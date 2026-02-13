Berlinale: Σάλος με τη δήλωση του Βιμ Βέντερς ότι οι καλλιτέχνες «πρέπει να μείνουν μακριά από την πολιτική» – Αποχώρησε συγγραφέας από το φεστιβάλ

Η συγγραφέας Αρουντάτι Ρόι αποσύρθηκε από το Φεστιβάλ της Μπερλινάλε, αφού ο επικεφαλής της κριτικής επιτροπής του φεστιβάλ κινηματογράφου Βιμ Βέντερς δήλωσε ότι οι δημιουργοί ταινιών πρέπει να μείνουν μακριά από την πολιτική.

Το φεστιβάλ ξεκίνησε μάλλον επεισοδιακά την Πέμπτη, αφού η κριτική επιτροπή του φεστιβάλ, με επικεφαλής τον Γερμανό σκηνοθέτη Βιμ Βέντερς, απάντησε σε ερωτήσεις σχετικά με τη σύγκρουση στη Γάζα. Ερωτηθείς αν οι ταινίες μπορούν να επηρεάσουν την πολιτική αλλαγή, ο Βέντερς είπε ότι «οι ταινίες μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο» αλλά «όχι με πολιτικό τρόπο».

Don't ask about Palestine at the Berlinale!



Here's my question to the jury about selective solidarity of the film festival with the people of Iran and Ukraine vs. Palestinians. Wim Wenders (jury president) actually said: "We have to stay out of politics" #Berlinale2026 pic.twitter.com/09SZOzk3Nf — Tilo Jung (@TiloJung) February 12, 2026

Απαντώντας σε ένα εύστοχο ερώτημα σχετικά με τη γερμανική υποστήριξη προς το Ισραήλ κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα και την «επιλεκτική» αλληλεγγύη προς τους πολιορκημένους λαούς σε όλο τον κόσμο, ο Βέντερς αντέκρουσε την ιδέα ότι η κινηματογραφική βιομηχανία ή το φεστιβάλ θα πρέπει να λάβουν ενεργά πολιτικές θέσεις.

Πρόσθεσε ότι οι δημιουργοί ταινιών «πρέπει να μείνουν μακριά από την πολιτική, επειδή αν κάνουμε ταινίες που είναι πολιτικές, μπαίνουμε στο πεδίο της πολιτικής. Αλλά είμαστε το αντίβαρο της πολιτικής, είμαστε το αντίθετο της πολιτικής. Πρέπει να κάνουμε τη δουλειά των ανθρώπων, όχι τη δουλειά των πολιτικών».

Σε δήλωσή της την Παρασκευή, ανακοινώνοντας την αποχώρησή της, η Ρόι, η οποία σχεδίαζε να παραστεί σε μια προβολή της πρόσφατα αποκατεστημένης ταινίας της του 1989, In ​​Which Annie Gives it Those Ones, χαρακτήρισε τα σχόλια «ασυνείδητα» και φοβόταν ότι είχαν φτάσει «σε εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο».

Η βραβευμένη με Booker Ινδή συγγραφέας δήλωσε: «Το να τους ακούς να λένε ότι η τέχνη δεν πρέπει να είναι πολιτική είναι απίστευτο. Είναι ένας τρόπος να σταματήσει μια συζήτηση για ένα έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, ακόμη και τη στιγμή που εκτυλίσσεται μπροστά μας σε πραγματικό χρόνο – όταν καλλιτέχνες, συγγραφείς και κινηματογραφιστές θα έπρεπε να κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους για να το σταματήσουν».

Πρόσθεσε: «Παρόλο που έχω ενοχληθεί βαθιά από τις θέσεις που έλαβε η γερμανική κυβέρνηση και διάφοροι γερμανικοί πολιτιστικοί οργανισμοί σχετικά με την Παλαιστίνη, πάντα ήμουν αποδέκτης πολιτικής αλληλεγγύης όταν μιλούσα στο γερμανικό κοινό για τις απόψεις μου σχετικά με τη γενοκτονία στη Γάζα».

Ο Βέντερς είναι ο νυν πρόεδρος της φετινής κριτικής επιτροπής του Φεστιβάλ Μπερλινάλε, στην οποία συμμετέχουν ο Αμερικανός σκηνοθέτης-παραγωγός Ρεϊνάλντο Μάρκους Γκριν, ο Ιάπωνας σκηνοθέτης Χικάρι, ο Νεπαλέζος σκηνοθέτης Μιν Μπαχαντούρ Μπαμ, ο Νοτιοκορεάτης ηθοποιός Μπάε Ντούνα, η Ινδή σκηνοθέτης-παραγωγός Σιβέντρα Σινγκ Ντουνγκαρπούρ και η Εβά Πουστσίνσκα – η οποία παρήγαγε την βραβευμένη με Όσκαρ ταινία The Zone of Interest, για την ειδυλλιακή ζωή στο σπίτι του Ρούντολφ Ες, διοικητή του Άουσβιτς και της οικογένειάς του.

Η κριτική επιτροπή ρωτήθηκε για την υποστήριξη που έχει δείξει η γερμανική κυβέρνηση, η οποία χρηματοδοτεί μεγάλο μέρος του φεστιβάλ, στο Ισραήλ. Η Πουστσίνσκα χαρακτήρισε το ερώτημα «περίπλοκο» και «λίγο άδικο».

«Φυσικά, προσπαθούμε να μιλήσουμε με τους ανθρώπους – κάθε θεατή – για να τους κάνουμε να σκεφτούν, αλλά δεν μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι για την απόφασή τους να υποστηρίξουν το Ισραήλ ή την απόφαση να υποστηρίξουν την Παλαιστίνη», είπε. «Υπάρχουν πολλοί άλλοι πόλεμοι όπου διαπράττεται γενοκτονία και δεν μιλάμε γι’ αυτό».

Η Ρόι, η οποία ήταν αυτή την εβδομάδα στη μακρά λίστα για το βραβείο Γυναικών για μη μυθοπλασία για το πρώτο της απομνημόνευμα, Mother Mary Comes to Me, τόνισε την πεποίθησή της ότι «αυτό που έχει συμβεί στη Γάζα, αυτό που συνεχίζει να συμβαίνει, είναι μια γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού από το κράτος του Ισραήλ».

Πρόσθεσε: «Υποστηρίζεται και χρηματοδοτείται από τις κυβερνήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και της Γερμανίας, καθώς και από αρκετές άλλες χώρες στην Ευρώπη, γεγονός που τις καθιστά συνένοχες στο έγκλημα. Αν οι μεγαλύτεροι κινηματογραφιστές και καλλιτέχνες της εποχής μας δεν μπορούν να σταθούν και να το πουν, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η ιστορία θα τους κρίνει. Είμαι σοκαρισμένη και αηδιασμένη».

Διαβάστε επίσης:

Η «Perfetta» επιστρέφει στο Θέατρο 104 τον Μάρτιο

«Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο» της βραβευμένης Μάρτα Μπουτσάκα στο Θέατρο Μικρός Κεραμεικός

Κριτική ταινίας: «Δύο εποχές, δύο ξένοι» – Ποιητικές εικόνες, λίγη ουσία