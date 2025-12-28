search
ΔΕΥΤΕΡΑ 29.12.2025 07:19
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

28.12.2025 21:18

Ο Ρονάλντο βράβευσε τον Τζόκοβιτς: «Είναι παράδειγμα για μένα, έχουμε παρόμοια ιστορία»

28.12.2025 21:18
ronaldodjokovic1

Την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου, διεξήχθησαν τα Globe Soccer Awards, μία τελετή, η οποία έχει θεσπιστεί από το 2010. Σε αυτή τη βραδιά βραβεύονται οι καλύτεροι ποδοσφαιριστές, προπονητές και ομάδες από την παγκόσμια ποδοσφαιρική σκηνή. 

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι ρέκορντμαν των βραβείων του καλύτερου παίκτη, έτσι έφτιαξε ο ίδιος ένα βραβείο, το οποίο ονόμασε «Sportsman of the Year» και απευθύνεται στον καλύτερο αθλητή εκτός του ποδοσφαίρου. 

Αυτό το κέρδισε ο Νόβακ Τζόκοβιτς, ο οποίος παρευρέθη στην τελετή για να το παραλάβει από τον δημιουργό του, Κριστιάνο Ρονάλντο. 

Την ώρα της βράβευσης οι δύο μεγάλοι αθλητές είπαν πολύ καλά λόγια ο ένας για τον άλλον. 

Αρχικά ο Πορτογάλος είπε: «Είναι σημαντικό γιατί, όπως γνωρίζετε, είμαι ένα άτομο που κυνηγάει τις προκλήσεις.

Το ποδόσφαιρο είναι η ζωή μας, η ζωή μου. Αλλά για μένα, ο αθλητισμός σημαίνει κάτι περισσότερο από απλό ποδόσφαιρο.

Για μένα, είναι μια νέα εποχή, ήρθε η ώρα να ανοίξουμε το μυαλό μας σε άλλα αθλήματα, γι’ αυτό δημιούργησα αυτό το βραβείο.

Ο κόσμος πρέπει να δει διαφορετικά πράγματα τεράστιας ποιότητας.

 Λατρεύω το ποδόσφαιρο, αλλά μου αρέσουν και άλλα αθλήματα και προσωπικότητες. Μαθαίνω από άλλους ανθρώπους, από άλλα αθλήματα.

Είναι πάντα καλό να μαθαίνεις από άλλα πράγματα. Όταν δημιουργήσαμε αυτό το βραβείο, το σκεφτήκαμε αυτό, δημιουργώντας μια νέα εποχή.

Για μένα, είναι μεγάλη μου χαρά. Είναι η πρώτη φορά που απονέμεται αυτό το βραβείο και για μένα, είναι φανταστικό που είμαι μέρος του».

Ο Σέρβος απάντησε: «Το να βρίσκομαι εδώ είναι προνόμιο και τιμή, το να παραλαμβάνω το βραβείο από έναν ακόμη θρύλο του αθλητισμού είναι ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα.

Δεν το περίμενα. Είμαι μεγάλος οπαδός του ποδοσφαίρου, ήρθα εδώ για να γιορτάσω μια απίστευτη χρονιά, δεν θα μπορούσα να είμαι πιο χαρούμενος». 

Ο Ρονάλντο ολοκλήρωσε:  «Δεν θέλω να μιλήσω πολύ, προτιμώ να μιλάει. Αλλά για μένα, είναι παράδειγμα. Όταν είσαι παράδειγμα, τα τρόπαια έρχονται φυσικά.

Για μένα, είναι παράδειγμα, μακροζωία, έχουμε παρόμοια ιστορία… Για μένα, είναι παράδειγμα για όλες τις γενιές. Το αξίζει».

Διαβάστε επίσης:

Νικ Κύργιος: Επικράτησε της Αρίνα Σαμπαλένκα στη «Μάχη των Φύλων» με 2-0 σετ

Αντετοκούνμπο: «Μη μου κάνετε αυτή την ερώτηση, είναι ασέβεια»

Μιχάλης Ζαμπίδης: Ο Iron Mike επιστρέφει στη δράση 10 χρόνια μετά – «Μείνετε συντονισμένοι»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
pyrosbestiki new
ΕΛΛΑΔΑ

Γαλάτσι: Φωτιά έξω από κτίριο στην οδό Δροσοπούλου: Κάηκαν δύο ΙΧ και τρεις μηχανές (video)

ioanna liouta
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Τι αφήνει πίσω της η χρονιά και τι μας περιμένει το 2026

police-turkey-new
ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Επτά αστυνομικοί τραυματίες σε συμπλοκή με μαχητές του ISIS

bardot
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Η κρυμμένη Μπριζίτ Μπαρντό

b_56393_2
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Το Τεστ» του Τζόρντι Βαγιέχο Ντουάρι

Δείτε όλες τις ειδήσεις
karustianou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σε άλλη «πίστα» η Καρυστιανού

ronaldodjokovic1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Ρονάλντο βράβευσε τον Τζόκοβιτς: «Είναι παράδειγμα για μένα, έχουμε παρόμοια ιστορία»

liagkas-arnaoutoglou-new
LIFESTYLE

Γιώργος Λιάγκας για Μαρία Αντωνά: «Μεγάλωσαν τα παιδιά μου, δεν κρύβομαι πια» (Video)

stamatis_malelis
MEDIA

Σταμάτης Μαλέλης: «Θα έβαζα ψυχαγωγική εκπομπή να χτυπήσει στα ίσα τη Γερμανού»

gripi
ΥΓΕΙΑ

Γρίπη Α: Συναγερμός από την αύξηση των κρουσμάτων - Ποιες είναι οι επικίνδυνες επιπλοκές

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 29.12.2025 07:14
pyrosbestiki new
ΕΛΛΑΔΑ

Γαλάτσι: Φωτιά έξω από κτίριο στην οδό Δροσοπούλου: Κάηκαν δύο ΙΧ και τρεις μηχανές (video)

ioanna liouta
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Τι αφήνει πίσω της η χρονιά και τι μας περιμένει το 2026

police-turkey-new
ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Επτά αστυνομικοί τραυματίες σε συμπλοκή με μαχητές του ISIS

1 / 3