search
ΤΡΙΤΗ 30.12.2025 15:59
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.12.2025 10:55

Μεντβέντεφ: «Βρώμικος μπάσταρδος ο Ζελένσκι, θα πρέπει να κρύβεται για το υπόλοιπο της ζωής του» – Ετοιμάζει αντίποινα η Μόσχα

30.12.2025 10:55
medvedev-zelensky

«Βρωμερό μπάσταρδο», χαρακτήρισε τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ, ο οποίος σχολίασε πως ο Ουκρανός πρόεδρος θα πρέπει «να κρύβεται για το υπόλοιπο της ζωής του» μετά τη φερόμενη απόπειρα επίθεσης σε μία από τις κατοικίες του Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Ο βρομερός μπάσταρδος του Κιέβου προσπαθεί να εκτροχιάσει την επίλυση της σύγκρουσης. Θέλει πόλεμο. Λοιπόν, τώρα τουλάχιστον θα πρέπει να παραμείνει κρυμμένος για το υπόλοιπο της άχρηστης ζωής του», έγραψε στο Χ.

Χθες, ο Σεργκέι Λαβρόφ υποστήριξε στους δημοσιογράφους ότι τη νύχτα της 28ης προς 29η Δεκεμβρίου, η Ουκρανία εξαπέλυσε επίθεση με 91 μη επανδρωμένα αεροσκάφη, σε μία από τις κατοικίες του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν στην περιοχή του Νόβγκοροντ. Όλα τα drones ωστόσο καταστράφηκαν από τη ρωσική αεράμυνα, ενώ δεν υπήρξαν αναφορές για θύματα ή ζημιές. Προς το παρόν δεν έχει παρουσιαστεί από τη Μόσχα οπτικό υλικό που να αποδεικνύει τα λεγόμενά τους.

Ο Πούτιν ενημέρωσε μάλιστα τον Τραμπ για το περιστατικό στη χθεσινή τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν, ενώ προειδοποίησε ότι τέτοιες τρομοκρατικές ενέργειες δεν θα μείνουν αναπάντητες.

Ο Τραμπ, εξέφρασε τον θυμό του για την επίθεση, προσθέτοντας ότι τέτοιες κινήσεις δεν θα μπορούσαν να διευκολύνουν τις ειρηνευτικές συνομιλίες.

Από την πλευρά του, ο Ουκρανός πρόεδρος διαψεύδει ότι έγινε η επίθεση.

Πεσκόφ:

Την ίδια ώρα, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, ανέφερε πως η εξέλιξη με την επίθεση στην οικία του Πούτιν, θα σκληρύνει τη στάση της Μόσχας στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία, ενώ πρόσθεσε πως ο ρωσικός στρατός γνωρίζει «πού, πότε και πώς θα απαντήσει».

Αρνήθηκε ωστόσο να απαντήσει πού ήταν ο Πούτιν όταν έγινε η επίθεση. «Όσον αφορά την τοποθεσία του προέδρου, υπό τις τρέχουσες συνθήκες το θέμα αυτό δεν υπόκειται σε δημόσια συζήτηση».

Ο Πεσκόφ χαρακτήρισε «τρελές» τις προσπάθειες των Δυτικών και του Ζελένσκι να βγάλουν «ψεύτικες» τις πληροφορίες για την επίθεση στο σπίτι του Ρώσου προέδρου, ενώ μίλησε και για το κανάλι «ειλικρινούς διαλόγου» που διατηρούν Τραμπ και Πούτιν.

Διαβάστε επίσης:

Nestlé: Το ερωτικό σκάνδαλο του CEO που οδηγεί στην απόλυση 16.000 ανθρώπων

Ένας 25χρονος Ινδός ακτιβιστής θα περπατήσει από τη Μάλτα μέχρι την Ινδία μέσω Ελλάδας στέλνοντας μήνυμα για την κλιματική αλλαγή

Τραμπ: «Σκέφτομαι να πουλήσω F-35 στην Τουρκία»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Papageorgiou
ΕΛΛΑΔΑ

Στρατιώτης αποπέμφθηκε από τις Ειδικές Δυνάμεις επειδή μίλησε σε συγκέντρωση

eurostar 443- new
ΚΟΣΜΟΣ

Χάος στη σήραγγα της Μάγχης: Διακόπηκαν τα δρομολόγια του Eurostar λόγω τεχνικών προβλημάτων – Θα επανέλθουν σταδιακά, ανακοίνωσε η εταιρεία

putin 449- new
ΚΟΣΜΟΣ

«Ο στρατός μας ξέρει πώς και πότε να αντιδράσει», διαμηνύει το Κρεμλίνο, μετά την επίθεση στην κατοικία του Πούτιν

kosmos ellada – 55- new
ΕΛΛΑΔΑ

Κάπα Research: Εφιάλτης το σούπερ μάρκετ – Προβληματισμός για AI και στεγαστική κρίση- Απαξίωση του πολιτικού συστήματος

androulakis_floga_3012_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης στη «Φλόγα»: «Η Πολιτεία έχει χρέος να μη σβήσει η φλόγα της ανθρωπιάς και της αλληλεγγύης» (photos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
govgr-wallet_2912_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Μπλόκα της Τροχαίας: Επιτρέπεται να δείξω το δίπλωμα από το κινητό; - Τι λέει ο νέος ΚΟΚ

karustianou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σε άλλη «πίστα» η Καρυστιανού

planitis-ermis
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Ερμής: Ο πλανήτης που κανονικά... δε θα έπρεπε να υπάρχει

papazisis
LIFESTYLE

Ιωάννης Παπαζήσης: «Έχω φύγει από παράσταση γιατί δεν μπορούσα να ανεχτώ μια συμπεριφορά»

danikas
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Δανίκας και η «Χούντα των Αγροτών» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 30.12.2025 15:55
Papageorgiou
ΕΛΛΑΔΑ

Στρατιώτης αποπέμφθηκε από τις Ειδικές Δυνάμεις επειδή μίλησε σε συγκέντρωση

eurostar 443- new
ΚΟΣΜΟΣ

Χάος στη σήραγγα της Μάγχης: Διακόπηκαν τα δρομολόγια του Eurostar λόγω τεχνικών προβλημάτων – Θα επανέλθουν σταδιακά, ανακοίνωσε η εταιρεία

putin 449- new
ΚΟΣΜΟΣ

«Ο στρατός μας ξέρει πώς και πότε να αντιδράσει», διαμηνύει το Κρεμλίνο, μετά την επίθεση στην κατοικία του Πούτιν

1 / 3