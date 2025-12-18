Conference League: Η ΑΕΚ θέλει νίκη επί της Κραϊόβα για να πάει απευθείας στους «16»

Τον τελευταίο της αγώνα στη League Phase του Conference League δίνει απόψε (18/12, 22:00) εναντίον της Κραϊόβα η ΑΕΚ.

Με τα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί, η Ένωση που υποδέχεται μία αντίπαλο που κατά γενική ομολογία δεν «τρομάζει», με νίκη εξασφαλίζει απευθείας πρόκριση στους “16” της διοργάνωσης και αποφεύγει τον ενδιάμεσο γύρο των play off.

Για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς που διανύει περίοδο εκπληκτικής φόρμας σε Ελλάδα και Ευρώπη, θέλει να καθαρίσει την θέση της στην 8αδα που θα της διασφαλίζει κι έναν αντίπαλο «στα μέτρα» της. Υπό αυτή την έννοια, το αποψινό παιχνίδι έχει τεράστια σημασία για την μετέπειτα πορεία της στην διοργάνωση.

Διαιτητής: Γκιόργκι Κροασβίλι (Γεωργία)

Οι πιθανές συνθέσεις:

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα, Ρέλβας, Βίντα, Πήλιος, Πινέδα, Περέιρα, Μαρίν, Μάνταλος, Κοϊτά, Γιόβιτς.

ΚΡΑΪΟΒΑ (Φιλίπε Κοέλιο): Ισένκο, Ρόμαντσουκ, Στεβάνοβιτς, Μόγκος, Μπάντελι, Μπάνκου, Μεκβαμπισβίλι, Ματέι, Τσικαλντάου, Τέλες, Μπραϊαράμ

