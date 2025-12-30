Axios: Ο Τραμπ πίεσε τον Νετανιάχου για τη Δυτική Όχθη – Σταμάτα τις προκλήσεις, ρίξε τους τόνους

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και οι στενοί του συνεργάτες ζήτησαν από τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου να αλλάξει τις πολιτικές του Ισραήλ στη Δυτική Όχθη, κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους τη Δευτέρα στον Λευκό Οίκο, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο και μια πρόσθετη πηγή με άμεση γνώση των συνομιλιών, που επικαλείται το Axios.

Η παρέμβαση αυτή θεωρείται σημαντική, καθώς η κατάσταση ασφαλείας στη Δυτική Όχθη έχει επιδεινωθεί δραματικά, την ώρα που πολλές δυτικές κυβερνήσεις καταγγέλλουν ανοιχτά τις ισραηλινές πολιτικές. Πρόκειται για την πρώτη φορά στη δεύτερη θητεία του Τραμπ που ο ίδιος και η ομάδα του παρεμβαίνουν εκτενώς στο ζήτημα της πολιτικής στη Δυτική Όχθη σε απευθείας συζήτηση με τον Νετανιάχου.

Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, ο Λευκός Οίκος εκτιμά ότι μια βίαιη κλιμάκωση στη Δυτική Όχθη θα υπονόμευε τις προσπάθειες εφαρμογής της συμφωνίας για τη Γάζα και θα περιέπλεκε την επέκταση των Συμφωνιών του Αβραάμ πριν από τη λήξη της θητείας Τραμπ.

Τα τελευταία τρία χρόνια, η κυβέρνηση Νετανιάχου έχει προωθήσει πολιτικές που, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, αποδυνάμωσαν την Παλαιστινιακή Αρχή, περιόρισαν δραστικά τη χρηματοδότησή της, επέκτειναν σημαντικά τους εποικισμούς, νομιμοποίησαν φυλάκια, εκτόπισαν βίαια παλαιστινιακές κοινότητες και προχώρησαν σε βήματα που παραπέμπουν σε de facto προσάρτηση. Στη συνάντηση, ο Τραμπ και οι συνεργάτες του εξέφρασαν ανησυχία και κάλεσαν τον Νετανιάχου να αποφύγει προκλητικές ενέργειες και να «ρίξει τους τόνους».

Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ανέπτυξε τις ανησυχίες του για το Ιράν και τη Χεζμπολάχ, υποστηρίζοντας ότι επιχειρούν να ανασυγκροτήσουν τις στρατιωτικές τους δυνατότητες, ιδίως σε ό,τι αφορά πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς. Ο Τραμπ κατέστησε σαφές δημοσίως ότι νέα στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν παραμένουν στο τραπέζι.

Παρά τις διαφωνίες με την ομάδα Τραμπ για την εφαρμογή της συμφωνίας στη Γάζα, ο Νετανιάχου φέρεται να συμφώνησε να κινηθεί προς τη δεύτερη φάση της. Παράλληλα, αποδέχθηκε το αίτημα του Αμερικανού προέδρου να επανεκκινήσει συνομιλίες με τη Συρία με στόχο μια πιθανή συμφωνία ασφαλείας.

Σε κοινή συνέντευξη Τύπου μετά τη συνάντηση, ο Τραμπ δήλωσε: «Είχαμε μια συζήτηση, μεγάλη συζήτηση, για πολλή ώρα για τη Δυτική Όχθη. Δεν θα έλεγα ότι συμφωνούμε 100%, αλλά θα καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα για τη Δυτική Όχθη».

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το ζήτημα τέθηκε τόσο στην πρωινή προπαρασκευαστική συνάντηση του Νετανιάχου με τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, τον Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ, όσο και στη μεταγενέστερη συνάντηση με τον ίδιο τον Τραμπ. Οι Αμερικανοί έθεσαν ζητήματα βίας εποίκων κατά Παλαιστινίων αμάχων, οικονομικής αστάθειας της Παλαιστινιακής Αρχής και επέκτασης των ισραηλινών οικισμών, υπογραμμίζοντας ότι η αλλαγή πορείας είναι κρίσιμη για την αποκατάσταση των σχέσεων του Ισραήλ με την Ευρώπη και, δυνητικά, για τη διεύρυνση των Συμφωνιών του Αβραάμ.

Όπως ανέφερε πηγή με γνώση των συζητήσεων, ο Νετανιάχου «μίλησε πολύ έντονα κατά της βίας των εποίκων και είπε ότι θα λάβει περισσότερα μέτρα». Ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε να σχολιάσει τις ιδιωτικές συνομιλίες, ωστόσο, υπενθυμίζεται ότι τον Σεπτέμβριο, ο Τραμπ εμπόδισε τον Νετανιάχου να προσαρτήσει τμήματα της Δυτικής Όχθης ως αντίποινα για την κύμα αναγνώρισης του κράτους της Παλαιστίνης από ευρωπαϊκές χώρες. Ωστόσο, δεν πήρε θέση σχετικά με τις ευρύτερες πολιτικές του Ισραήλ στην περιοχή.

