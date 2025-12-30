Χάος στη σήραγγα της Μάγχης: Διακόπηκαν τα δρομολόγια του Eurostar λόγω τεχνικών προβλημάτων – Θα επανέλθουν σταδιακά, ανακοίνωσε η εταιρεία

Δρομολόγια της Eurostar από και προς το Λονδίνο μέσω της Μάγχης ακυρώθηκαν δημιουργώντας χάος και ταλαιπωρία στους επιβάτες, ενώ αρχικά είχε ανακοινωθεί αναστολή μέχρι νεωτέρας όλων των υπηρεσιών του σιδηροδρομικού φορέα λόγω προβλήματος στην παροχή ηλεκτροδότησης στη σήραγγα.

Η Getlink, διαχειρίστρια εταιρεία της σήραγγας της Μάγχης, αναμένει «σταδιακή επανέναρξη» της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας στη σήραγγα της Μάγχης από τις 15:00 ώρα Γαλλίας (16:00 Ελλάδας), δήλωσε σε νεότερη ενημέρωση εκπρόσωπος της εταιρείας, μετά την ανακοίνωση της Eurostar για αναστολή των δρομολογίων λόγω τεχνικών προβλημάτων.

INFO BFMTV. Eurostar: une reprise du trafic progressive prévue à partir de 15 heures https://t.co/u43rj0ttnJ — Arnaud Mercier – #Entrepreneur (@arnaudmercier) December 30, 2025

«Υπήρξε ένα περιστατικό σήμερα το πρωί σχετικό με διακοπή ηλεκτροδρότησης για συρμούς στη σήραγγα, διακοπή που απαιτούσε τεχνική παρέμβαση που βρίσκεται σε εξέλιξη στα καλώδια», εξήγησε ο εκπρόσωπος, προσθέτοντας ότι η εταιρεία αναμένει «σταδιακή επανέναρξη της κυκλοφορίας από τις 15:00 ώρα Γαλλίας».

Νωρίτερα η εταιρεία συμβούλευσε τους επιβάτες να αναβάλουν το ταξίδι τους με το τρένο που συνδέει τη Βρετανία και τη Γαλλία και την ευρωπαϊκή ήπειρο.

«Λόγω προβλήματος ηλεκτροδότησης στη σήραγγα της Μάγχης και τεχνικού προβλήματος σε αμαξοστοιχία της Le Shuttle, είναι πιθανό να υπάρξουν μεγάλες καθυστερήσεις σε δρομολόγια να και ακυρώσεις της τελευταίας στιγμής», ανακοίνωσε η Eurostar.

Eurostar tells passengers not to travel due to ‘severe’ delays https://t.co/F3vi4DAH29 — simplyexcess (@simplyexcess) December 30, 2025

«Συνιστούμε σε όλους τους επιβάτες μας να αναβάλουν το ταξίδι τους για μεταγενέστερη ημερομηνία. Παρακαλούμε να μην μεταβείτε στο σταθμό, εκτός αν έχετε ήδη εισιτήριο για να ταξιδέψετε σήμερα», πρόσθεσε η εταιρεία.

BREAKING: Eurostar tells passengers not to travel as they are experiencing issues with the overhead power supply in the Channel Tunnel.https://t.co/5MpePzQTlm



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/hYZNY0M2IL December 30, 2025

Η διακοπή σημειώθηκε σε έναν από τους πιο πολυσύχναστους διεθνείς σιδηροδρομικούς διαδρόμους της Ευρώπης στο αποκορύφωμα της χειμερινής ταξιδιωτικής περιόδου.

Τρένα της Eurostar από το Λονδίνο εξυπηρετούν το Παρίσι, τις Βρυξέλλες, το Άμστερνταμ και το πάρκο Disneyland στο Παρίσι.

Διαβάστε επίσης:

Λαβρόφ: Η Ρωσία διατηρεί τη «στρατηγική πρωτοβουλία» στην Ουκρανία

ΗΠΑ: Συγκρότημα τζαζ ακύρωσε τις εμφανίσεις του στο Κέντρο Κένεντι επειδή μετονομάστηκε σε «Κέντρο Τραμπ-Κένεντι»

Κωνσταντινούπολη: Συγκρούστηκαν δύο αγκυροβολημένα δεξαμενόπλοια (Video)