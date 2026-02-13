Η «Perfetta» επιστρέφει στο Θέατρο 104 τον Μάρτιο

Μετά τον πρώτο κύκλο παραστάσεων, που κέρδισε το κοινό την άνοιξη του 2025, η Perfetta (Η Τέλεια), επανέρχεται στη σκηνή του Θεάτρου 104 από τις 6 Μαρτίου, προσκαλώντας και πάλι το κοινό να απολαύσει μία τολμηρή κωμωδία με θέμα… τη γυναικεία περίοδο!

Η Perfetta του Mattia Torre δεν είναι τυχαία ένα από τα πιο αγαπημένα θεατρικά κείμενα της Ιταλίας. Με χιούμορ, ευαισθησία και διεισδυτικό βλέμμα, ο Torre καταθέτει μία τολμηρή κοινωνική σάτιρα, που φέρνει το προσκήνιο, όχι μόνο τις αλλαγές στο σώμα και τη διάθεση μιας γυναίκας, αλλά και φλέγοντα ζητήματα που απασχολούν τον σύγχρονο άνθρωπο.

Η Δώρα Παρδάλη σκηνοθετεί την αφήγηση μιας “κανονικής” γυναίκας, με μία “κανονική” ζωή, σε τέσσερις διαδοχικές Τρίτες ενός μήνα. Η ηρωίδα έχει πολλούς ρόλους ταυτόχρονα: πωλήτρια αυτοκινήτων, μητέρα, σύζυγος, φίλη.

Κάθε μια από αυτές τις Τρίτες τη βρίσκει σε διαφορετική φάση του κύκλου της, οδηγώντας την σε διαφορετικές σκέψεις, συναισθήματα και πράξεις, με άκρως κωμικά αποτελέσματα. Η Perfetta μιλάει με ειλικρίνεια, ευαισθησία και χιούμορ, χωρίς καθόλου απολογητική διάθεση, για την εμπειρία της γυναίκας, ομολογώντας πως «οι ημέρες μου είναι όλες ίδιες, αλλάζω μόνο εγώ».

Το έργο του Torre, όμως, δεν αφορά μόνο τη γυναικεία ταυτότητα και δεν είναι τυχαίο που στο κοινό της παράστασης βρίσκονται πάντα πολλοί άνδρες. Η Perfetta είναι μία σύγχρονη γυναίκα, η οποία κινείται σε έναν κόσμο πολυσύνθετο, όπου κυριαρχούν η ταξική και κοινωνική ανισότητα, η αναλγησία, η μάχη για επιβίωση, ο εργασιακός ανταγωνισμός, η εκμετάλλευση και η κρατική αδιαφορία. Ζητήματα που αναγνωρίζουμε και στη δική μας σύγχρονη πραγματικότητα.

Η Perfetta είναι η πρώτη σκηνοθεσία της Δώρας Παρδάλη, την οποία οι περισσότεροι γνώρισαν μέσα από το Girls and Boys του Dennis Kelly, έργο που παιζόταν με τεράστια επιτυχία για τέσσερα χρόνια.

Έχοντας στις αποσκευές της και σπουδές Ψυχολογίας και Δραματοθεραπείας, η σκηνοθέτις προσεγγίζει τις πτυχές του έργου πολυεπίπεδα.

Θέλοντας να φωτίσει την κοινή γυναικεία εμπειρία, αλλά και τον καθολικό και κυκλικό χαρακτήρα του έργου, η Δώρα Παρδάλη μοίρασε τις τέσσερις Τρίτες σε τέσσερις ηθοποιούς.

Ταυτότητα της παράστασης

Μετάφραση: Έλενα Μουνδρούβαλη

Σκηνοθεσία: Δώρα Παρδάλη

Βοηθός Σκηνοθέτη: Φαίη Μινωπέτρου-Κασιμάτη

Σκηνικά, επιμέλεια ενδυματολογίας: Ηλέκτρα Σταμπούλου

Σχεδιασμός φωτισμού: Σεμίνα Παπαλεξανδροπούλου

Μουσική: Βύρων Κατρίτσης

Επιμέλεια κίνησης: Πετρίνα Γιαννάκου

Φωτογραφίες: Πάτροκλος Σκαφίδας

Γραφιστική επιμέλεια Michelangelo Bevilacqua

Παίζουν: Κωνσταντίνα Τσιτσία Γεωργαντά, Σελήνα Διαμαντοπούλου, Ιζαμπέλλα Μπαλτσαβιά, Δώρα Παρδάλη και η Φαίη Μινωπέτρου Κασιμάτη στις παραστάσεις από 28/3 έως 5/4.

