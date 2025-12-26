Επιδημία γρίπης στον Παναθηναϊκό: Οκτώ παίκτες και τρία μέλη της ομάδας ασθενείς, ζήτησαν αναβολή στο ματς με το Μαρούσι

Σοβαρό πρόβλημα με… επιδημία γρίπης έχει προκύψει στον μπασκετικό Παναθηναϊκό. Οκτώ παίκτες και τρία μέλη του επιτελείου του Αταμάν, διαγνώστηκαν με γρίπη Α και δεν μπορούν να βοηθήσουν τον σύλλογο στο αυριανό (27/12) παιχνίδι με το Μαρούσι για τη 12η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Ως εκ τούτου, η διοίκηση της ΚΑΕ αιτήθηκε στην Λίγκα να αναβληθεί ο αγώνας και περιμένει απάντηση.

Αν αναβληθεί η αναμέτρηση θα γίνει σε άλλη χρονική περίοδο καθώς την ερχόμενη Παρασκευή, 2 Ιανουαρίου, οι «πράσινοι» υποδέχονται τον Ολυμπιακό για την Euroleague και δεν πρόκειται να γίνει ο αγώνας παραμονή ή ανήμερα Πρωτοχρονιάς.

Σε κάθε περίπτωση αναμένεται η απόφαση της διοργανώτριας αρχής για το αν θα γίνει δεκτό το αίτημα.

