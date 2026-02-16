Η διάσημη Αψίδα των Ερωτευμένων στην Ιταλία κατέρρευσε ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου

Η φυσική βραχώδης αψίδα που χρησίμευε ως φόντο για αμέτρητες προτάσεις γάμου εξαφανίστηκε στην Αδριατική μετά από καταιγίδα.

Η διάσημη αψίδα των θαλάσσιων στοών στο Sant’Andrea στο Melendugno, στην Απουλία της Ιταλίας, ευρέως γνωστή ως Αψίδα των Ερωτευμένων, κατέρρευσε την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου μετά από ισχυρές καταιγίδες και έντονες βροχοπτώσεις που σάρωσαν τη νότια Ιταλία.

Η βραχώδης αψίδα, ένα από τα πιο γνωστά φυσικά ορόσημα στις ακτές της Αδριατικής, πήρε το όνομά της καθώς χρησίμευε ως φόντο για προτάσεις γάμου, selfies και καρτ ποστάλ, και ήταν ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σύμβολα του Σαλέντο, μιας από τις πιο πολυσύχναστες τουριστικές περιοχές της Ιταλίας.

«Είναι ένα καταστροφικό πλήγμα στην καρδιά», δήλωσε ο δήμαρχος του Melendugno, Maurizio Cisternino. «Ένα από τα πιο διάσημα τουριστικά χαρακτηριστικά της ακτογραμμής μας και ολόκληρης της Ιταλίας έχει εξαφανιστεί».

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, οι ισχυροί άνεμοι, η τρικυμιώδης θάλασσα και οι έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών αποδυνάμωσαν προοδευτικά τη βραχώδη δομή μέχρι την τελική της κατάρρευση το Σάββατο. Πρόκειται για τη σημαντικότερη ζημιά που προκλήθηκε από τη διάβρωση των ακτών στο τοπίο του Σαλέντο.

«Η φύση έχει ανατραπεί: αυτό που υπήρχε πριν από 30 χρόνια δεν υπάρχει πια. Πρέπει να βρούμε τους πόρους για μια οργανική παρέμβαση», πρόσθεσε ο Cisternino.

«Είναι σαν κηδεία», δήλωσε ο σύμβουλος τουρισμού του Melendugno, Francesco Stella.

Οι μεσογειακοί κυκλώνες, γνωστοί ως medicane, συμπεριλαμβανομένου του κυκλώνα Χάρι που χτύπησε τον Ιανουάριο, έχουν καταστρέψει λιμάνια, σπίτια και δρόμους, αναδιαμορφώνοντας τη δομή των ακτών. Οι Medicane είναι συστήματα θερμού πυρήνα που καταγράφονται ολοένα και πιο συχνά στη Μεσόγειο, λόγω της αύξησης της θερμοκρασίας της θάλασσας που συνδέεται με την κλιματική έκτακτη ανάγκη.

«Με τη Μεσόγειο [να βιώνει] ένα από τα πιο ζεστά χρόνια που έχουν καταγραφεί ποτέ, το 2025, οι θερμότερες θάλασσες υπερφορτώνουν την ατμόσφαιρα και τροφοδοτούν ακραία φαινόμενα», δήλωσε ο Christian Mulder, καθηγητής οικολογίας και κλιματικής έκτακτης ανάγκης στο Πανεπιστήμιο της Κατάνια στη Σικελία.

Η καταστροφική δύναμη αυτών των κυκλώνων, με ανέμους που ξεπερνούν τα 97 χλμ./ώρα και θάλασσες που φτάνουν σε κύματα ύψους έως και 15 μέτρων, έχει αφήσει πίσω της ένα μακρύ ίχνος καταστροφής, καταστρέφοντας λιμάνια, καταστρέφοντας σπίτια, καθώς και γκρεμίζοντας δρόμους και καταβροχθίζοντας μεγάλα τμήματα ακτογραμμής στη νότια Ιταλία.

Στις 25 Ιανουαρίου, μετά από καταρρακτώδεις βροχές που προκάλεσε ο κυκλώνας Χάρι, μια καταστροφική κατολίσθηση ξήλωσε μια ολόκληρη πλαγιά στην πόλη Νισκέμι της Σικελίας, δημιουργώντας ένα χάσμα μήκους 4 χιλιομέτρων. Δρόμοι κατέρρευσαν, αυτοκίνητα καταποντίστηκαν και ολόκληρα τμήματα του αστικού ιστού βυθίστηκαν στην κοιλάδα από κάτω.

