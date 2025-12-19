search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.12.2025 01:41
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.12.2025 00:10

Conference League: Μυθική ανατροπή η ΑΕΚ από 0-2 σε 3-2 την Κραϊόβα – Πρόκριση στους «16»

19.12.2025 00:10
vinda aek

Με γκολ του Ντέρεκ Κουτέσα στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων και πέναλτι του Λούκα Γιόβιτς στο 90+14΄, η ΑΕΚ νίκησε 3-2 με την Κραϊόβα στη Νέα Φιλαδέλφεια, παρότι βρέθηκε πίσω 0-2 και προκρίθηκε απευθείας στους “16” του Conference League. Οι Μπαϊαράμ (30΄), Τσικάλντο (59΄) σημείωσαν τα γκολ της ρουμανικής ομάδας που προηγήθηκε 0-2, αλλά ο Βίντα στο 66΄ μείωσε, ο Κουτέσα ισοφάρισε και ο Γιόβιτς τοποθέτησε την Ένωση στην 3η θέση της League Phase.

Με κεκτημένη ταχύτητα από της πρόσφατες εμφανίσεις της, η ΑΕΚ μπήκε με σκοπό να αιφνιδιάσει τους αντιπάλους της και «άγγιξε» το σκοπό της όταν στο 3΄ ο Κοϊτά «σημάδεψε» το δοκάρι. Όμως στην πορεία του ματς η Κραϊόβα αποδείχτηκε «στρωμένη» ομάδα, άριστα προετοιμασμένη για το αποψινό ματς. Αφού απείλησε στο 27΄ με σουτ του Ετίμ που απέκρουσε Στρακόσα, άνοιξε το σκορ τρία λεπτά αργότερα. Μετά από ακόμα μία πολύ σπουδαία απόκρουση του Στρακόσα στην προσπάθεια του Ετίμ, ο Μπαϊαράμ πήρε το «ριμπάουντ» και έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα. Οι Ρουμάνοι πλησίασαν πολύ κοντά σε δεύτερο γκολ στην κεφαλιά του Αλ Χαμλαουί (38΄) και το σουτ του Τέλες (45+1΄), ενώ η Ένωση είχε να αντιπαρατάξει μια κεφαλιά του Γιόβιτς στο 45΄ που απέκρουσε εντυπωσιακά ο Ισένκο. 

Ίδια εικόνα και στο β΄ ημίχρονο με την ΑΕΚ να μπαίνει δυνατά και να πιέζει με ευκαιρίες του Γιόβιτς, χωρίς αποτέλεσμα. Αντίθετα, οι Ρουμάνοι έφτασαν σε δεύτερο γκολ με τον Τσικάλντο στο 59΄. Μετά από ατομική ενέργεια και φανταστικό τελείωμα, ο Ρουμάνος διεθνής έγραψε το 0-2 φέρνοντας την ομάδα του «αγκαλιά» με την πρόκριση. Στο 62΄ ο Βίντα με σωτήριο τάκλιν έσωσε την ΑΕΚ από το τρίτο γκολ και αμέσως μετά ο βετεράνος στόπερ ξαναέβαλε την ομάδα του στο παιχνίδι. Μετά από κόρνερ του Μαρίν ο Κροάτης με κεφαλιά μείωσε σε 1-2 στο 66΄.

Στο χρόνο που απέμεινε η ΑΕΚ πίεσε, χωρίς όμως να δημιουργήσει την κλασική ευκαιρία. Μέχρι το 8ο λεπτό των καθυστερήσεων όταν ο Ελίασον σέντραρε από δεξιά και ο Κουτέσα με εξαιρετική κεφαλιά ισοφάρισε. Το ματς δεν είχε τελειώσει. Στο 11ο λεπτό των καθυστερήσεων ο Βίντα δέχτηκε κλωτσιά στην περιοχή. Η φάση ελέγχθηκε μέσω VAR, το πέναλτι καταλογίστηκε και στο 90+14΄ ο Γιόβιτς διαμόρφωσε το τελικό 3-2.

 Οι δύο αλλαγές του Νίκολιτς χάρισαν στην Ένωση το πολύτιμο εισιτήριο της απευθείας «πτήσης» στους «16».

Διαιτητής: Γκιόργκι Κροασβίλι (Γεωργία)
Κίτρινες: Βίντα, Κουτέσα, Ρότα – Μπαϊαράμ, Τέλες, Κρέτσου, Ισένκο, Μπάνκου 

Οι συνθέσεις:

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα, Ρέλβας, Βίντα, Πήλιος (77΄ Πένραϊς), Πινέδα, Περέιρα (64΄ Ελίασον), Μαρίν (90+1΄ Γκρούγιτς), Μάνταλος (64΄ Κουτέσα), Κοϊτά, Γιόβιτς.

ΚΡΑΪΟΒΑ (Φιλίπε Κοέλιο): Ισένκο, Ρόμαντσουκ, Σκρέκλο, Μπάντελι, Τέλες (90+6΄ Μόγκος), Μπάνκου, Μεκβαμπισβίλι (90+6΄ Στεβάνοβιτς), Τσικάλντο (81΄ Ουρίι), Ετίμ (67΄ Μόρα), Μπαϊαράμ (81΄ Κρέτσου), Αλ Χαμλαουί 

Διαβάστε επίσης:

Conference League: Η ΑΕΚ θέλει νίκη επί της Κραϊόβα για να πάει απευθείας στους «16»

Σοκ στο Εκουαδόρ: Νεκρός από πυροβολισμούς έξω από κατάστημα ο διεθνής αμυντικός Μάριο Πινέιδα

Κύπελλο Ελλάδας: Ολοταχώς για Ολυμπιακό-ΠΑΟΚ στους «8» και στο βάθος… ντέρμπι «αιωνίων» – Ο δρόμος προς τον τελικό

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Greg-Biffle
ΚΟΣΜΟΣ

Συντριβή αεροσκάφους στη Βόρεια Καρολίνα: Νεκρός ο πρώην πρωταθλητής NASCAR Γρεγκ Μπιφλ και η οικογένειά του

nosokomeio-xania-new
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Κρούσμα μηνιγγίτιδας σε σχολείο στα Χανιά

vinda aek
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Conference League: Μυθική ανατροπή η ΑΕΚ από 0-2 σε 3-2 την Κραϊόβα – Πρόκριση στους «16»

opekepe eisaggelia
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη φυλακή Χιλετζάκης και Λαμπράκης – Φέρονται ως εγκέφαλοι του κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων στην Κρήτη

brussels daneio
ΚΟΣΜΟΣ

Μαραθώνιες διαβουλεύσεις στις Βρυξέλλες – «Μάχη» για το πόση «αλληλεγγύη» θα δοθεί στο Βέλγιο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
polar bears
ΚΟΣΜΟΣ

Πολική αρκούδα υιοθετεί ένα μικρό σε μια σπάνια καταγεγραμμένη περίπτωση

parkingk new
ΕΛΛΑΔΑ

Ο Χάρης Δούκας εγκαινιάζει το νέο δημοτικό πάρκινγκ Κοτζιά - «Ένα έργο που επιστρέφει στους πολίτες»

Nina Kasimati
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η Κασιμάτη ψήφισε κόντρα στη γραμμή ΣΥΡΙΖΑ τις αμυντικές δαπάνες - Τα σενάρια για τον επόμενο σταθμό της

doukas_chardalias_1712_1920-1080_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τσίμπησε στις δημοτικότητες ο Δούκας, μειώνονται οι αρνητικές γνώμες - Η «σύγκριση» με Χαρδαλιά

pappas anna karaxalios famellos
ΚΑΛΧΑΣ

Στα ρηχά η κυβέρνηση, το λάθος με τον Παππά, τα μηνύματα της Άννας, ο Τσίπρας σώζει ΣΥΡΙΖΑ και βυθίζει Συριζαίους, η Καρυστιανού φτιάχνει λίστες

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.12.2025 01:27
Greg-Biffle
ΚΟΣΜΟΣ

Συντριβή αεροσκάφους στη Βόρεια Καρολίνα: Νεκρός ο πρώην πρωταθλητής NASCAR Γρεγκ Μπιφλ και η οικογένειά του

nosokomeio-xania-new
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Κρούσμα μηνιγγίτιδας σε σχολείο στα Χανιά

vinda aek
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Conference League: Μυθική ανατροπή η ΑΕΚ από 0-2 σε 3-2 την Κραϊόβα – Πρόκριση στους «16»

1 / 3