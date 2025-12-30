Μεντβέντεφ: «Βρώμικος μπάσταρδος ο Ζελένσκι, θα πρέπει να κρύβεται για το υπόλοιπο της ζωής του» – Ετοιμάζει αντίποινα η Μόσχα

«Βρωμερό μπάσταρδο», χαρακτήρισε τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ, ο οποίος σχολίασε πως ο Ουκρανός πρόεδρος θα πρέπει «να κρύβεται για το υπόλοιπο της ζωής του» μετά τη φερόμενη απόπειρα επίθεσης σε μία από τις κατοικίες του Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Ο βρομερός μπάσταρδος του Κιέβου προσπαθεί να εκτροχιάσει την επίλυση της σύγκρουσης. Θέλει πόλεμο. Λοιπόν, τώρα τουλάχιστον θα πρέπει να παραμείνει κρυμμένος για το υπόλοιπο της άχρηστης ζωής του», έγραψε στο Χ.

The stinking Kiev bastard is trying to derail the settlement of the conflict. He wants war. Well, now at least he’ll have to stay in hiding for the rest of his worthless life. — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) December 29, 2025

Χθες, ο Σεργκέι Λαβρόφ υποστήριξε στους δημοσιογράφους ότι τη νύχτα της 28ης προς 29η Δεκεμβρίου, η Ουκρανία εξαπέλυσε επίθεση με 91 μη επανδρωμένα αεροσκάφη, σε μία από τις κατοικίες του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν στην περιοχή του Νόβγκοροντ. Όλα τα drones ωστόσο καταστράφηκαν από τη ρωσική αεράμυνα, ενώ δεν υπήρξαν αναφορές για θύματα ή ζημιές. Προς το παρόν δεν έχει παρουσιαστεί από τη Μόσχα οπτικό υλικό που να αποδεικνύει τα λεγόμενά τους.

Ο Πούτιν ενημέρωσε μάλιστα τον Τραμπ για το περιστατικό στη χθεσινή τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν, ενώ προειδοποίησε ότι τέτοιες τρομοκρατικές ενέργειες δεν θα μείνουν αναπάντητες.

Ο Τραμπ, εξέφρασε τον θυμό του για την επίθεση, προσθέτοντας ότι τέτοιες κινήσεις δεν θα μπορούσαν να διευκολύνουν τις ειρηνευτικές συνομιλίες.

Από την πλευρά του, ο Ουκρανός πρόεδρος διαψεύδει ότι έγινε η επίθεση.

Πεσκόφ:

Την ίδια ώρα, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, ανέφερε πως η εξέλιξη με την επίθεση στην οικία του Πούτιν, θα σκληρύνει τη στάση της Μόσχας στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία, ενώ πρόσθεσε πως ο ρωσικός στρατός γνωρίζει «πού, πότε και πώς θα απαντήσει».

Αρνήθηκε ωστόσο να απαντήσει πού ήταν ο Πούτιν όταν έγινε η επίθεση. «Όσον αφορά την τοποθεσία του προέδρου, υπό τις τρέχουσες συνθήκες το θέμα αυτό δεν υπόκειται σε δημόσια συζήτηση».

Ο Πεσκόφ χαρακτήρισε «τρελές» τις προσπάθειες των Δυτικών και του Ζελένσκι να βγάλουν «ψεύτικες» τις πληροφορίες για την επίθεση στο σπίτι του Ρώσου προέδρου, ενώ μίλησε και για το κανάλι «ειλικρινούς διαλόγου» που διατηρούν Τραμπ και Πούτιν.

Διαβάστε επίσης:

Nestlé: Το ερωτικό σκάνδαλο του CEO που οδηγεί στην απόλυση 16.000 ανθρώπων

Ένας 25χρονος Ινδός ακτιβιστής θα περπατήσει από τη Μάλτα μέχρι την Ινδία μέσω Ελλάδας στέλνοντας μήνυμα για την κλιματική αλλαγή

Τραμπ: «Σκέφτομαι να πουλήσω F-35 στην Τουρκία»