ΚΟΣΜΟΣ

29.12.2025 18:13

Τραμπ: «Σοκαρισμένος και εξοργισμένος» για την απόπειρα επίθεσης στην κατοικία του Πούτιν

29.12.2025 18:13
trump putin 8876- new

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι είχε μια «καλή και πολύ παραγωγική» τηλεφωνική συνομιλία με τον Ρώσο ηγέτη Βλαντιμίρ Πούτιν.

Η επικοινωνία πραγματοποιήθηκε μία ημέρα μετά τη συνάντηση του Τραμπ με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Μαρ-α-Λάγκο, όπου συζητήθηκε η πορεία του πολέμου. Ωστόσο, έπειτα από περίπου τρεις ώρες συνομιλιών, καμία από τις δύο πλευρές δεν ανακοίνωσε κάποιο σημαντικό αποτέλεσμα.

Ωστόσο, σύμφωνα με το Κρεμλίνο, ο Τραμπ ήταν «σοκαρισμένος και εξοργισμένος» από την φερόμενη απόπειρα επίθεσης στην κατοικία του Πούτιν, σύμφωνα με τον Γιούρι Ουσάκοφ, βοηθό του Ρώσου προέδρου.

«Ο Πούτιν επέστησε την προσοχή του ομολόγου του στο γεγονός ότι, σχεδόν αμέσως μετά από αυτό που η αμερικανική πλευρά θεωρεί επιτυχημένο γύρο διαπραγματεύσεων στο Μαρ-α-Λάγκο, το καθεστώς του Κιέβου εξαπέλυσε τρομοκρατική επίθεση, χρησιμοποιώντας μεγάλης κλίμακας μη επανδρωμένα αεροσκάφη μεγάλου βεληνεκούς, στην ρωσική προεδρική κατοικία στην περιοχή του Νόβγκοροντ», είπε.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου παρείχε επίσης λεπτομέρειες για τη νέα τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ των ηγετών της Ρωσίας και των ΗΠΑ:

  • Η Ρωσία θεωρεί τις προτάσεις διευθέτησης της Ουκρανίας ανοιχτές σε ερμηνείες, επιτρέποντάς της να αποφύγει τις υποχρεώσεις της.
  • Η θέση της Ρωσίας θα επανεξεταστεί σε μια σειρά από συμφωνίες που έχουν επιτευχθεί προηγουμένως με τις ΗΠΑ και αποφάσεις για τις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία.
  • Ο Τραμπ ενημέρωσε τον Πούτιν για ορισμένα από τα αποτελέσματα που πέτυχε η ομάδα του Ζελένσκι.
  • Στη συνομιλία του με τον Τραμπ, ο Πούτιν τόνισε ότι η Ρωσία σκοπεύει να συνεργαστεί στενά και καρποφόρα με τις ΗΠΑ για την επίτευξη ειρήνης.

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν είπε στον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ ότι η Μόσχα θα επανεξετάσει τη θέση της στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις μετά την επίθεση που λέει ότι εξαπέλυσε η Ουκρανία με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε μια από τις προεδρικές κατοικίες του, ανακοίνωσε το Κρεμλίνο.

Η Ουκρανία διαψεύδει τις ανακοινώσεις της Ρωσίας ότι 91 μη επανδρωμένα αεροσκάφη επιτέθηκαν σε μία από τις κατοικίες του Πούτιν στη βόρεια Ρωσία και κατηγορεί τη Μόσχα ότι επιχειρεί να υπονομεύσει τις συνομιλίες.

Ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ είπε ότι ο Πούτιν και ο Τραμπ μίλησαν τηλεφωνικά και ο Ρώσος πρόεδρος ενημερώθηκε λεπτομερώς από τον Ρεπουμπλικάνο ομόλογό του και τους υψηλόβαθμους συμβούλους του για τις διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία.

Η Ρωσία σκοπεύει να συνεχίσει να συνεργάζεται με τις ΗΠΑ ώστε να επιτευχθεί ειρήνη, όμως θα επανεξετάσει τη θέση της, τόνισε ο Ουσακόφ.

