02.12.2025 19:41

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Αφαίρεσε από το Instagram τις φωτογραφίες του με τους Μπακς 

02.12.2025 19:41
antetokounmpo-bucks-pacers

Σε μια κίνηση που προκάλεσε ερωτηματικά προχώρησε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, καθώς αφαίρεσε από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram το μεγαλύτερο μέρος των φωτογραφιών του που σχετίζονται με τους Μπακς

Συγκεκριμένα, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κατέβασε όλες τις φωτογραφίες που έχει με τους Μπακς, κρατώντας μόνο εκείνες με το τρόπαιο του πρωταθλητή του NBA και του MVP των Τελικών από το 2021.

Παράλληλα, στο «βιογραφικό» του στο X (πρώην Twitter), ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σημειώνει πλέον ότι είναι «αθλητής του NBA», χωρίς να κάνει αναφορά στους Μπακς

Ανήσυχοι οι οπαδοί των Μπακς

Τα παραπάνω συνέβησαν μόλις λίγες ώρες μετά την ήττα των «Ελαφιών» τα ξημερώματα από τους τελευταίους στην κατάταξη της κανονικής περιόδου του ΝΒΑ έως τώρα, Ουάσινγκτον Ουίζαρντς, με 129-126.

Η εν λόγω κίνηση έχει προκαλέσει ανησυχία στους οπαδούς των Μπακς, που έχουν ξεκινήσει να αναρωτιούνται σχετικά με το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο στην ομάδα.

