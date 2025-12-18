Νίκος Παππάς: Το κακό είχε ξεκινήσει από τα… παρκέ – Τα επεισόδια με Σκουντή, Μπουρούση και Σκουρτόπουλο

Ο Νίκος Παππάς… πρωταγωνιστεί εκ νέου την επικαιρότητα για αρνητικούς λόγους.

Το… εκρηκτικό του «ταπεραμέντο» αυτή τη φορά έφερε το επεισόδιο με τον δημοσιογράφο Νίκο Γιαννόπουλο, ο οποίος του υπέβαλε μήνυση, με τον πρώην μπασκετμπολίστα και νυν ευρωβουλευτή να φέρεται να έχει επιστρέψει στην Ελλάδα προκειμένου να αποφύγει το αυτόφωρο.

Ο Παππάς δεν είναι προφανώς η πρώτη φορά που συμμετέχει σε ένα σοβαρό επεισόδιο ως ευρωβουλευτής, ωστόσο δεν είναι και λίγα αυτά που έχει προκαλέσει ή συμμετέχει και ως αθλητής…

Οι καρέκλες με τον Μπουρούση στην Εθνική

Το 2017 είχε ένα πολύ σοβαρό επεισόδιο με μπουνιές και… καρέκλες, με τον Γιάννη Μπουρούση. Ηταν το καλοκαίρι στο ξενοδοχείο της εθνικής ομάδας λίγο πριν το Eurobasket.

Από τον καβγά τους τραυματίστηκε μάλιστα και ο Λαρεντζάκης ο οποίος απέκτησε ένα… σουβενίρ πάνω από το μάτι, καθώς προσπαθούσε να τους χωρίσει. Το περιστατικό έγινε στο Caravel, με τα υπόλοιπα μέλη της εθνικής να παρακολουθούν σοκαρισμένα. Το επεισόδιο μάλιστα είχε να κάνει με εξωγηπεδικούς λόγους. Εκαναν την τραπεζαρία γης μαδιάμ προκαλώντας υλικές ζημιές. Στην πορεία τα βρήκαν ωστόσο…

«Πάρε τον Χρηστίδη εσύ βλάκα»

Την περίοδο που η εθνική είχε για ομοσπονδιακό προπονητή τον Σκουρτόπουλο, ο Παππάς δεν έπαιρνε κλήση να συμμετέχει με τους διεθνείς. Αυτό τον ενόχλησε και όταν ο Παναθηναϊκός έπαιξε στο πρωτάθλημα με τον ΓΣ Λαυρίου, την ομάδα που προπονούσε επίσης ο Σκουρτόπουλος, έκανε… παιχνιδάρα. Ομως, μετά από ένα τρίποντο γύρισε και είπε στον Σκουρτόπουλο: «Πάρε τον Χρηστίδη εσύ βλάκα, πάρε τον Χρηστίδη…».

Η φράση φάνηκε ξεκάθαρα σε ζωντανή σύνδεση και τα ΜΜΕ πήραν… φωτιά. Ο Παππάς πήρε μετά τον Χρηστίδη να απολογηθεί, τον οποίο προσέβαλε χωρίς ουσιαστικά να φταίει ο ίδιος για τις επιλογές του ομοσπονδιακού προπονητή.

Το επεισόδιο με δημοσιογράφους και τα… sms με Σκουντή

Στο ΟΑΚΑ ο Παναθηναϊκός έπαιζε με την Φενέρ και λίγες ημέρες πριν, έχει αρχίσει να γίνεται γνωστό ότι ο Παππάς θα βάλει -πιθανότατα- υποψηφιότητα για δήμαρχος Αθήνας (κάτι που εν τέλει δεν έγινε ποτέ). Το είχε προαναγγείλει ο ίδιος ο Τσίπρας μάλιστα. Τα ΜΜΕ και κυρίως τα αθλητικά, σχολίασαν αρνητικά αυτή τη κίνηση του Παππά.

Κόντρα στη Φενέρ, ο Παππάς έβαλε το νικητήριο καλάθι και γύρισε και φώναξε στα δημοσιογραφικά: «Πόνεσε; Πόνεσε που@@@ες;». Η ατάκα του πιάστηκε επίσης από τις κάμερες σε ζωντανή σύνδεση.

Αποδέκτης -κυρίως- φαίνεται πως ήταν ο Βασίλης Σκουντής. Ο Παππάς σε μια προσωπική τους διαμάχη, υπήρξαν πληροφορίες πως του είχε στείλει προσβλητικά μηνύματα στο κινητό, βρίζοντας την γυναίκα του και το παιδί του.

Ο ίδιος με βίντεο στα σόσιαλ το διέψευσε, ωστόσο μία ημέρα μετά, στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Προμηθέα, την τηλεοπτική περιγραφή κάνει ο Βασίλης Σκουντής, ο οποίος δεν αναφέρει ούτε μία φορά το όνομα του Παππά κάθε φορά που αυτός πιάνει τη μπάλα (τον ανέφερε με τον αριθμό της φανέλας του). Το θέμα πήρε τεράστιες διαστάσεις στα σόσιαλ. Ο Σκουντής μάλιστα, παύθηκε από το κανάλι του, για τα ματς του Παναθηναϊκού μόνο, ώστε να πέσουν οι τόνοι.

Λίγο καιρό αργότερα, ο Παππάς τον αποκαλούσε δημόσια «ποντικομαμή των ΑΡΔακίων», όταν αποφάσισε να αναφέρει ο Σκουντής το όνομά του.

