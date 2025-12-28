Ο Ρονάλντο βράβευσε τον Τζόκοβιτς: «Είναι παράδειγμα για μένα, έχουμε παρόμοια ιστορία»

Την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου, διεξήχθησαν τα Globe Soccer Awards, μία τελετή, η οποία έχει θεσπιστεί από το 2010. Σε αυτή τη βραδιά βραβεύονται οι καλύτεροι ποδοσφαιριστές, προπονητές και ομάδες από την παγκόσμια ποδοσφαιρική σκηνή.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι ρέκορντμαν των βραβείων του καλύτερου παίκτη, έτσι έφτιαξε ο ίδιος ένα βραβείο, το οποίο ονόμασε «Sportsman of the Year» και απευθύνεται στον καλύτερο αθλητή εκτός του ποδοσφαίρου.

Αυτό το κέρδισε ο Νόβακ Τζόκοβιτς, ο οποίος παρευρέθη στην τελετή για να το παραλάβει από τον δημιουργό του, Κριστιάνο Ρονάλντο.

Την ώρα της βράβευσης οι δύο μεγάλοι αθλητές είπαν πολύ καλά λόγια ο ένας για τον άλλον.

Αρχικά ο Πορτογάλος είπε: «Είναι σημαντικό γιατί, όπως γνωρίζετε, είμαι ένα άτομο που κυνηγάει τις προκλήσεις.

Το ποδόσφαιρο είναι η ζωή μας, η ζωή μου. Αλλά για μένα, ο αθλητισμός σημαίνει κάτι περισσότερο από απλό ποδόσφαιρο.

Για μένα, είναι μια νέα εποχή, ήρθε η ώρα να ανοίξουμε το μυαλό μας σε άλλα αθλήματα, γι’ αυτό δημιούργησα αυτό το βραβείο.

Ο κόσμος πρέπει να δει διαφορετικά πράγματα τεράστιας ποιότητας.

Λατρεύω το ποδόσφαιρο, αλλά μου αρέσουν και άλλα αθλήματα και προσωπικότητες. Μαθαίνω από άλλους ανθρώπους, από άλλα αθλήματα.

Είναι πάντα καλό να μαθαίνεις από άλλα πράγματα. Όταν δημιουργήσαμε αυτό το βραβείο, το σκεφτήκαμε αυτό, δημιουργώντας μια νέα εποχή.

Για μένα, είναι μεγάλη μου χαρά. Είναι η πρώτη φορά που απονέμεται αυτό το βραβείο και για μένα, είναι φανταστικό που είμαι μέρος του».

Ο Σέρβος απάντησε: «Το να βρίσκομαι εδώ είναι προνόμιο και τιμή, το να παραλαμβάνω το βραβείο από έναν ακόμη θρύλο του αθλητισμού είναι ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα.

Δεν το περίμενα. Είμαι μεγάλος οπαδός του ποδοσφαίρου, ήρθα εδώ για να γιορτάσω μια απίστευτη χρονιά, δεν θα μπορούσα να είμαι πιο χαρούμενος».

Ο Ρονάλντο ολοκλήρωσε: «Δεν θέλω να μιλήσω πολύ, προτιμώ να μιλάει. Αλλά για μένα, είναι παράδειγμα. Όταν είσαι παράδειγμα, τα τρόπαια έρχονται φυσικά.

Για μένα, είναι παράδειγμα, μακροζωία, έχουμε παρόμοια ιστορία… Για μένα, είναι παράδειγμα για όλες τις γενιές. Το αξίζει».

Διαβάστε επίσης:

Νικ Κύργιος: Επικράτησε της Αρίνα Σαμπαλένκα στη «Μάχη των Φύλων» με 2-0 σετ

Αντετοκούνμπο: «Μη μου κάνετε αυτή την ερώτηση, είναι ασέβεια»

Μιχάλης Ζαμπίδης: Ο Iron Mike επιστρέφει στη δράση 10 χρόνια μετά – «Μείνετε συντονισμένοι»