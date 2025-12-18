search
ΠΕΜΠΤΗ 18.12.2025 12:15
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

18.12.2025 10:39

Conference League: Η ΑΕΚ θέλει νίκη επί της Κραϊόβα για να πάει απευθείας στους «16»

18.12.2025 10:39
aek-panigiriko-leoforos

Τον τελευταίο της αγώνα στη League Phase του Conference League δίνει απόψε (18/12, 22:00) εναντίον της Κραϊόβα η ΑΕΚ.

Με τα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί, η Ένωση που υποδέχεται μία αντίπαλο που κατά γενική ομολογία δεν «τρομάζει», με νίκη εξασφαλίζει απευθείας πρόκριση στους “16” της διοργάνωσης και αποφεύγει τον ενδιάμεσο γύρο των play off. 

Για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς που διανύει περίοδο εκπληκτικής φόρμας σε Ελλάδα και Ευρώπη, θέλει να καθαρίσει την θέση της στην 8αδα που θα της διασφαλίζει κι έναν αντίπαλο «στα μέτρα» της. Υπό αυτή την έννοια, το αποψινό παιχνίδι έχει τεράστια σημασία για την μετέπειτα πορεία της στην διοργάνωση. 

Διαιτητής: Γκιόργκι Κροασβίλι (Γεωργία)

Οι πιθανές συνθέσεις:

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα, Ρέλβας, Βίντα, Πήλιος, Πινέδα, Περέιρα, Μαρίν, Μάνταλος, Κοϊτά, Γιόβιτς.

ΚΡΑΪΟΒΑ (Φιλίπε Κοέλιο): Ισένκο, Ρόμαντσουκ, Στεβάνοβιτς, Μόγκος, Μπάντελι, Μπάνκου, Μεκβαμπισβίλι, Ματέι, Τσικαλντάου, Τέλες, Μπραϊαράμ

Διαβάστε επίσης:

Σοκ στο Εκουαδόρ: Νεκρός από πυροβολισμούς έξω από κατάστημα ο διεθνής αμυντικός Μάριο Πινέιδα

Κύπελλο Ελλάδας: Ολοταχώς για Ολυμπιακό-ΠΑΟΚ στους «8» και στο βάθος… ντέρμπι «αιωνίων» – Ο δρόμος προς τον τελικό

Ιστορική Παρί Σεν Ζερμέν: Πήρε και το Διηπειρωτικό με ήρωα τον Σαφόνοφ, 2-1 την Φλαμένγκο στα πέναλτι (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
spine_new
ΥΓΕΙΑ

Kύστη κόκκυγoς: Αίτια, συμπτώματα και θεραπεία

sakellaridis_2102_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γαβριήλ Σακελλάριδης: Ανάρτηση καταδίκης του Παππά με… αιχμες για Τσίπρα

NIKOS_PAPPAS_PAO2
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: Πότε θα συνεδριάσει η Επιτροπή Δεοντολογίας για Νίκο Παππά – Απαντούν στις επιθέσεις της κυβέρνησης με Αυγενάκη

tzakri_0412_1460-820_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Θεοδώρα Τζάκρη: «Δεν διαλύεται, ούτε κλείνει το Κίνημα Δημοκρατίας»

lyggeridis_new
ΕΛΛΑΔΑ

Διακόπηκε για τις 14 Ιανουαρίου η δίκη για τη δολοφονία Λυγγερίδη

Δείτε όλες τις ειδήσεις
polar bears
ΚΟΣΜΟΣ

Πολική αρκούδα υιοθετεί ένα μικρό σε μια σπάνια καταγεγραμμένη περίπτωση

pappas anna karaxalios famellos
ΚΑΛΧΑΣ

Στα ρηχά η κυβέρνηση, το λάθος με τον Παππά, τα μηνύματα της Άννας, ο Τσίπρας σώζει ΣΥΡΙΖΑ και βυθίζει Συριζαίους, η Καρυστιανού φτιάχνει λίστες

doukas_chardalias_1712_1920-1080_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τσίμπησε στις δημοτικότητες ο Δούκας, μειώνονται οι αρνητικές γνώμες - Η «σύγκριση» με Χαρδαλιά

trapeza_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΥΠΑ: Τι ώρα θα φανούν σήμερα στα ΑΤΜ Δώρο Χριστουγέννων, επίδομα ανεργίας και υπόλοιπες παροχές

sholeio
ΕΛΛΑΔΑ

Αδιανόητα πράγματα σε σχολείο του Βόλου - Καθηγητής κλείδωσε τους μαθητές στην ταξη - «Φοβάμαι για τη ζωή μου»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 18.12.2025 12:15
spine_new
ΥΓΕΙΑ

Kύστη κόκκυγoς: Αίτια, συμπτώματα και θεραπεία

sakellaridis_2102_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γαβριήλ Σακελλάριδης: Ανάρτηση καταδίκης του Παππά με… αιχμες για Τσίπρα

NIKOS_PAPPAS_PAO2
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: Πότε θα συνεδριάσει η Επιτροπή Δεοντολογίας για Νίκο Παππά – Απαντούν στις επιθέσεις της κυβέρνησης με Αυγενάκη

1 / 3