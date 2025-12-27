Μιχάλης Ζαμπίδης: Ο Iron Mike επιστρέφει στη δράση 10 χρόνια μετά – «Μείνετε συντονισμένοι»

Την επιστροφή του στη δράση ανακοίνωσε ο Μιχάλης Ζαμπίδης με την ατάκα «ο θρύλος ξυπνά».

Ο 45χρονος GOAT του ελληνικού kickboxing δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες στο κοινό.

Αρκέστηκε να γράψει στη λεζάντα του VIDEO: «Comeback» και στον επίλογο της ανάρτησής του «…μείνετε συντονισμένοι…».

Ο Iron Mike είχε αγωνιστεί για τελευταία φορά στο στιλ του kickboxing τον Ιούνιο του 2015 στο ΣΕΦ. Αντίπαλός του ήταν ο Στιβ Μόξον από την Αυστραλία.

Τέσσερα χρόνια αργότερα, ο Ζαμπίδης είχε αγώνα πυγμαχίας στη Γερμανία όπου επίσης είχε νικήσει.

