Nestlé: Το ερωτικό σκάνδαλο του CEO που οδηγεί στην απόλυση 16.000 ανθρώπων

Κάπως σαν το φαινόμενο της πεταλούδας, μια «παράνομη» ερωτική σχέση μέσα στη Nestlé, οδηγεί στην απομάκρυνση 16.000 ανθρώπων από την εταιρεία.

Ο λόγος για μια «μη δηλωμένη» σχέση που αρχικά οδήγησε στην αιφνίδια απομάκρυνση του διευθύνοντος συμβούλου Laurent Freixe και λειτούργησε ως καταλύτης για μια ευρύτερη αναδιάρθρωση στη μεγαλύτερη εταιρεία τροφίμων και ποτών στον κόσμο.

Laurent Freixe / Photo: Nestlé

Ο Freixe απολύθηκε τον Σεπτέμβριο, μετά από δεύτερη έρευνα που κατέληξε ότι παραβίασε τον κώδικα δεοντολογίας μη αποκαλύπτοντας σχέση με άμεση υφισταμένη του.

Η σχέση είχε προκαλέσει έντονες τριβές στην ανώτατη διοίκηση κατά τη σύντομη, δωδεκάμηνη θητεία του. Το σημείο καμπής ήταν η προαγωγή στελέχους μάρκετινγκ από την παλιά ομάδα του Freixe σε καίρια θέση υπό τον επικεφαλής της Nestlé στις ΗΠΑ, Steve Presley. Παρότι ο Presley προτιμούσε άλλους υποψηφίους, προχώρησε στην προαγωγή κατόπιν αιτήματος του Freixe, γεγονός που προκάλεσε απορίες λόγω της σχετικής απειρίας της.

Steve Presley / Photo: Nestlé

Στη συνέχεια, διαπιστώθηκε ότι η αμοιβή της είχε αυξηθεί, εξέλιξη που αιφνιδίασε τον Presley, ενώ μέλη της ομάδας του άρχισαν να υποψιάζονται ότι το στέλεχος ενημέρωνε απευθείας τον Freixe για εσωτερικές συζητήσεις. Οι υποψίες αυτές κλιμάκωσαν τη δυσπιστία και επιδείνωσαν τη σύγκρουση μεταξύ των δύο ανδρών. Τον Απρίλιο, μετά από συνάντηση στα κεντρικά γραφεία, συμφωνήθηκε ότι η συνεργασία τους είχε διαρραγεί και ο Presley αποχώρησε από την εταιρεία έπειτα από σχεδόν 30 χρόνια.

Ο Freixe ανέλαβε προσωρινά τον ρόλο του Presley, καθιστώντας εκ νέου το ίδιο στέλεχος άμεση υφισταμένη του. Τον Μάιο, η Nestlé έλαβε ανώνυμες καταγγελίες για ευνοϊκή μεταχείριση. Αν και η αρχική εσωτερική έρευνα δεν επιβεβαίωσε τις καταγγελίες, η συνέχιση των παραπόνων οδήγησε σε δεύτερη έρευνα από εξωτερική νομική εταιρεία, η οποία κατέληξε στην απόλυση του Freixe χωρίς αποζημίωση.

Η υπόθεση ανέδειξε ζητήματα εταιρικής διακυβέρνησης σε μια περίοδο κατά την οποία η Nestlé αντιμετωπίζει πιέσεις από μεταβαλλόμενες καταναλωτικές συνήθειες, πληθωρισμό και εμπορικές εντάσεις. Η μετοχή της έχει υποχωρήσει πάνω από 20% την τελευταία πενταετία, ενώ ανταγωνιστές με πιο περιορισμένο χαρτοφυλάκιο συχνά εμφανίζονται πιο αποδοτικοί.

Τη διοίκηση ανέλαβε ο Philipp Navratil, πρώην επικεφαλής της Nespresso, ο οποίος ανακοίνωσε άμεσα περικοπή 16.000 θέσεων εργασίας και αυστηρότερη σύνδεση αμοιβών και απόδοσης.

Δήλωσε ότι καμία μάρκα δεν θεωρείται δεδομένη και ότι ακόμη και ιστορικά brands μπορεί να εξεταστούν για πώληση.

Philipp Navratil/ Photo: YouTube

Παράλληλα, τη θέση του προέδρου ανέλαβε ο Pablo Isla, πρώην διευθύνων σύμβουλος της Inditex, ιδιοκτήτριας της Zara, σε έναν σπάνιο διορισμό εκτός των τειχών της Nestlé.

Η αλλαγή αυτή σηματοδότησε προσπάθεια επανεκκίνησης, μετά από μια περίοδο εσωτερικών συγκρούσεων και αστάθειας στην κορυφή της εταιρείας.

(Με πληροφορίες από Wall Street Journal)

