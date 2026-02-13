«Χωρίς άντρες» στη Σκηνή Brecht-2510: Μια παράσταση βασισμένη στο ομότιτλο μυθιστόρημα του Χρήστου Αζαριάδη

Μία συνηθισμένη ημέρα, όλοι οι άντρες του πλανήτη πεθαίνουν ξαφνικά και ταυτόχρονα. Στις κατοικημένες περιοχές επικρατεί χάος, καθώς έχουν απομείνει στον πλανήτη μόνο οι γυναίκες, που πρέπει να διαχειριστούν άμεσα αυτή την βίαιη αλλαγή.

Όμως τώρα, έχουν έναν κόσμο στην διάθεσή τους για να τον πλάσουν όπως εκείνες θέλουν, όπως εκείνες οραματίζονται. Μπορούν για πρώτη φορά, να βγουν στο φως και να δημιουργήσουν ξανά την ανθρωπότητα από το μηδέν.

Η αρχή αυτής της νέας πραγματικότητας θα γίνει σ’ ένα πλοίο, στο λιμάνι του Πειραιά, σε ένα ασφαλές και ελεγχόμενο περιβάλλον, μακριά από κινδύνους, πείνα και δίψα.

Ωστόσο, όποια θέλει να παραμείνει σε αυτό και να αποτελέσει μέρος του νέου κόσμου, πρέπει να κάνει μόνο ένα πράγμα: Να συμμορφωθεί απόλυτα με τους κανόνες της καπετάνισσας.

Το μυθιστόρημα κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Bell.

Συντελεστές

Διασκευή – Σκηνοθεσία: Αναστασία Κουρή

Βοηθός σκηνοθέτη: Βασίλης Πρέκας

Soundtrack: «Το παρελθόν».

Ενδυματολόγος: Ρία Ντούσκα

Φωτισμοί: Ρέα Σαμαροπούλου

Σκηνοθεσία – Μοντάζ βίντεο παράστασης: Τάκης Ιβόπουλος

Παραγωγή: Αναστασία Κουρή και Μάνος Κανελλόπουλος

Ερμηνεύει ο Δημήτρης Αϊβαλιώτης (Music/ Arrangement: Huta/ Vibehouse, Lyrics: Maria Kampouri, Production: Huta/ Sandro, Recording / Vocal Production: Final Sound Studio / Sandro, Mix/ Master: Alex Moratis / Vibehouse, Clarinet: Sandro)

Παίζουν: Λαμπρινή Γιώτη, Αναστασία Κουρή, Μαρίζα Μανιατάκη, Μαριαλένα Μπόη, Μαρτίνα Ολχάβα, Εύη Παπαδάκη, Ρέα Σαμαροπούλου, Ελένη Σιδεροπούλου, Άννα Χαλκιά

Ακούγεται η φωνή της Δήμητρας Καραγιάννη

Στα βίντεο της παράστασης εμφανίζονται: Αλέξανδρος Κοταχέας, Βασίλης Πρέκας, Δημήτρης Ζιαγάκης, Χρήστος Αζαριάδης, Λίτσα Ρεστιβάκη, Βαγγέλης Ζευγολατάκος, Χάρης Ζευγολατάκος, Ηρακλής Στόγιας και τα παιδιά Ηλίας Ζευγολατάκος και Μαίρη Κουρή

Παραστάσεις: Κάθε Πέμπτη στις 20:00

Διαβάστε επίσης:

«Ουρανός απ΄ άλλους τόπους – ρόδα στο μαντίλι» του Σωτήρη Δημητρίου στο Θέατρο Φούρνος

«Aθανασία»: Το νέο έργο της Νεφέλης Μαϊστράλη ξεκίνησε στο Θέατρο Βασιλάκου (Video)

«Εκμηδένιση» του Μισέλ Ουελμπέκ στο Θέατρο Ροές – Από την ομάδα Εlephas Tiliensis