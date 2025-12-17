Δημοσκόπηση Pulse: Απώλειες η ΝΔ λόγω αγροτών, η συντριπτική πλειοψηφία υπέρ των κινητοποιήσεων

Τις συνέπειες των αγροτικών κινητοποιήσεων στο πολιτικό σκηνικό αλλά και τις τάσεις που το διαμορφώνουν, αποτυπώνει η δημοσκόπηση της Pulse για τον ΣΚΑΪ.

Παρά το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία διατηρεί το προβάδισμα, χάνει μία ποσοστιαία μονάδα σε σύγκριση με την προηγούμενη μέτρηση της Pulse. Από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, το ΠΑΣΟΚ παρουσιάζει στασιμότητα, ενώ μόνο η Πλεύση Ελευθερίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου, «τσιμπάει» δύο ποσοστιαίες μονάδες, καταλαμβάνοντας καθαρά την 3η θέση, καθώς πλησιάζει «επικίνδυνα» το δεύτερο ΠΑΣΟΚ.

Στη δημοσκόπηση της Pulse εντοπίζονται δύο ενδιαφέροντα στοιχεία, τα οποία δεν αποκλείεται, το διάστημα μέχρι τις εκλογές, να διαμορφώσουν το πολιτικό πεδίο.

Το πρώτο αφορά τα κριτήρια επιλογής ψήφου των πολιτών: Το βασικό κριτήριο είναι η προοπτική και ελπίδα σε ότι αφορά την καθημερινότητά τους. Ο ένας στους δύο θα ψηφίσει με βάση την ελπιδα, ενώ πολύ χαμηλότερα, στο 22%, είναι το κριτήριο της σιγουριάς. Ακόμη χαμηλότερα, στο 11%, βρίσκεται το κριτήριο της «τιμωρίας».

Το δεύτερο στοιχείο αφορά τα νέα κόμματα, τα οποία πιθανόν να ενταχθούν στο πολιτικό σκηνικό το επόμενο διάστημα. Η δημοσκόπηση της Pulse δεν «μετρά» προς το παρόν έναν πιθανό πολιτικό φορέα της Μαρίας Καρυστιανού. Μετρά όμως την επικείμενη κίνηση του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα και τη φημολογούμενη κίνηση του επίσης πρώην πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά.

Το «κόμμα» Τσίπρα, αν και παρουσιάζει καθοδική πορεία σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση της Pulse, καταγράφει σημαντικές μετρήσεις, καθώς το 21% βλέπει «θετικά» ή «με ενδιαφέρον» τη σύστασή του, ενώ υπάρχει ένα ακόμα 12% που το αντιμετωπίζει «ουδέτερα».

Το κόμμα Σαμαρά, παρουσιάζει πιο περιορισμένη προοπτική, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση, το μεγάλο ενδιαφέρον έγκειται στο κατά πόσο θα επηρεάσει τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας, αντλώντας από το κυβερνών κόμμα ψηφοφόρους.

Η πλειοψηφία συμφωνεί με τα αιτήματα των αγροτών

Σε σχέση με το αγροτικό η δημοσκόπηση της Pulse δείχνει ότι η πλειοψηφία των πολιτών συμφωνεί με τα αιτήματα των αγροτών. Ωστόσο, τα ποσοστά είναι χαμηλότερα και σχεδόν μοιρασμένα σε ό,τι αφορά το κλείσιμο δρόμων, λιμανιών και αεροδρομίων.

Τα υπό δημιουργία κόμματα Τσίπρα – Σαμαρά

Το «κόμμα» του Αλέξη Τσίπρα φαίνεται να διατηρεί ένα ποσοστό αποδοχής πάνω από 20%, ωστόσο δεν φαίνεται να ευνοείται από την παρατεταμένη φημολογία και την αναμονή.

Το «κόμμα» Σαμαρά, δείχνει να έχει μία ανταπόκριση της τάξεως του 14%, αν λάβει κανείς υπόψη του ότι οι πιθανοί του ψηφοφόροι, είναι σήμερα, κατά βάση, ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας.

Η προοπτική και η ελπίδα βασικό κίνητρο για την ψήφο

Ενδιαφέρουσες είναι οι απαντήσεις των πολιτών σε ό,τι αφορά τα κίνητρα με βάση τα οποία θα καταλήξουν στην επιλογή της ψήφου στις επόμενες εκλογές.

Πρόθεση ψήφου

Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία χάνει μία ποσοστιαία μονάδα, σε σύγκριση με τη δημοσκόπηση της Pulse τον Νοέμβριο.

Παρ’ ότι οι απώλειες δεν είναι μεγάλες, το κυβερνών κόμμα δείχνει να απέχει από τον στόχο που έχει θέσει, δηλαδή την αυτοδυναμία της στην κυβέρνηση.

