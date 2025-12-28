search
28.12.2025 11:48

Αντετοκούνμπο: «Μη μου κάνετε αυτή την ερώτηση, είναι ασέβεια»

28.12.2025 11:48
antetokounmpo-bucks-pacers

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο επέστρεψε στη δράση και οδήγησε τους Μπακς στη νίκη στο Σικάγο επί των Μπουλς. Μετά το τέλος του αγώνα μίλησε στους δημοσιογράφους, δεχόμενος ερώτηση σχετικά με το μέλλον του.

O Greek Freak απάντησε πως είναι εδώ, αποκαλώντας την ερώτηση ασέβεια για τον ίδιο, τους συμπαίκτες και την ομάδα του.

Συγκεκριμένα, είπε:

Είμαι εδώ. Είμαι εδώ. Είμαι εδώ. Μην μου κάνετε αυτή την ερώτηση. Είμαι εδώ. Είναι ασέβεια προς τον εαυτό μου και τους συμπαίκτες μου. Φοράω αυτή τη φανέλα κάθε μέρα. Ασέβεια προς την ομάδα, το προπονητικό μου επιτελείο και όλους τους ανθρώπους που εργάζονται σκληρά για μένα για να έρθουν εδώ και να πουν ‘Δεν θέλω να είμαι εδώ’. Μην μου κάνετε αυτή την ερώτηση. Είμαι εδώ, φοράω τη φανέλα. Και όσο είμαι εδώ θα δίνω τα πάντα, ακόμα και στο τελευταίο δευτερόλεπτο του αγώνα.

Για τη θέση των Μπακς στην Ανατολή και το κάρφωμα με ανεμόμυλο: Είμαστε 11οι στην Ανατολή ή 12οι; Απλώς πρέπει να συνεχίσουμε να βρίσκουμε την ταυτότητά μας. Αν χρειάζεται να γίνουμε λίγο άτακτοι στο τέλος, ας γίνει. Δεν είμαστε οι πρωταθλητές. Γιατί να ‘παίζουμε μέχρι το τέλος και να έχουμε σεβασμό και fair play’, παλεύουμε για τη ζωή μας αυτή τη στιγμή.

Αυτή είναι πραγματική κουβέντα. Είμαι 13 χρόνια στο πρωτάθλημα. Αν συνεχίσουμε να χάνουμε αδερφέ, πιθανότατα η μισή ομάδα δεν θα είναι εδώ, δεν θα μπούμε στα playoffs. Δεν με νοιάζει πραγματικά. Θέλω απλώς να είμαι διαθέσιμος, να είμαι υγιής και να βοηθήσω την ομάδα μου να κερδίσει.

Και αν (σ.σ. το κάρφωμα με ανεμόμυλο) είναι αυτό που πρέπει να συμβεί για να ξυπνήσουν όλοι και να καταλάβουν ότι παλεύουμε για τη ζωή μας και πρέπει να λερώσουμε τα χέρια μας, τότε ας γίνει.

1 / 3