στην αντεπίθεση ο Όζμπολτ σούταρε, με τον Παβλένκα να αποκρούει, αντί να γυρίσει στον επερχόμενο Φαμπρίτσιο Πεντρόζο. Και στο 90’, από τυφλή απομάκρυνση του Γιάννη Μιχαηλίδη, ήρθε το 2-3.

Ο Έις Τσόκαϊ έκανε κακό υπολογισμό, απέτυχε να πιάσει και τη φανέλα του Τάισον, με τον 38χρονο Βραζιλιάνο να κάνει την κούρσα και να βγάζει την κάθετη για τον Γιακουμάκη που με το αριστερό πλάσαρε τον Λοντίγκιν για το 2-3. Η κεφαλιά του Πεντρόζο στο 90’+5’ κατέληξε στην αγκαλιά του Παβλένκα, στην τελευταία ευκαιρία των γηπεδούχων να σώσουν το βαθμό.

Ο ΠΑΟΚ πήρε ένα πάρα πολύ δύσκολο «τρίποντο» κι έμεινε στο -2 από τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό, λίγες ημέρες πριν τα δύο συνεχόμενα ντέρμπι με τον Άρη. Ο Λεβαδειακός, από την πλευρά του, γνώρισε την ήττα μετά από έξι σερί αγωνιστικές (4-2-0) και παρέμεινε τέταρτος, έχοντας για παρέα τον Βόλο.

Διαιτητής: Τάσος Σιδηρόπουλος (Δωδεκανήσου)

Κόκκινη: Μεϊτέ (77’)

Κίτρινες: Κεντζιόρα, Λόβρεν

Οι συνθέσεις:

Λεβαδειακός (Νίκος Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Βήχος, Τσάπρας, Λιάγκας, Μάγκνουσον, Κωστή (90’+2’ Μανθάτης), Τσόκαϊ, Όζμπολτ, Μπάλτσι (66’ Τσιμπόλα), Παλάσιος, Βέρμπιτς (83’ Πεντρόζο).

ΠΑΟΚ (Ράζβαν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα (60’ Μιχαηλίδης), Λόβρεν, Τέιλορ (60’ Μπάμπα), Μεϊτέ, Οζντόεφ (73’ Μπιάνκο), Ζίβκοβιτς, Τάισον, Ιβανούσετς (61’ Ντεσπόντοφ/82’ Καμαρά), Γιακουμάκης.

