Γιατί ο Αντετοκούνμπο προχώρησε σε… διαγραφές από τους Μπακς – Η δυσαρέσκεια προς τη διοίκηση και οι πιθανοί προορισμοί

Η κίνηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο να διαγράψει από τους λογαριασμούς του οτιδήποτε έχει να κάνει με τους Μιλγουόκι Μπακς (πλην της ανάρτησης του πρωταθλήματος και του κυπέλλου), έχει προκαλέσει… σεισμό στο NBA.

O Greek Freak από το καλοκαίρι είχε αφήσει να εννοηθεί πως μένει στο Μιλγουόκι μεν, αλλά περιμένει να δει από την διοίκηση κινήσεις που θα τον φέρουν σε θέση να διεκδικήσει ένα ακόμη πρωτάθλημα.

Αν και ξεκίνησαν εντυπωσιακά, με ρεκόρ 6-1, μετρούν 9 ήττες στα τελευταία 11 παιχνίδια και με ρεκόρ 9-13 πλέον, βρίσκονται εκτός ζώνης των playoffs.

Αποκορύφωμα ήταν η ήττα από τους Ουάσιγκτον Γουίζαρντς, την χειρότερη ομάδα στην ανατολική περιφέρεια μαζί με το Σάρλοτ.

Μία ημέρα μετά, ο Αντετοκούνμπο… έσβησε τους Μπακς από τα σόσιαλ, σε μια κίνηση που προκάλεσε αμέσως καταιγισμό δημοσιευμάτων.

Ενα από αυτά ανέφερε ότι έχει ζητήσει ήδη ανταλλαγή, κάτι που τα ξημερώματα διαψεύστηκε από το περιβάλλον του.

REPORT: #Bucks Star Giannis Antetokounmpo has NOT requested a trade.



Sources say the superstar is “desperate” for the ship in Milwaukee to turn around, citing a need for change “around Giannis.” https://t.co/VKIDfIkGX5 pic.twitter.com/eHPTfdU1Hy — Sean Wright (@SeanWrightNBA) December 2, 2025

Αναλυτές του NBA, σχολιάζουν πως η ήττα από την Ουάσιγκτον ήταν για τον Γιάννη «η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι» και γι’ αυτό αντέδρασε.

Η αντίδρασή του ωστόσο, δεν έχει να κάνει με το ότι έχει θέσει -προς το παρόν- εαυτόν εκτός ομάδος.

Τι βλέπουν οι αναλυτές πίσω από τη κίνηση του Αντετοκούνμπο

Εχει να κάνει με ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς την διοίκηση πως είναι δυσαρεστημένος ως προς το μάνατζμεντ της ομάδας και προφανώς και τις μεταγραφές, στις οποίες βέβαια πρέπει να σημειωθεί πως συμπεριλαμβάνονται και τα δύο… αδέλφια του που δεν παίζουν (ο Θανάσης σε κάποια ματς 1-2 λεπτά), αλλά καταλαμβάνουν θέση στο ρόστερ (και χώρο στο σάλαρι καπ).

Το Μιλγουόκι λόγω του σάλαρι καπ δεν μπορεί να κάνει κινήσεις που θα αλλάξουν ριζικά την εικόνα του, αυτό φάνηκε εξάλλου και πέρυσι με την προσθήκη του Λίλαρντ, όπου έκαναν υπέρβαση για το… τίποτα, αφού αποκλείστηκαν ξανά στον πρώτο γύρο των playoffs.

Ο Αντετοκούνμπο έχει ένα συμβόλαιο το οποίο λήγει τώρα και μπορεί να μην έχει ζητήσει ανταλλαγή, αλλά οι Μπακς το πιθανότερο είναι να το πράξουν οι ίδιοι στα «παράθυρα» μεταγραφών ως τον Φεβρουάριο και το All Star Game.

Αν δεν βρεθεί η φόρμουλα να δυναμώσει η ομάδα, ή να αντιστραφεί έστω το κλίμα, ο Αντετοκούνμπο δύσκολα θεωρείται πως θα υπογράψει νέο συμβόλαιο. Επομένως από το να τον χάσουν εντελώς οι Μπακς, θα ψάξουν για δυνατά ανταλλάγματα από τον Ιανουάριο, αφού γνωρίζουν καλά πως οι περισσότερες -αν όχι όλες- οι ομάδες, θα πρόσφεραν «γη και ύδωρ» για να τον πάρουν στο ρόστερ τους.

Οι αναλυτές σημειώνουν επίσης, πως η κίνηση του Γιάννη δεν είναι προειδοποίηση μόνο προς τη διοίκηση, αλλά και προς τους συμπαίκτες του: «θέλω να παίζω σε ομάδα που έχει στόχο τον τίτλο» δήλωσε λίγες ημέρες πριν τραυματιστεί.

Οι πιθανοί προορισμοί

Τα αμερικανικά δημοσιεύματα αναφέρουν πως το σενάριο ανταλλαγής είναι «πιο σοβαρό από κάθε άλλη φορά», ωστόσο περιμένουν τις επίσημες τοποθετήσεις των Μπακς και το αν θα ενισχύσουν την ομάδα γύρω από τον Γιάννη ή θα πάνε σε rebuilding που σημαίνει πως η «εποχή Αντετοκούνμπο» θα τελειώσει τη φετινή σεζόν.

Οσον αφορά τους πιθανούς επόμενους προορισμούς, τα ΜΜΕ προβάλλουν Λέικερς και Νικς ως πρώτα φαβορί, ωστόσο είναι δύσκολο να πάει στο Λος Αντζελες λόγω συμβολαίου (έχουν ήδη δύο βαριά με Λεμπρόν και Ντόντσιτς), ενώ ο ίδιος το καλοκαίρι σε συνέντευξή του είπε ότι δεν θα πήγαινε στη Νέα Υόρκη γιατί δεν θα ήθελε να ζήσει σε ένα τέτοιο περιβάλλον, παρά το γεγονός ότι λατρεύει τον κόσμο της πόλης και το πάθος τους για το μπάσκετ. Ωστόσο, για τους Νικς ολοένα και πληθαίνουν τα σενάρια πως θα πιέσουν τους Μπακς για να τον πάρουν στην ομάδα τους και θα κάνουν τα πάντα για να τον κάνουν να νιώσει άνετα εκεί για τα επόμενα χρόνια.

Los Angeles Lakers and New York Knicks are among Giannis Antetokounmpo’s preferences should he and the Bucks decide to explore a trade this offseason 👀



(via The Ringer) pic.twitter.com/RCElT6ZKOD — Basketball Forever (@bballforever_) May 6, 2025

Οι ομάδες που «παίζουν» σε σενάριο ανταλλαγής -είτε λόγω χώρου σε σάλαρι καπ, είτε γιατί έχουν πολλούς νέους παίκτες και picks για μελλοντικά draft, είναι οι Ατλάντα Χοκς (η ομάδα που τελευταία στιγμή δεν τον επέλεξε στο ντραφτ και το σενάριο συνεργασίας με Πορζίνγκις και Γιανγκ αρέσει στον Γιάννη), οι Σαν Αντόνιο Σπερς, οι Ντιτρόιτ Πίστονς, οι Μαϊάμι Χιτ και σε δεύτερο βαθμό οι Τορόντο Ράπτορς.

Τα πάντα βέβαια θα κριθούν από τις προθέσεις του ίδιου πρώτα απ όλα και αν μέσα στον επόμενο ένα με ενάμιση μήνα, καταλήξουν στη διοίκηση για το πώς θα συνεχίσουν με το ρόστερ.

