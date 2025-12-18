Νίκος Παππάς: Ένα σταθερό μοτίβο έντασης –  Δημόσιος λόγος, διαδικτυακές συγκρούσεις και θεσμικές αντιδράσεις

Πολύ πριν το πρόσφατο επεισόδιο στο Στρασβούργο, ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παππάς είχε βρεθεί επανειλημμένα στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης λόγω της οξύτητας του λόγου του, της συγκρουσιακής του παρουσίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και των αντιδράσεων που αυτή προκάλεσε τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πρόκειται για μια αλληλουχία περιστατικών που, αν και δεν περιλάμβαναν σωματική βία, συγκρότησαν σταδιακά ένα προφίλ πολιτικού με έντονη και συχνά αμφιλεγόμενη δημόσια συμπεριφορά.

Υβριστικός και πολωτικός λόγος στα social media

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσαν, στις αρχές του 2025, αναρτήσεις και κοινοποιήσεις του Νίκου Παππά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και ειδικά στο Instagram, οι οποίες χαρακτηρίστηκαν από πολιτικούς αντιπάλους αλλά και από μερίδα του Τύπου ως χυδαίες και ακραία πολωτικές. Σε μία από τις πιο πολυσυζητημένες περιπτώσεις, ο ευρωβουλευτής κοινοποίησε περιεχόμενο στο οποίο η Νέα Δημοκρατία περιγραφόταν με βαρύτατους και γενικευτικούς χαρακτηρισμούς, όπως «φυτώριο δολοφόνων, παιδόφιλων, βιαστών και εγκληματιών».

Η συγκεκριμένη ανάρτηση προκάλεσε άμεση και σφοδρή πολιτική αντίδραση. Η κυβέρνηση και στελέχη της ΝΔ κατηγόρησαν τον Παππά για εκτροπή από κάθε όριο πολιτικού λόγου, ενώ δημόσια αιτήματα για τη διαγραφή του από τον ΣΥΡΙΖΑ διατυπώθηκαν όχι μόνο από αντιπάλους αλλά και από πρόσωπα που παραδοσιακά υπερασπίζονταν τον χώρο της Αριστεράς ως φορέα θεσμικής ευθύνης. Υπό το βάρος των αντιδράσεων, το επίμαχο περιεχόμενο κατέβηκε, χωρίς ωστόσο να ανακοπεί η δημόσια συζήτηση γύρω από το ύφος και τα όρια της πολιτικής αντιπαράθεσης.

Διαδικτυακοί διαπληκτισμοί με πολίτες και καταγγελίες

Πέραν των γενικευμένων πολιτικών τοποθετήσεων, ο Νίκος Παππάς έχει κατηγορηθεί ότι ενεπλάκη και σε προσωπικές διαδικτυακές αντιπαραθέσεις με πολίτες, οι οποίες ξέφυγαν από το επίπεδο του πολιτικού διαλόγου. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως έχει καταγραφεί στον Τύπο, πολίτες που του άσκησαν κριτική μέσω social media κατήγγειλαν ότι έλαβαν ιδιωτικά μηνύματα με προσβλητικό ή απειλητικό περιεχόμενο, γεγονός που οδήγησε ακόμη και σε προσφυγές στη Δικαιοσύνη.

Οι καταγγελίες αυτές, ανεξαρτήτως της νομικής τους κατάληξης, αναζωπύρωσαν τη συζήτηση για τη σχέση δημόσιου αξιώματος και προσωπικής διαδικτυακής συμπεριφοράς. Επικριτές του Νίκου Παππά υποστήριξαν ότι ένας ευρωβουλευτής οφείλει να διατηρεί θεσμική αυτοσυγκράτηση ακόμη και όταν δέχεται σκληρή ή άδικη κριτική, ενώ άλλοι μίλησαν για κουλτούρα «διαδικτυακού τραμπουκισμού» που υπονομεύει τη δημοκρατική συζήτηση.

Παράλληλα, υπήρξαν περιστατικά στα οποία αποδόθηκαν στον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ προσβλητικοί χαρακτηρισμοί σε βάρος αστυνομικών, μέσω σχολίων ή συνομιλιών που ήρθαν στη δημοσιότητα, προκαλώντας νέες πολιτικές αντιπαραθέσεις και αιτήματα αποδοκιμασίας της συμπεριφοράς του.

Ευρωπαϊκές αντιδράσεις και θεσμική δυσφορία

Το ζήτημα, ωστόσο, δεν περιορίστηκε στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό. Το 2024 και το 2025, η συμπεριφορά και ο λόγος του Νίκου Παππά απασχόλησαν και ευρωπαϊκούς θεσμούς και πολιτικές ομάδες. Στελέχη του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος κατήγγειλαν επισήμως τον ευρωβουλευτή για χυδαίες, προσβλητικές και καταχρηστικές επιθέσεις, κάνοντας λόγο για επαναλαμβανόμενη χρήση εκφράσεων που δεν συνάδουν με το επίπεδο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Σε επιστολές και δημόσιες παρεμβάσεις, επισημάνθηκε ότι, ανεξαρτήτως πολιτικής αντιπαράθεσης, η θεσμική ιδιότητα του ευρωβουλευτή συνεπάγεται συγκεκριμένες υποχρεώσεις σεβασμού, τόσο προς πολιτικούς αντιπάλους όσο και προς κοινωνικές ομάδες. Οι αναφορές αυτές δεν αφορούσαν μεμονωμένο περιστατικό, αλλά ένα σωρευτικό μοτίβο συμπεριφοράς, το οποίο, κατά τους επικριτές, εξέθετε όχι μόνο τον ίδιο αλλά και τη χώρα που εκπροσωπεί.

Ένα προφίλ που προηγήθηκε του πρόσφατου επεισοδίου

Συνολικά, τα παραπάνω περιστατικά συγκροτούν την εικόνα ενός πολιτικού που, εδώ και καιρό, κινούνταν στα όρια –και συχνά πέρα από αυτά– της θεσμικής πολιτικής αντιπαράθεσης. Οξύς λόγος, προσωπικές αντιπαραθέσεις, προσβλητικές εκφράσεις και ευρωπαϊκές καταγγελίες συνθέτουν ένα υπόβαθρο έντασης που προϋπήρχε του πρόσφατου σοβαρού επεισοδίου στο Στρασβούργο.

Για πολλούς παρατηρητές, το τελευταίο γεγονός δεν εμφανίστηκε ως «κεραυνός εν αιθρία», αλλά ως η κορύφωση μιας μακράς διαδρομής συγκρουσιακής δημόσιας συμπεριφοράς.

Για άλλους, πρόκειται για μια πολιτική φυσιογνωμία που επέλεξε συνειδητά τον δρόμο της ακραίας αντιπαράθεσης, θεωρώντας τον εργαλείο πολιτικής έκφρασης, με κόστος όμως τη θεσμική αξιοπιστία.

