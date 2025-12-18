Νίκος Παππάς: Φήμες ότι βρίσκεται στην Αθήνα για να αποφύγει τη σύλληψη στη Γαλλία

Στην Αθήνα φέρεται να βρίσκεται ο – ανεξάρτητος, πλέον- ευρωβουλευτής Νίκος Παππάς, ο οποίος είναι καταζητούμενος στη Γαλλία μετά τη μήνυση που κατέθεσε σε βάρος του ο δημοσιογράφος Νίκος Γιαννόπουλος.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το iefimerida.gr, o Νίκος Παππάς αναχώρησε εσπευσμένα από το Στρασβούργο, ακολουθώντας διαδρομή μέσω Γερμανίας, προκειμένου να επιστρέψει στην Ελλάδα. Το Στρασβούργο βρίσκεται στα γαλλογερμανικά σύνορα, οπότε από εκεί πέρασε στην πόλη Κελ της Γερμανίας η οποία αποτέλεσε το σημείο αναχώρησης για τη μετακίνησή του. Από την Γερμανία επιβιβάστηκε σε πτήση με τελικό προορισμό την Αθήνα.

Υπενθυμίζεται ότι ο ευρωβουλευτής – ο οποίος χθες διαγράφηκε από την ευρω-ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ – έχει μηνυθεί από τον δημοσιογράφο Νίκο Γιαννόπουλο για επίθεση και βιαιοπραγία σε βάρος του. Στη μήνυση ο δημοσιογράφος αναφέρει ότι ο Ν. Παππάς του έβαλε τρικλοποδιά σε μπαρ στο Στρασβούργο. Ο δημοσιογράφος του ζήτησε λόγο λέγοντας του «μη με ξανακουμπήσεις». Στη συνέχεια ο ευρωβουλευτής είπε στον Νίκο Γιαννόπουλο να «βγουν έξω να λογαριαστούν».

Ο δημοσιογράφος κατευθύνθηκε προς την έξοδο για να φύγει από μπαρ και μόλις έφτασε στην πόρτα που ενώνει το μπαρ με ένα κατάστημα εστίασης, ένιωσε δυο δυνατές γροθιές στο κεφάλι από πίσω με αποτέλεσμα να πέσει στο διάδρομο μεταξύ των δύο καταστημάτων. Ο Νίκος Γιαννόπουλος του απευθύνθηκε φωνάζοντας του «τι κάνεις εκεί; εισαι εν ενεργεία ευρωβουλευτής». «Πώς να μη σε χτυπήσω έτσι όπως είσαι;», του απάντησε ο ευρωβουλευτής.

Ο Ν. Γιαννόπουλος ανέφερε επίσης ότι δέχθηκε στο κινητό του τηλέφωνο κλήσεις από το τηλέφωνο του ευρωβουλευτή Νίκου Παππά, καθώς και δύο μηνύματα στο Whatsapp, στα οποία δεν απάντησε. Στις 17 Δεκεμβρίου, ο δημοσιογράφος υπέβαλε μήνυση στην αστυνομική διοίκηση Αλσατίας, που εδρεύει στο Στρασβούργο και περιέγραψε αναλυτικά το περιστατικό στον αστυνομικό, που του πήρε κατάθεση. Ο ευρωβουλευτής κατηγορείται για άσκηση βίας από εκπρόσωπο σε θεσμικό ρόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Ο Νίκος Παππάς αναζητήθηκε στο πλαίσιο του αυτοφώρου καθώς δεν καλύπτεται από ασυλία.

Διαβάστε επίσης

Τσίπρας: Επιταχύνει τις κινήσεις για νέο κόμμα – Γιατί επιτίθεται σε ΣΥΡΙΖΑ, ΝΕΑΡ και τι «γράφουν» οι δημοσκοπήσεις

Δημοσκοπήσεις – «καμπανάκι» για την κυβέρνηση: Κυρίαρχα συναισθήματα η οργή και ο φόβος

Νίκος Παππάς: Ένα σταθερό μοτίβο έντασης – Δημόσιος λόγος, διαδικτυακές συγκρούσεις και θεσμικές αντιδράσεις