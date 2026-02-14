search
Παρίσι: Το Μουσείο Ρομαντικής Ζωής άνοιξε ξανά τις πύλες του για την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου

mouseio

Ανοίγει σήμερα και πάλι τις πύλες του για το κοινό έπειτα από εργασίες ανακαίνισης που διήρκεσαν 17 μήνες το Μουσείο Ρομαντικής Ζωής (Musee de la Vie Romantique) στο Παρίσι.

Το διατηρητέο κτίριο στους πρόποδες του λόφου της Μονμάρτρης, στην περιοχή Νουβέλ Ατέν (Νέα Αθήνα), χτίστηκε το 1830 και αγοράστηκε από τον Ολλανδό ζωγράφο Ary Scheffer, κεντρική μορφή του Ρομαντισμού, καλλιτεχνικού και πολιτιστικού κινήματος που εκτείνεται από τα τέλη του 18ου έως τα τέλη του πρώτου μισού του 19ου αιώνα.

Ζωγράφοι και μουσικοί, όπως οι Théodore Géricault, Horace Vernet, Théodore Chassériau, Eugène Delacroix, Frédéric Chopin επέλεξαν εκείνη την περίοδο την περιοχή ως τόπο διαμονής τους, όπως επίσης συγγραφείς και ποιητές, μεταξύ άλλων, οι George Sand, Théophile Gautier, Victor Hugo, Charles Baudelaire και Alexandre Dumas.

Τα σαλόνια, τα στούντιο και οι κήποι των αρχοντικών, όπως η έπαυλη του Ολλανδού ζωγράφου έγιναν τόποι συνάντησης για αυτές τις εξέχουσες προσωπικότητες, ενθαρρύνοντας τις ανταλλαγές και τις συνεργασίες και δημιουργώντας μια πραγματική «δημοκρατία των τεχνών και των γραμμάτων», αναφέρεται στην ιστοσελίδα του Μουσείου.

