search
ΣΑΒΒΑΤΟ 27.12.2025 19:13
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

27.12.2025 13:10

Μιχάλης Ζαμπίδης: Ο Iron Mike επιστρέφει στη δράση 10 χρόνια μετά – «Μείνετε συντονισμένοι»

27.12.2025 13:10
zabidis

Την επιστροφή του στη δράση ανακοίνωσε ο Μιχάλης Ζαμπίδης με την ατάκα «ο θρύλος ξυπνά».
Ο 45χρονος GOAT του ελληνικού kickboxing δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες στο κοινό.

Αρκέστηκε να γράψει στη λεζάντα του VIDEO: «Comeback» και στον επίλογο της ανάρτησής του «…μείνετε συντονισμένοι…».

Ο Iron Mike είχε αγωνιστεί για τελευταία φορά στο στιλ του kickboxing τον Ιούνιο του 2015 στο ΣΕΦ. Αντίπαλός του ήταν ο Στιβ Μόξον από την Αυστραλία.

Τέσσερα χρόνια αργότερα, ο Ζαμπίδης είχε αγώνα πυγμαχίας στη Γερμανία όπου επίσης είχε νικήσει.

Διαβάστε επίσης:

Βίρτους Μπολόνια-Ολυμπιακός 94-97: Κλείσιμο με διπλό για το 2025 από τους «ερυθρόλευκους»

Η γρίπη Α «χτύπησε» τον Παναθηναϊκό: Aναβλήθηκε για την Τρίτη το παιχνίδι με το Μαρούσι – Στο… κρεβάτι οκτώ παίκτες

Τουρκία: Άλλες 14 συλλήψεις για το σκάνδαλο με τον παράνομο στοιχηματισμό – Ανάμεσά τους ποδοσφαιριστές

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
nikolouli
ΕΛΛΑΔΑ

Φως στο Τούνελ: Έκτακτη εκπομπή την Τρίτη λόγω των εξελίξεων στην υπόθεση δολοφονίας της Ελένης Παπαδοπούλου

axiro1 (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Φλώρινα: Αγρότες πέταξαν άχυρο και κοπριά έξω από το γραφείο του Βουλευτή της ΝΔ, Σταύρου Παπασωτηρίου

indonesia
ΚΟΣΜΟΣ

Ινδονησία: Τραγικό τέλος για την οικογένεια από την Ισπανία που ναυάγησε – Νεκρός προπονητής της Βαλένθια και τα 3 παιδιά του

thilia aytoktonia (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αιτωλοακαρνανία με αυτοκτονία 59χρονου

kreopwleio
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Σοβαρό εργατικό ατύχημα με 67χρονο κρεοπώλη – Σε κρίσιμη κατάσταση στο Παπαγεωργίου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
liagkas-arnaoutoglou-new
LIFESTYLE

Γιώργος Λιάγκας για Μαρία Αντωνά: «Μεγάλωσαν τα παιδιά μου, δεν κρύβομαι πια» (Video)

vitrina-ekptoseis
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χειμερινές εκπτώσεις: Πότε ξεκινούν και πόσο θα διαρκέσουν

alkotest_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Μπορείς να αρνηθείς αλκοτέστ; - Τι προβλέπει ο ΚΟΚ

bloka new
ΕΛΛΑΔΑ

Οι «στρατηγοί» των αγροτικών μπλόκων

everest_2106_new
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Χάος στην «κορυφή του κόσμου»: γιατί το Έβερεστ κινδυνεύει από τον ίδιο του τον μύθο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 27.12.2025 19:11
nikolouli
ΕΛΛΑΔΑ

Φως στο Τούνελ: Έκτακτη εκπομπή την Τρίτη λόγω των εξελίξεων στην υπόθεση δολοφονίας της Ελένης Παπαδοπούλου

axiro1 (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Φλώρινα: Αγρότες πέταξαν άχυρο και κοπριά έξω από το γραφείο του Βουλευτή της ΝΔ, Σταύρου Παπασωτηρίου

indonesia
ΚΟΣΜΟΣ

Ινδονησία: Τραγικό τέλος για την οικογένεια από την Ισπανία που ναυάγησε – Νεκρός προπονητής της Βαλένθια και τα 3 παιδιά του

1 / 3