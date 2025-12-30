ΗΠΑ: Συγκρότημα τζαζ ακύρωσε τις εμφανίσεις του στο Κέντρο Κένεντι επειδή μετονομάστηκε σε «Κέντρο Τραμπ-Κένεντι»

Ένα γκρουπ της τζαζ ανακοίνωσε χθες Δευτέρα ότι ακυρώνει τις εμφανίσεις του την παραμονή της Πρωτοχρονιάς στο Κέντρο Κένεντι, το τελευταίο συγκρότημα που ματαιώνει εμφάνισή του στο ίδρυμα τέχνης της Ουάσινγκτον μετά τη μετονομασία του σε “Κέντρο Τραμπ-Κένεντι“, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το σύνολο τζαζ Cookers.

«Η τζαζ γεννήθηκε από αγώνες και από μια αδιάκοπη επιμονή στην ελευθερία: την ελευθερία της σκέψης, της έκφρασης και της ανθρώπινης φωνής. Μερικοί από εμάς φτιάχνουμε αυτή τη μουσική εδώ και πολλές δεκαετίες και αυτή η ιστορία μας διαμορφώνει ακόμα», ανέφεραν οι Cookers.

Το κέντρο δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό της ακύρωσης.

Ο Ρίτσαρντ Γκρένελ, μακροχρόνιος σύμμαχος του προέδρου, τον οποίο ο Τραμπ ονόμασε πρόεδρο του κέντρου, χαρακτήρισε τέτοιες ακυρώσεις «πολιτικό κόλπο».

Η ακύρωση έρχεται να προστεθεί σε μια αυξανόμενη λίστα ακυρώσεων από τότε που ανακοινώθηκε η αλλαγή ονόματος αυτό τον μήνα από το διοικητικό συμβούλιο του Κέντρου, το οποίο ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος γέμισε με συμμάχους νωρίτερα φέτος.

Μια συναυλία τζαζ την παραμονή των Χριστουγέννων ακυρώθηκε την περασμένη εβδομάδα με τον παρουσιαστή της παράστασης, τον μουσικό Τσακ Ρεντ, να την αποδίδει στην αλλαγή ονόματος.

Οι New York Times ανέφεραν ότι η Doug Varone and Dancers, μια ομάδα χορευτών της Νέας Υόρκης, απέσυρε δύο παραστάσεις του Απριλίου.

Οι Δημοκρατικοί χαρακτήρισαν παράνομη την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Κέντρου Κένεντι να προσθέσει το όνομα του Τραμπ στο ίδρυμα, ενώ η οικογένεια του Τζον Φ. Κένεντι κατήγγειλε την κίνηση ως υπονόμευση της κληρονομιάς του δολοφονημένου προέδρου.

Το διοικητικό συμβούλιο ψήφισε να μετονομαστεί ο χώρος τέχνης σε “Κέντρο Παραστατικών Τεχνών Ντόναλντ Τραμπ και Τζον Φ. Κένεντι” ή Κέντρο Τραμπ-Κένεντι εν συντομία.

Ο Τραμπ επιθυμεί να βάλει τη σφραγίδα του στην Ουάσινγκτον και το όνομά του σε κτίρια κατά τη δεύτερη θητεία του.

Οι επικριτές του λένε ότι έχει θέσει σε κίνδυνο τους θεσμούς τοποθετώντας ανθρώπους του και απειλώντας με διακοπή της χρηματοδότησης.

