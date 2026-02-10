Ο Δημήτρης Σταμάτης στο 7ο Photonet Gallery με έργα από τη σειρά «Νηρηίδων Όνειρα»

Ο φωτογράφος Δημήτρης Σταμάτης συμμετέχει στο 7ο Photonet Gallery, παρουσιάζοντας τρία έργα από τη σειρά «Νηρηίδων Όνειρα», μια ενότητα που εξερευνά την ψυχική και συμβολική διάσταση της γυναικείας μορφής μέσα από την υποβρύχια φωτογραφία.

Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί στον χώρο τέχνης Μελάνυθρος (Ζάππα 4, Καλλιμάρμαρο) από 11 έως 17 Φεβρουαρίου 2026.

Πρόκειται για μια διοργάνωση που έχει καθιερωθεί ως σημείο αναφοράς για τη σύγχρονη φωτογραφική σκηνή, συγκεντρώνοντας δημιουργούς με διαφορετικές προσεγγίσεις και θεματικές

Στα έργα του Δημήτρη Σταμάτη, οι γυναικείες μορφές κινούνται σε ένα ενδιάμεσο επίπεδο -ανάμεσα στο πραγματικό και στο ονειρικό- με το υποβρύχιο περιβάλλον να λειτουργεί ως χώρος μετάβασης και βαθύτερης ενδοσκόπησης. Η στάση του σώματος και ο τρόπος που το φως διαχέεται μέσα στο νερό δημιουργούν ένα πεδίο όπου ο θεατής δεν καλείται να λάβει απαντήσεις, αλλά να αναγνωρίσει τη δική του αφήγηση.

«Η σειρά Νηρηίδων Όνειρα είναι μια εσωτερική διαδρομή», σημειώνει ο δημιουργός. «Με ενδιαφέρει η κατάδυση κάτω από την επιφάνεια — εκεί όπου η σιωπή και η κίνηση αποκαλύπτουν τον εσωτερικό κόσμο».

Η έκθεση πλαισιώνεται από ειδική συλλεκτική έκδοση του περιοδικού Photonet, η οποία θα περιλαμβάνει όλα τα έργα και τα στοιχεία των συμμετεχόντων.

Πρακτικές Πληροφορίες

Χώρος: Μελάνυθρος – Ζάππα 4, Καλλιμάρμαρο

Ημερομηνίες: 11–17 Φεβρουαρίου 2026

Εγκαίνια: Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026, 18:00

Ώρες λειτουργίας:

Τετάρτη 11/2: 18:00–21:00

Πέμπτη 12/2: 17:30–21:00

Παρασκευή 13/2: 17:30–21:00

Σάββατο 14/2: 12:00–18:00

Κυριακή 15/2: 12:00–18:00

Δευτέρα 16/2: 17:30–21:00

Τρίτη 17/2: 17:30–19:00

Σχετικά με τον Δημήτρη Σταμάτη

Ο Δημήτρης Σταμάτης ειδικεύεται στην υποβρύχια καλλιτεχνική φωτογραφία με επίκεντρο τη γυναικεία μορφή, δημιουργώντας εικόνες που ισορροπούν ανάμεσα στην αισθητική λεπτότητα και στη συμβολική αφήγηση.

Περισσότερες πληροφορίες και δείγματα δουλειάς: https://dimitrisstamatisphoto.myportfolio.com/

