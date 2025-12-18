Δημοσκοπήσεις – «καμπανάκι» για την κυβέρνηση: Κυρίαρχα συναισθήματα η οργή και ο φόβος

Ως ένα πολύ δυνατό «καμπανάκι» για την κυβέρνηση αντιμετωπίζονται οι τελευταίες δημοσκοπήσεις της χρονιάς, καθώς – πέρα από το γεγονός ότι σχεδόν όλες καταγράφουν υποχώρηση της ΝΔ – τα κυρίαρχα συναισθήματα των πολιτών για το μέλλον είναι… μαύρα κι άραχνα.

Στις τρεις δημοσκοπήσεις που είδαν χθες το φως της δημοσιότητας (MRB, Opinion Poll και Pulse) η πλειοψηφία των ερωτηθέντων εμφανίζεται να μην βλέπει φως στην άκρη του τούνελ. Αντιθέτως, το 46% υποδέχεται το 2026 με απαισιοδοξία και ανησυχεί για τη συνέχιση της ακρίβειας (28,9%) και για την οικονομική του κατάσταση, αλλά και την οικονομική κατάσταση της χώρας (24,9%, Opinion Poll), το 47,9% δηλώνει ότι η λέξη που το εκφράζει περισσότερο είναι η «οργή» και το 42,9% ο «φόβος» για το αύριο, ενώ το 62,5% εκτιμά ότι η πορεία της χώρας είναι προς την κρίση και την αβεβαιότητα (MRB) και μόνο στη δημοσκόπηση της Pulse το 50% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι το βασικό κριτήριο για την ψήφο του θα είναι η προοπτική, δηλαδή, το ποιος προσφέρει ελπίδα.

Αν κάποιος αναρωτιέται, από πού πηγάζουν όλα αυτά τα αρνητικά συναισθήματα των πολιτών, αρκεί να ρίξει μια ματιά στα λοιπά «ποιοτικά» ευρήματα των δημοσκοπήσεων: ως πιο σημαντικό γεγονός του 2025 θεωρείται η αποκάλυψη του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, ακολουθούμενο από τη συνέχιση των πολέμων και τα συλλαλητήρια για τα Τέμπη (Opinion Poll). Επίσης, σχεδόν 8 στους 10 αξιολογούν αρνητικά τους χειρισμούς της κυβέρνησης στην υπόθεση αυτή και το 71,8% εκτιμά ότι δεν πρόκειται να αποδοθεί δικαιοσύνη για το σκάνδαλο (MRB), ενώ στη μέτρηση της Opinion Poll το 73,3% εκτιμά ότι η κυβέρνηση δεν κάνει ό,τι μπορεί για τη διαλεύκανση του σκανδάλου.

Παράλληλα, και ενδεχομένως ως αποτέλεσμα των παραπάνω ευρημάτων, η στήριξη των πολιτών στις κινητοποιήσεις των αγροτών είναι συντριπτική: το 47,5% τάσσεται και υπέρ των αιτημάτων τους και υπέρ των κινητοποιήσεών τους, έναντι ενός 40,7% που αναγνωρίζει το δίκαιο των αιτημάτων, αλλά αντιτίθεται στα μπλόκα (Opinion Poll). Στη μέτρηση της Pulse το 55% συμφωνεί με το πλαίσιο των αγροτικών αιτημάτων, ποσοστό που γίνεται 79% αν προστεθούν και όσοι συμφωνούν μερικώς, και το 48% συμφωνεί και με τα μπλόκα (διαφωνεί το 45%), ενώ σύμφωνα με την MRB σχεδόν το 80% συμφωνεί με τα αιτήματα των αγροτών και το 71,2% βρίσκει τις κινητοποιήσεις τους δικαιολογημένες. Με απλά λόγια, ο λεγόμενος «κοινωνικός αυτοματισμός» δεν φαίνεται να λειτουργεί στη συγκεκριμένη περίπτωση.

Ειδικά για την οικονομία, που θεωρητικά είναι και το ισχυρό όπλο της κυβέρνησης, τα πράγματα δεν μοιάζουν ανθηρά: στη μέτρηση της MRB το 62% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι θα συρρικνωθεί ή θα μείνει στάσιμη, το 64,9% δηλώνει ότι ίσα που καταφέρνει να τα βγάλει πέρα με τις υποχρεώσεις του (ένα 12,7% λέει ότι αδυνατεί να ανταποκριθεί σε αυτές), το 74,3% εκτιμά ότι πλέον το όριο της ακρίβειας έχει ξεπεραστεί και αυτό που βιώνουν οι πολίτες είναι αισχροκέρδεια, το 63,7% πιστεύει ότι η κυβέρνηση δεν έχει λάβει όσα μέτρα επιτρέπει η κατάσταση της οικονομίας της χώρας.

Ενδεχομένως ως απόρροια των παραπάνω σε δύο από τις τρεις μετρήσεις, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων τάσσεται υπέρ κυβέρνησης συνεργασίας και όχι υπέρ αυτοδύναμου σχήματος: το 49,2,% (Opinion Poll) και το 46,7% (MRB) δηλώνει ότι προτιμά κυβέρνηση συνεργασίας, προσθέτοντας άλλον ένα παράγοντα στην ούτως ή άλλως σύνθετη συνάρτηση προς τις εκλογές. Μοναδικό θετικό στοιχείο για την κυβέρνηση από τις δημοσκοπήσεις αυτές είναι ότι το δεύτερο ΠΑΣΟΚ δεν δείχνει να μπορεί να αποκτήσει «αέρα» και παραμένει στάσιμο σε απόσταση από τη ΝΔ.

Διαβάστε επίσης:

Σοκ με τον ξυλοδαρμό δημοσιογράφου από τον ευρωβουλευτή Νίκο Παππά – Αναζητείται από τη γαλλική αστυνομία, παραδέχθηκε την επίθεση

Δημοσκόπηση Pulse: Απώλειες η ΝΔ λόγω αγροτών, η συντριπτική πλειοψηφία υπέρ των κινητοποιήσεων

Ο Νίκος Παππάς παραδέχεται ότι επιτέθηκε σε δημοσιογράφο: «Είχα λάθος αντίδραση»