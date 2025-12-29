Ταϊβάν: Πολεμικά παιχνίδια του Πεκίνου για την… «επανένωση» – Θα αντιδράσουμε σε συνθήκες απειλής, λέει η Ταϊπέι

Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Πεκίνου και Ταϊπέι με τις στρατιωτικές ασκήσεις με την ονομασία «Αποστολή Δικαιοσύνη 2025» που πραγματοποιεί η Κίνα, σύμφωνα με αναφορές, με πραγματικά πυρά. Η Ταϊπέι προειδοποίησε με αντίδραση σε περίπτωση απειλής.

Το Πεκίνο δήλωσε ότι είχε αναπτύξει στρατεύματα, πολεμικά πλοία, μαχητικά αεροσκάφη και πυροβολικό για τις ασκήσεις «Αποστολή Δικαιοσύνης 2025» για την περικύκλωση του νησιού, τη διεξαγωγή πραγματικών πυρών και προσομοιωτικών επιθέσεων σε χερσαίους και θαλάσσιους στόχους, καθώς και ασκήσεις για τον αποκλεισμό των κύριων λιμανιών της Ταϊβάν.

"The use of the 'Justice Mission 2025' code name emphasizes the legitimacy and legality of our military actions. The drills aim to safeguard national sovereignty and territorial integrity, and to protect the safety and well-being of all Chinese people, including Taiwan… https://t.co/QzFWVvFZ8d pic.twitter.com/272ltb9PvI — China Daily (@ChinaDaily) December 29, 2025

«Οποιαδήποτε πρόκληση για το ζήτημα της Ταϊβάν σίγουρα θα αντιμετωπιστεί με σθεναρή αντεπίθεση από την κινεζική πλευρά» δήλωσε εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών.

Ερωτηθείς για «πολεμικά παιχνίδια» γύρω από την Ταϊβάν, με αφορμή κινεζικές ασκήσεις γύρω από το νησί ο Κινέζος αξιωματούχος σημείωσε ότι η «εθνική κυριαρχία και ασφάλεια και εδαφική ακεραιότητα της Κίνας είναι αδιάλειπτη».

«Οποιαδήποτε απόπειρα μπλοκαρίσματος της ”επανένωσης” της Κίνας θα αποτύχει» διεμήνυσε, στον απόηχο του αμερικανικού εξοπλιστικού προγράμματος μαμούθ στην Ταϊβάν.

China kicks off snap exercise in Taiwan Strait dubbed Justice Mission 2025. Multiple branches of the PLA involved, including Navy, Air Force, Rocket Force, drones



Forces are to approach Taiwan from multiple directions, have rapid maneuvers, and simulate blockade & control ops pic.twitter.com/mpY4QZiVQ1 — Think BRICS (@RealBRICSnews) December 29, 2025

Οι ασκήσεις με πραγματικά πυρά θα συνεχιστούν την Τρίτη σε επτά ζώνες, αριθμός ρεκόρ, που έχουν οριστεί από την Διοίκηση Ναυτικής Ασφάλειας της Κίνας, καθιστώντας τις ασκήσεις τις μεγαλύτερες μέχρι σήμερα σε συνολική κάλυψη και σε περιοχές πιο κοντά στην Ταϊβάν από ό,τι σε προηγούμενες ασκήσεις. Ο στρατός είχε αρχικά δηλώσει ότι οι βολές πυροβολικού θα περιοριστούν σε πέντε ζώνες.

Οι αναλυτές λένε ότι οι ασκήσεις του Πεκίνου θολώνουν ολοένα και περισσότερο τα όρια μεταξύ των τακτικών ασκήσεων στρατιωτικής εκπαίδευσης και αυτού που θα μπορούσε να αποτελέσει σκηνικό για μια επίθεση, μια στρατηγική που αποσκοπεί στο να δώσει στις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους ελάχιστη προειδοποίηση για μια επίθεση.

Ο κινεζικός στρατός δημοσίευσε επίσης ένα βίντεο που απεικονίζει αυτοματοποιημένα ανθρωποειδή ρομπότ, μικρο-drones και οπλισμένα ρομποτικά σκυλιά να επιτίθενται στο νησί, μια φουτουριστική τεχνολογία που η Κίνα δεν έχει παρουσιάσει ποτέ πριν.

Ο Φου Ζενγκγιουάν, ερευνητής στην Ακαδημία Στρατιωτικών Επιστημών του κινεζικού στρατού, δήλωσε στα κρατικά μέσα ενημέρωσης ότι οι ασκήσεις δικαιολογούνταν από ανησυχίες σχετικά με την αύξηση της διαλειτουργικότητας μεταξύ των συστημάτων μάχης της Ταϊβάν και των ΗΠΑ, η οποία, όπως είπε, αυξάνει τον κίνδυνο άμεσης σύγκρουσης μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων.

Υπουργείο Άμυνας Ταϊβάν: Θα αντιδράσουμε άμεσα αν απειληθούμε

Η Ταϊβάν απορρίπτει την κυριαρχία της Κίνας, υποστηρίζοντας ότι μόνο ο λαός της μπορεί να αποφασίσει για το μέλλον του νησιού.

«Οι ένοπλες δυνάμεις μας λειτουργούν με βάση την αρχή της προετοιμασίας για το χειρότερο και πρέπει να λαμβάνουν υπόψη κάθε πιθανό σενάριο», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Χσιέχ Τζιχ-σενγκ, αναπληρωτής αρχηγός του γενικού επιτελείου πληροφοριών στο υπουργείο Άμυνας της Ταϊβάν, όταν ρωτήθηκε για τις ασκήσεις.

«Η διεξαγωγή ασκήσεων με πραγματικά πυρά γύρω από το Στενό της Ταϊβάν… δεν θα αποτελούσε μόνο στρατιωτική πίεση σε εμάς, αλλά θα μπορούσε επίσης να δημιουργήσει πιο σύνθετες προκλήσεις και επιπτώσεις για τη διεθνή κοινότητα και τις γειτονικές χώρες».

«Έχουμε εξουσιοδοτήσει τα στρατεύματα της πρώτης γραμμής να αντιδράσουν ανάλογα σε συνθήκες απειλής» προειδοποίησε το υπουργείο Άμυνας.

«Τα κινεζικά γυμνάσια πραγματοποιούνται και στα χωρικά ύδατα της Ταϊβάν, εντός των 12 ναυτικών μιλίων» τονίζεται.

«Ο χρόνος μεταξύ της εκπαίδευσης και των γυμνασίων της Κίνας έχει μειωθεί, εντείνοντας την πίεση, αλλά ο στρατός της Ταϊβάν έχει προσαρμόσει την εκπαίδευση και τα επιχειρησιακά μοντέλα του για να αντιδράσει αποτελεσματικά».

Έως τις 9 το πρωί (ώρα Ελλάδας) οι αρχές της Ταϊβάν εντόπισαν 14 σκάφη της κινεζικής ακτοφυλακής και 89 κινεζικά στρατιωτικά αεροσκάφη, με τα 67 να εισέρχονται στην περιοχή αντίδρασης της Ταϊβάν.

According to live AIS data from @MarineTraffic, several China Coast Guard vessels are still conducting their "law enforcement patrols" north of Taipei as part of the "Justice Mission 2025" joint exercises around Taiwan. pic.twitter.com/hvGLoDeFtR — Taiwan Security Monitor (@TaiwanMonitor) December 29, 2025

Ο πρωθυπουργός της Ταϊβάν Τσο Τζουνγκ Τάι, κάλεσε την Κίνα να σταματήσει αμέσως τα γυμνάσια, και να διασφαλίσει την ασφάλεια όλων των αεροσκαφών και ελικοπτέρων στην περιοχή, δηλώνοντας ότι στην αντίθετη περίπτωση η Κίνα «θα καταστεί διεθνής παρίας».

Ο Τσο ζήτησε από την κοινή γνώμη της Ταϊβάν να επαγρυπνεί, καθώς η Κίνα δοκιμάζει ό,τι θα μπορούσε να διαιρέσει τον λαό.

Οι ασκήσεις ξεκίνησαν 11 ημέρες αφότου οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν πωλήσεις όπλων αξίας 11,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Ταϊβάν, το μεγαλύτερο πακέτο όπλων που έχει ποτέ παραδοθεί στο νησί, προκαλώντας διαμαρτυρία από το υπουργείο Άμυνας της Κίνας και προειδοποιήσεις ότι ο στρατός θα «λάβει δυναμικά μέτρα» σε απάντηση.

«Αυτοί (η Κίνα) στέλνουν ένα ισχυρό μήνυμα για εξωτερική παρέμβαση», δήλωσε ο Chieh Chung, ερευνητής στο Ινστιτούτο Εθνικής Άμυνας και Έρευνας Ασφάλειας της Ταϊβάν, επισημαίνοντας τον τρόπο με τον οποίο η Κίνα είχε «διακόψει εντελώς» τις αεροπορικές και θαλάσσιες συνδέσεις με την Ιαπωνία για τρεις ζώνες στα βόρεια της Ταϊβάν.

Η κυβέρνηση της Ταϊβάν καταδίκασε τις ασκήσεις, ενώ το υπουργείο Άμυνας δημοσίευσε ένα βίντεο στο Facebook που παρουσίαζε διάφορα όπλα, συμπεριλαμβανομένων των πυραυλικών συστημάτων HIMARS αμερικανικής κατασκευής, ενός εξαιρετικά κινητού συστήματος πυροβολικού με βεληνεκές περίπου 300 χλμ. (186 μίλια) που θα μπορούσε να χτυπήσει παράκτιους στόχους στη νότια επαρχία Φουτζιάν της Κίνας, στην άλλη πλευρά του Πορθμού της Ταϊβάν, σε περίπτωση σύγκρουσης.

Η ακτοφυλακή του νησιού δήλωσε ότι είχε αναπτύξει μεγάλα πλοία για να αντιμετωπίσει τα κινεζικά σκάφη της ακτοφυλακής κοντά στα ύδατά της και συντονιζόταν με τον στρατό για να ελαχιστοποιήσει τον αντίκτυπο των ασκήσεων στις θαλάσσιες διαδρομές και τα αλιευτικά πεδία.

Ταϊβάν: Χιλιάδες επιβάτες πτήσεων θα επηρεαστούν

Οι στρατιωτικές ασκήσεις της Κίνας γύρω από την Ταϊβάν θα επηρεάσουν περισσότερους από 100.000 επιβάτες σε προγραμματισμένες διεθνείς πτήσεις και περίπου 6.000 επιβάτες εσωτερικών αεροπορικών μεταφορών την Τρίτη, ανέφερε το υπουργείο Μεταφορών της Ταϊβάν σε ανακοίνωσή του τη Δευτέρα.

Οι αρχές θα εκτρέψουν τις διεθνείς πτήσεις μακριά από επικίνδυνες περιοχές ή θα ανακοινώσουν εναλλακτικές διαδρομές για να διασφαλίσουν την ασφάλεια της εναέριας κυκλοφορίας, ανέφερε η ανακοίνωση.

Η επίδειξη δύναμης μεγάλης κλίμακας καταγράφεται επίσης έπειτα από εβδομάδες εντάσεων και διπλωματικής διένεξης ανάμεσα στο Πεκίνο και το Τόκιο όσον αφορά τη νήσο, αφού η νέα πρωθυπουργός Σανάε Τακαΐτσι άφησε να εννοηθεί τον Νοέμβριο πως η χώρα της θα επενέβαινε στρατιωτικά σε περίπτωση επίθεσης στην Ταϊβάν, μια δήλωση που προκάλεσε οργή στο Πεκίνο.

