«Aθανασία»: Το νέο έργο της Νεφέλης Μαϊστράλη ξεκίνησε στο Θέατρο Βασιλάκου (Video)

Το νέο έργο της Νεφέλης Μαϊστράλη, μίας από τις σημαντικότερες εκπροσώπους της νεοελληνικής δραματουργίας, σε σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτη, ξεκίνησε με ένα θριαμβευτικό διήμερο παραστάσεων στο Θέατρο Βασιλάκου, και συνεχίζει κάθε Δευτέρα και Τρίτη.

Το έργο εμπνέεται από τον βίο και την πολιτεία της πολυσυζητημένης «Αγίας» Αθανασίας του Αιγάλεω, το πολύκροτο σκάνδαλο του «Θαυματουργού νερού» του Γ. Καματερού που «γιατρεύει» τον καρκίνο, καθώς και τη λειτουργία του ίδιου του Μεσσιανισμού, ως κοινωνικού φαινομένου.

Τον κεντρικό ρόλο φέρνει στο σήμερα η Έλλη Τρίγγου, υιοθετώντας όλα τα χαρακτηριστικά μιας αμφιλεγόμενης αγιότητας που επηρεάζει συνειδήσεις και επηρεάζεται από τις ανάγκες της αγοράς. Μαζί της επί σκηνής, οι Θανάσης Βλαβιανός, Ευαγγελία Καρακατσάνη, Ειρήνη Μπούνταλη, Γιώργος Νούσης και Αλέξανδρος Τούντας συνθέτουν ένα σκηνικό σύμπαν όπου η πίστη, η εξουσία και η ανάγκη για το “θαύμα” συγκρούονται μετωπικά με την πραγματικότητα.

